Trong khuôn khổ chương trình Famtrip đón đoàn các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng mở rộng, ngày 17/11, tại Khu Du lịch biển Hải Tiến, Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa tổ chức tọa đàm đánh giá tiềm năng du lịch địa phương và ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch giữa 7 tỉnh, thành phố gồm: Thanh Hóa, Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh và Bắc Ninh.

Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa tổ chức tọa đàm đánh giá tiềm năng, định hướng liên kết phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi về khả năng kết nối tour, tuyến, phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng, văn hóa, di sản và giải pháp thu hút khách trong mùa thấp điểm.

Đối với du lịch biển Thanh Hóa, nhiều ý kiến đề xuất tổ chức các festival ẩm thực, sự kiện văn hóa và xây dựng những sản phẩm du lịch đặc trưng theo lợi thế khí hậu bốn mùa, qua đó thu hút dòng khách từ các tỉnh, thành phía Nam. Cùng với đó, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quảng bá, cung cấp thông tin và nâng cao chất lượng phục vụ cũng được xác định là hướng đi cần thiết.

Các đại biểu tham dự tọa đàm. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Tiến sĩ Lê Xuân Thảo – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa - cho biết, một tín hiệu tích cực của du lịch biển Thanh Hóa là sự xuất hiện ngày càng nhiều sản phẩm mới gắn với nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe.

Điển hình như trải nghiệm tắm Onsen tại khu nghỉ dưỡng Flamingo hay các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Eureka Linh Trường với phương pháp y học cổ truyền kết hợp máy móc, công nghệ hiện đại nhập khẩu từ nước ngoài.

Những sản phẩm này đang từng bước thu hút sự quan tâm của du khách, mở ra hướng phát triển mới cho du lịch biển. Bên cạnh đó, các cơ sở lưu trú cũng chủ động triển khai chính sách ưu đãi, khai thác thị trường khách tổ chức hội nghị, hội thảo và sự kiện nhằm tăng công suất phòng trong mùa thấp điểm.

Tiến sĩ Lê Xuân Thảo, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa, phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Cùng với việc làm mới sản phẩm, hạ tầng du lịch ven biển đang được tỉnh quan tâm đầu tư. Trong đó, dự án kè biển Hải Tiến và công trình cầu kết nối khu vực Hải Tiến với đô thị biển Sầm Sơn được kỳ vọng sẽ cải thiện khả năng kết nối giữa hai khu du lịch, tạo thuận lợi để du khách trải nghiệm các dịch vụ, điểm đến, đồng thời góp phần phân bổ dòng khách trong mùa cao điểm.

Những đánh giá, góp ý từ trải nghiệm thực tế của các doanh nghiệp lữ hành được xem là cơ sở quan trọng để Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa tổng hợp, đề xuất giải pháp hoàn thiện sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và sức hấp dẫn của điểm đến.

Dịp này, Hiệp hội Du lịch 7 tỉnh, thành phố đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch, hướng tới tăng cường trao đổi thông tin, kết nối doanh nghiệp, xây dựng các chương trình du lịch liên vùng và mở rộng thị trường khách.

Trong khuôn khổ tọa đàm, các đại biểu còn tham quan, trải nghiệm các gian hàng trưng bày sản phẩm tiêu biểu của địa phương và sản phẩm, dịch vụ đến từ các cơ sở du lịch trên địa bàn tỉnh.

Đây là dịp để các doanh nghiệp lữ hành trực tiếp tìm hiểu, đánh giá chất lượng sản phẩm, khám phá những nét đặc trưng trong dịch vụ du lịch Thanh Hóa, qua đó mở ra cơ hội kết nối, hợp tác và đưa các sản phẩm địa phương vào chương trình tour phục vụ du khách.

Nhiều sản phẩm đặc trưng và dịch vụ du lịch của các cơ sở trên địa bàn Thanh Hóa được giới thiệu đến các doanh nghiệp lữ hành. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Trước đó, đoàn đại biểu các hiệp hội du lịch và doanh nghiệp lữ hành đã khảo sát, trải nghiệm nhiều sản phẩm, điểm đến của Thanh Hóa, từ du lịch biển Sầm Sơn, Hải Tiến đến các di sản văn hóa, làng nghề và mô hình du lịch cộng đồng tại Pù Luông.

Tại Hải Tiến, nhiều đại biểu đã trải nghiệm dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Linh Trường Việt Y Đường, thuộc khu nghỉ dưỡng Eureka Linh Trường Resort. Đây là mô hình kết hợp nghỉ dưỡng với chăm sóc sức khỏe chủ động, ứng dụng y học cổ truyền, dưỡng sinh, thảo dược và công nghệ hiện đại. Du khách có thể trải nghiệm các dịch vụ như đả thông kinh lạc, xoa bóp bấm huyệt, dưỡng sinh và chăm sóc bằng thảo dược.

Các đại biểu trải nghiệm dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Linh Trường Việt Y Đường trong khu nghỉ dưỡng Eureka Linh Trường Resort. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Thông qua chương trình khảo sát, kết nối và hợp tác lần này, Thanh Hóa kỳ vọng mở rộng mạng lưới liên kết với các địa phương, doanh nghiệp lữ hành, từng bước hình thành những hành trình du lịch liên vùng hấp dẫn, khai thác tốt hơn tiềm năng và lợi thế, hướng tới phát triển du lịch bền vững, giảm tính mùa vụ.