Không chỉ cần vốn, doanh nghiệp còn cần công nghệ và những cái bắt tay chiến lược

Tăng cường hợp tác giữa cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và các đối tác quốc tế

Đổi mới sáng tạo và công nghệ đang trở thành những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững. Trong bối cảnh đó, đổi mới tài chính cùng sự hợp tác giữa doanh nghiệp, đối tác địa phương và các cơ sở giáo dục được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành những chuỗi cung ứng minh bạch, bền vững và có khả năng thích ứng trước biến động.

Tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, những thay đổi nhanh chóng về môi trường, kinh tế và công nghệ đang đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp và cộng đồng trong việc nâng cao năng lực thích ứng.

Điều này đòi hỏi mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn vốn bền vững, phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng phù hợp, đồng thời thúc đẩy hợp tác liên ngành nhằm tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Bà Nguyễn Thị Lan Hương (áo hồng), Nhà sáng lập và CEO của ESG TECH khuyến khích mô hình hợp tác giữa nhà trường, doanh nghiệp, đơn vị công nghệ và đối tác quốc tế để

Tại buổi chia sẻ C asean Vietnam 2026: Thích ứng đổi thay, kiến tạo tương lai trong lĩnh vực Đổi mới sáng tạo và Công nghệ, TS Nguyễn Tuấn Việt, Phó Trưởng Ban Đào tạo đại học và sau đại học, Học viện Ngoại giao chia sẻ: Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong giáo dục ngày càng đóng vai trò quan trọng,

Đặc biệt, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy, học tập và nghiên cứu một cách có trách nhiệm, gắn liền với tư duy phản biện và đạo đức học thuật.

“Vì vậy, việc tăng cường hợp tác giữa cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và các đối tác quốc tế là yếu tố quan trọng, nhằm kết nối kiến thức học thuật với thực tiễn, thông qua các hoạt động hội thảo, thực tập và đào tạo ứng dụng”, ông cho hay.

Theo ông, những sáng kiến hợp tác như SX Roadshow 2026 – Viet Nam góp phần tạo cơ hội để sinh viên tiếp cận các thách thức thực tiễn về phát triển bền vững, nâng cao khả năng thích ứng và giải quyết vấn đề, qua đó chuẩn bị cho thế hệ nhân lực tương lai có năng lực công nghệ, ý thức về ESG và khả năng đóng góp vào sự phát triển bền vững của ASEAN.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Lan Hương, Nhà sáng lập và CEO của ESG TECH cho rằng, đối với thế hệ trẻ, yêu cầu hiện nay là cần phát triển các kỹ năng số, phân tích dữ liệu, giải quyết vấn đề và tư duy ESG.

Theo bà, người trẻ không chỉ cần chuẩn bị để thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động mà còn cần chủ động vận dụng kiến thức, công nghệ và tinh thần hợp tác để tạo ra các giải pháp có giá trị cho doanh nghiệp, cộng đồng và quá trình chuyển đổi bền vững.

Do đó, bà khuyến khích mô hình hợp tác giữa nhà trường, doanh nghiệp, đơn vị công nghệ và đối tác quốc tế để cùng giải quyết các bài toán thực tế.

Doanh nghiệp, ngân hàng ứng dụng AI mở rộng chuỗi giá trị bền vững

Bà Pimkarn Eg-karntrong, Phó Giám đốc Phát triển bền vững, TBC-Ball Beverage Can Vietnam cho rằng, ở góc độ doanh nghiệp, nhiều công ty đã ứng dụng công nghệ số và AI để tăng cường tính minh bạch, nâng cao hiệu quả vận hành và xây dựng chuỗi cung ứng có khả năng thích ứng tốt hơn.

Đơn cử như ứng dụng hệ thống SAP để tăng cường khả năng giám sát hoạt động, đồng thời số hóa các quy trình vận tải, triển khai Microsoft Copilot nhằm hỗ trợ nhân viên xử lý dữ liệu, phân tích thông tin và nâng cao chất lượng ra quyết định.

Bên cạnh ứng dụng công nghệ, bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa doanh nghiệp, trường đại học và thế hệ trẻ thông qua các chương trình học bổng, tham quan nhà máy, thực tập và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn.

Qua đó giúp sinh viên hiểu rõ hơn về môi trường làm việc, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp nắm bắt kỳ vọng của lực lượng lao động tương lai và cùng phát triển những chuỗi giá trị bền vững.

Ông Phạm Tiến Mạnh, Giám đốc Phát triển bền vững, Khối Chiến lược và Tài chính quốc tế tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) cho hay: AI có thể hỗ trợ ngân hàng tổng hợp, đối chiếu thông tin từ nhiều nguồn để nhận diện các rủi ro tiềm ẩn của doanh nghiệp vay vốn, song việc đánh giá mức độ rủi ro và đưa ra quyết định cuối cùng vẫn đòi hỏi chuyên môn và sự phán đoán của con người.

Ông nhấn mạnh vai trò của AI trong nghiên cứu thị trường và phân tích các kịch bản kinh tế nhằm xác định những lĩnh vực có tiềm năng phát triển tín dụng xanh, đồng thời nhận diện nhu cầu của khách hàng và các nhóm còn hạn chế khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính.

Theo ông, việc kết hợp công nghệ với phân tích chuyên sâu sẽ giúp SeABank xây dựng các sản phẩm tài chính bền vững phù hợp hơn với nhu cầu thực tế, vừa đảm bảo hiệu quả kinh doanh vừa mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn vốn cho doanh nghiệp và cộng đồng.

Học viện Ngoại giao và C asean Vietnam vừa tổ chức sự kiện SX Roadshow 2026 - Viet Nam. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ sự kiện Sustainability Expo 2026 (SX2026) – Triển lãm phát triển bền vững lớn nhất ASEAN, sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 15/11/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit, Bangkok, Thái Lan.

Sự kiện thể hiện cam kết của C asean Vietnam trong việc thúc đẩy phát triển bền vững và kết nối khu vực.