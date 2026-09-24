Khống chế thành công đám cháy lớn tại cụm kho xưởng ven Đại lộ Thăng Long

Tại Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) do Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh tổ chức sáng 24/9, nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục hoàn thiện các quy định về phân quyền, thẩm quyền xử lý vi phạm theo hướng rõ trách nhiệm, chặt chẽ trong kiểm soát quyền lực, bảo đảm tính thống nhất, khả thi khi áp dụng trong thực tiễn.