Không chỉ đánh giá trường chuyên bằng giải thưởng
Thành tích thi học sinh giỏi sẽ không còn là thước đo chủ yếu để đánh giá chất lượng trường trung học phổ thông chuyên. Theo dự thảo quy chế mới đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến, hiệu quả đào tạo của trường chuyên sẽ được xem xét trên cả quá trình phát triển năng lực, định hướng học tập và nghề nghiệp của học sinh. Đây là một trong những thay đổi nhằm khắc phục tình trạng quá chú trọng giải thưởng trong giáo dục chuyên.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khong-chi-danh-gia-truong-chuyen-bang-giai-thuong-246261111092320808.htm