Khống chế nhanh đám cháy trong khu dân cư ở Đà Lạt

Ngọn lửa từ bên trong xưởng gỗ lan sang khu vực nhà màng nilon trồng rau của người dân kế bên.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 40 ngày 20/10, tại khu vực nhà xưởng chứa gỗ, đồ nội thất trong hẻm thuộc đường Võ Trường Toản (phường Lâm Viên - Đà Lạt) bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Do trong khu nhà xưởng có nhiều đồ gỗ nội thất, vụn gỗ, vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng sang khu vực nhà kính ni lông kế bên, uy hiếp dãy ki-ốt là văn phòng công ty, cửa hàng kinh doanh phía mặt tiền tuyến đường nêu trên.

Cột khói bốc cao tại khu dân cư trên đường Võ trường Toản (phường Lâm Viên – Đà Lạt, Lâm Đồng).

Do ngọn lửa lan rộng, khói đen bao trùm cả khu vực nên người dân đã cầu cứu lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động hàng chục chiến sĩ, nhiều xe chữa cháy chuyên nghiệp đến hiện trường, phối hợp cùng công an, lực lượng chức năng của địa phương triển khai công tác chữa cháy, ngăn chặn ngọn lửa không lan sang nhà dân xung quanh.

Sau khi triển khai nhiều mũi tiếp cận, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được ngọn lửa sau khoảng 1 giờ đồng hồ. Vụ cháy tuy không gây thiệt hại về người nhưng ảnh hưởng đến nhiều vật dụng, tài sản của người dân trong khu vực.

Các dãy Kios, cửa hàng kinh doanh trên mặt đường Võ trường Toản bị đám cháy kho xưởng gỗ phía sau uy hiếp.

Xe chữa cháy cùng nhiều chiến sỹ cảnh sát PCCC được huy động đến khống chế đám cháy trên đường Võ Trường Toản (phường Lâm Viên – Đà Lạt, Lâm Đồng) chiều 20/10.

Chiến sỹ cảnh sát PCCC tiếp cận khống chế đám cháy trên đường Võ trường Toản (phường Lâm Viên – Đà Lạt, Lâm Đồng).

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn, thống kê thiệt hại do đám cháy gây ra.