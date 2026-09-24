Khống chế thành công đám cháy lớn tại cụm kho xưởng ven Đại lộ Thăng Long
Khoảng 21h ngày 23/9/2026, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại cụm kho xưởng, rộng hơn 2.000m² thuộc xã Sơn Đồng Hà Nội. Nhờ sự triển khai quyết liệt, kịp thời, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã bảo vệ an toàn 4 nhà xưởng liền kề, ngăn chặn hiệu quả nguy cơ cháy lan. Vụ việc rất may không ghi nhận thiệt hại về người.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/khong-che-thanh-cong-dam-chay-lon-tai-cum-kho-xuong-ven-dai-lo-thang-long-post669523.antd