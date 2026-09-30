Khống chế phi công đâm đồng nghiệp trọng thương nhằm cướp máy bay từ Dubai đến Israel để khủng bố

Phi hành đoàn cùng các hành khách dũng cảm đã xông vào buồng lái khống chế tên này, ngăn chặn một thảm kịch khủng bố 'kiểu 11/9' tại Israel.

Các hành khách người Israel tin rằng kẻ tấn công đã định cho chuyến bay số hiệu FZ1073 của hãng Flydubai (bay từ Dubai đi Tel Aviv) lao xuống đất vào ngày 30/9, sau khi đâm người phi công còn lại.

Một quan chức Israel cho biết "một thảm họa lớn đã suýt xảy ra", đồng thời mô tả cách hành khách trên chuyến bay ngăn chặn thành công một vụ "11/9 tại Israel" bằng cách trói chặt kẻ tấn công. Máy bay đang bay ở độ cao khoảng 10.360m thì đột ngột giảm độ cao xuống còn hơn 5.000m trong chưa đầy hai phút, trước khi phát tín hiệu khẩn cấp về hành vi can thiệp bất hợp pháp và chuyển hướng bay đến Ả Rập Xê Út.

Israel đã đóng cửa không phận và điều động máy bay chiến đấu do lo ngại máy bay bị không tặc, trong khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu triệu tập cuộc họp an ninh khẩn cấp với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz.

Đoạn phim do một hành khách quay lại ngay sau vụ tấn công cho thấy một thành viên phi hành đoàn bê bết máu nằm trên sàn máy bay, bên ngoài buồng lái, trong khi các hành khách khác đang sơ cứu cho anh ta. Một thành viên phi hành đoàn khác cũng được nhìn thấy nằm cạnh đó, dường như đã bất tỉnh và cũng bê bết máu.

Ông Katz mô tả vụ việc là "một âm mưu tấn công khủng bố" và "chỉ bị ngăn chặn nhờ sự dũng cảm của một số hành khách".

Bộ trưởng Quốc phòng Israel không tiết lộ nguồn tin xác định động cơ của viên phi công – người mà danh tính vẫn chưa được công bố.

Thành viên phi hành đoàn bị thương sau vụ việc trên máy bay - Ảnh: Daily Mail

Dữ liệu từ Flightradar24 cho thấy máy bay giảm độ cao đột ngột khi đang bay qua Ả Rập Xê Út, chỉ hai giờ sau khi cất cánh. Theo đó máy bay đã hạ độ cao xuống còn chỉ hơn 5.000m trong chưa đầy hai phút.

Các hành khách cho biết họ nghe thấy tiếng la hét từ những người ngồi ở phía đầu máy bay – những người đã nghe thấy cuộc ẩu đả dữ dội này. Theo các nhân chứng, hai phi hành đoàn đang ngồi ở phía sau máy bay đã lao lên hỗ trợ việc hạ cánh.

Một hành khách kể lại: "Tôi đã hét bảo họ chạy lên và giành quyền kiểm soát máy bay".

Trong khi các phi công khác tiếp quản việc điều khiển máy bay, những hành khách khác đã lao về phía kẻ đang cầm dao. Một hành khách tên là Almog Itali mô tả hai phi công ở phía sau là "phi công dự bị" (relief pilots) – những người lẽ ra sẽ điều khiển một chuyến bay tiếp theo. Anh cho biết một trong số họ là người Anh, còn người kia là người của một nước Châu Âu khác.

Anh cho biết dù chi tiết chính xác về những gì xảy ra trong buồng lái vẫn chưa rõ ràng, nhưng anh đã mô tả cách các phi công dự bị ổn định máy bay và hạ cánh xuống Ả Rập Xê Út. "Có khá nhiều thông tin khác nhau” - anh nói sau khi trao đổi với những người ngồi ở phần đầu máy bay. "

Điều chắc chắn là có hai phi công ở phía trước – và một người đã đâm người kia" -nhân chứng này kể lại.

Một hành khách khác tham gia giải cứu, xông vào buồng lái, đã chia sẻ với truyền thông Israel rằng: "Chúng tôi đã lao vào khống chế viên phi công đó bằng sức mạnh và trói hắn lại bằng dây tai nghe".

Những bức ảnh chụp trên chuyến bay cho thấy một hành khách mặc áo sơ mi trắng dính đầy máu. Một hành khách khác đã quay video khi máu vương trên mặt, đồng thời cho biết: "Chúng tôi đang ở đây trong một vụ không tặc. Lúc này, chúng tôi đã khống chế được kẻ khủng bố và đang chuẩn bị hạ cánh. Bất cứ ai nghe thấy tôi nói, chúng tôi cần sự giúp đỡ. Chúng tôi đang hạ cánh xuống Tabuk, có vẻ là ở Ả Rập Xê Út. Một khu vực xa lạ, chưa từng biết đến. Trên máy bay, mọi người đều an toàn, ngoại trừ viên phi công. Chúng tôi cần giúp đỡ".

Máy bay đã phát tín hiệu khẩn cấp quốc tế (mã 7700) khi thực hiện cú quay đầu trên khu vực biên giới giữa Jordan và Ả Rập Xê Út. Khi bay qua không phận Ả Rập Xê Út, máy bay đã phát tín hiệu mã 7500 trong chốc lát – mã hiệu báo động về tình trạng không tặc hoặc sự can thiệp bất hợp pháp.

Áo một hành khách dính máu sau vụ việc - Ảnh: Daily Mail

Hành trình của chuyến bay bị đổi hướng - Ảnh: Daily Mail

Giới chức đang điều tra xem liệu viên phi công có định cố tình làm rơi máy bay hay không, trước khi bị viên phi công còn lại và các hành khách ngăn lại. Một hành khách khác trên chuyến bay Boeing 737 MAX kể lại: "Chúng tôi nghe thấy tiếng la hét trên máy bay. Sau đó, cửa buồng lái mở ra và chúng tôi nhìn thấy máu; ai đó đã dùng dao bỏ túi đâm viên phi công".

Cô mô tả cảnh các hành khách người Israel cùng thành viên phi hành đoàn hợp sức khống chế kẻ tấn công. "Chúng tôi đã cầu nguyện. Cũng có những khoảnh khắc chúng tôi nghĩ rằng mình sẽ không thể sống sót" – cô kể lại.

Một người phụ nữ khác, tự xưng là Noam, cho biết: "Tiếng la hét vang lên trên máy bay... từ những hành khách nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Chúng tôi được biết rằng một trong những phi công đã bị đâm trọng thương và họ mất quyền kiểm soát máy bay. Máy bay bắt đầu lao xuống nhanh chóng. Cảnh tượng đó thật đáng sợ".

Một hành khách tên là Itzhak Liber đã quay video gửi cho gia đình trước khi đăng tải lên Facebook. Anh cho biết: "Chúng tôi đã kiểm soát được tình hình trên chuyến bay. Có một kẻ tấn công cầm dao đã đâm một trong các phi công. Chúng tôi đã lao vào và cùng với viên phi công khống chế hắn".

Anh cho biết thêm rằng kẻ tấn công đã bị "vô hiệu hóa", bị "thương nặng" và đã bị "trói lại".

Ông Netanyahu xác nhận rằng “phi công thực hiện vụ tấn công đã bị bắt và hiện đang bị chính quyền Ả Rập Saudi thẩm vấn”.

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Israel cho biết: 'Trong chuyến bay, khi họ đang đến gần Israel, một trong những phi công đã đâm phi công kia và dường như đã cố gắng lao máy bay xuống cùng các hành khách trên máy bay. Tôi đã nói chuyện với một trong những hành khách Israel. Anh ấy nói với tôi rằng máy bay quay vòng và bắt đầu hạ xuống”.

"Anh ta nói với tôi rằng, bằng cách nào đó, anh ta đã đột nhập được vào buồng lái cùng với một trong các thành viên phi hành đoàn và cùng nhau, họ đã chế ngự được viên phi công đã thực hiện vụ tấn công khi hắn đang cố gắng phá hoại hệ thống của máy bay. Một phi hành đoàn khác có mặt trên máy bay đã bước vào buồng lái và cố gắng ổn định máy bay. Tôi chào mừng những anh hùng này, những người đã thể hiện sự tháo vát và lòng dũng cảm phi thường. Họ đã cứu được nhiều mạng sống và ngăn chặn một thảm họa lớn. Máy bay đã hạ cánh an toàn tại sân bay Tabuk ở Ả Rập Saudi. Tất cả hành khách hiện đã thoát khỏi nguy hiểm” - Thủ tướng Israel kể lại.

Một quan chức cấp cao của cho biết nếu các phi công dự bị không có mặt trên máy bay, vụ việc có thể đã kết thúc bằng một "vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001".

Chiếc máy bay sau khi đã hạ cánh - Ảnh: Daily Mail

Dữ liệu từ các nguồn công khai cho thấy sau 2 giờ 15 phút bay, chiếc máy bay đột ngột lao xuống.

Máy bay phục hồi nhẹ trong vài giây, trước khi giảm mạnh trở lại.

Trong giờ tiếp theo, máy bay không duy trì được độ cao ổn định, cho thấy nó được điều khiển bằng tay chứ không phải lái tự động, theo The Times of Israel.

Chính quyền Israel không thể liên lạc được với máy bay trong thời gian xảy ra vụ việc.

Một quan chức thứ hai xác nhận rằng Israel đã điều động máy bay chiến đấu vì lo ngại máy bay chở hàng chục công dân của họ bị cướp.

Ông Netanyahu trong những ngày gần đây đã cảnh báo về các mối đe dọa an ninh leo thang, không xác định trước cuộc bầu cử ngày 27/10 ở Israel, khiến lãnh đạo phe đối lập Yair Lapid cáo buộc ông là người gieo rắc nỗi sợ hãi.

Các bức ảnh cho thấy chuyến bay Flydubai hạ cánh xuống sân bay Tabuk dường như đã bị hỏng ở bánh lái ở phía sau máy bay.

Israel chưa từng xảy ra vụ không tặc nào trong nhiều thập kỷ nhưng vẫn duy trì an ninh sân bay nghiêm ngặt nhất thế giới.

Các chuyến bay thương mại đã bay giữa Israel và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ vào năm 2020.