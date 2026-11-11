Không chỉ đánh giá trường chuyên bằng giải thưởng

Miễn toàn bộ học phí, hỗ trợ sinh hoạt phí và tạo điều kiện nghiên cứu đang là những chính sách được một số trường đại học tại Hà Nội triển khai nhằm thu hút người học tiến sĩ. Đáng chú ý, cùng với việc tăng hỗ trợ tài chính, các cơ sở đào tạo cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng nghiên cứu và khả năng ứng dụng kết quả đào tạo vào thực tiễn.