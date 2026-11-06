Không chỉ có cuộc sống hào môn, Midu còn gây chú ý bởi thói quen vun vén tổ ấm

Nhắc đến cuộc sống của Midu sau khi kết hôn, công chúng thường chú ý đến những chuyến du lịch, sự kiện sang trọng hay hình ảnh bên người chồng doanh nhân. Tuy nhiên, qua những chia sẻ trên mạng xã hội, nữ diễn viên còn cho thấy một nhịp sống khác, gắn với những công việc quen thuộc trong gia đình.

Sau khi kết hôn, công chúng thường chú ý đến những chuyến du lịch, sự kiện sang trọng hay hình ảnh bên người chồng doanh nhân của Midu.

Nấu ăn là một trong những sở thích được Midu nhiều lần thể hiện. Trước khi kết hôn, cô đã chia sẻ hình ảnh tự chuẩn bị những bữa ăn tại nhà với thực đơn khá đa dạng, từ canh khoai mỡ, thịt kho, rau củ hầm xương đến salad trộn và cá áp chảo. Các món ăn không quá cầu kỳ nhưng có đủ món mặn, rau và canh, mang đặc trưng của những bữa cơm gia đình.

Bên cạnh những món ăn quen thuộc, Midu còn quan tâm đến chế độ dinh dưỡng và vóc dáng. Nữ diễn viên từng tự chuẩn bị các món ăn phục vụ mục tiêu giảm cân, đồng thời chia sẻ những loại nước ép bổ sung chất xơ trong thực đơn hằng ngày. Điều này cho thấy việc vào bếp với cô không chỉ phục vụ nhu cầu ăn uống mà còn gắn với thói quen chăm sóc sức khỏe.

Cơm nhà của Midu có đủ các món canh, xào, mặn

Khả năng nấu nướng của Midu cũng từng được thể hiện trên truyền hình. Khi tham gia các chương trình cùng Quốc Trường và Trường Giang, cô có dịp trổ tài chế biến món ăn, trong đó có món bánh xèo thực hiện cùng Quốc Trường.

Không chỉ dành thời gian cho căn bếp, Midu còn có sở thích cắm hoa và trang trí nhà cửa. Nữ diễn viên thường chăm chút không gian sống vào những dịp lễ, Tết, tạo nên những góc nhà được sắp xếp chỉn chu.

Midu còn có sở thích cắm hoa và trang trí nhà cửa.

Những hình ảnh đời thường này góp thêm một góc nhìn về cuộc sống của Midu bên cạnh công việc giảng dạy, kinh doanh và hoạt động nghệ thuật. Thay vì chỉ xuất hiện với hình ảnh dự sự kiện hay tham gia các chuyến đi, cô cũng chia sẻ những niềm vui gắn với sinh hoạt thường ngày.

Đáng chú ý, việc chăm chút tổ ấm không phải sở thích chỉ xuất hiện sau khi kết hôn. Những hình ảnh nấu ăn và trang trí nhà cửa của Midu đã được chia sẻ từ trước đó, cho thấy đây vốn là những thói quen cá nhân của nữ diễn viên.

Kết hôn vào giữa năm 2024, Midu và doanh nhân Minh Đạt lựa chọn giữ đời sống riêng tư tương đối kín tiếng. Chồng nữ diễn viên là Phó chủ tịch một công ty nhựa, ít xuất hiện trước truyền thông nhưng vẫn đồng hành cùng vợ trong những dịp quan trọng.

Midu và doanh nhân Minh Đạt lựa chọn giữ đời sống riêng tư tương đối kín tiếng.

Không chỉ nhận được sự quan tâm từ bạn đời, Midu còn cho biết Minh Đạt đôi khi trực tiếp vào bếp nấu ăn cho cô. Những khoảnh khắc này phần nào cho thấy việc chăm sóc gia đình không chỉ đến từ một phía.

Trong một lần chia sẻ về chồng, Midu từng bày tỏ sự trân trọng khi có người đồng hành, cùng cô chia sẻ những niềm vui và động viên lúc gặp chuyện buồn. Cô cho biết bạn đời luôn sẵn sàng dành thời gian đi ăn, uống cà phê và ở bên mình.

Minh Đạt cũng từng dành lời khen cho bà xã, cho rằng Midu giúp anh nhận ra những điểm chưa tốt và có thêm động lực để hoàn thiện bản thân.

Bên cạnh những khoảnh khắc hạnh phúc, cuộc hôn nhân của Midu và Minh Đạt cũng từng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Nữ diễn viên nhiều lần đối diện với những lời đồn đoán, tranh cãi xoay quanh đời sống riêng tư, trong đó có cả những ý kiến về các sự kiện kỷ niệm của hai người.

Vợ chồng Midu đồng hành cùng nhau trong mọi hoạt động

Trước những luồng ý kiến này, Midu từng chia sẻ quan điểm rằng giá trị của hôn nhân không nằm ở những món quà đắt tiền hay vật chất xa xỉ. Điều cô trân trọng là quá trình hai người yêu thương, đồng hành và cùng vượt qua những hiểu lầm, định kiến.

Nữ diễn viên cũng nhấn mạnh lựa chọn xây dựng cuộc sống tích cực, bình yên bên gia đình, người thân và bạn bè, thay vì để những đánh giá bên ngoài chi phối hạnh phúc riêng.

Ảnh: FBNV