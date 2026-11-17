Lực lượng chữa cháy đang nỗ lực dập lửa.

Theo người dân, khói lửa bắt đầu phát ra từ tầng 2, sau đó bao trùm lên phía trên ngôi nhà. Do đám cháy nằm trong khu dân cư đông đúc, gần Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh nên thu hút rất đông người dân hiếu kỳ. Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã huy động nhiều xe chữa cháy nhanh chóng tiếp cận hiện trường khống chế đám cháy, đồng thời giải tán đám đông hiếu kỳ tập trung gần hiện trường. Đến gần 12 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế và vụ cháy không thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi. Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.