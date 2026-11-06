Khống chế người đàn ông xăm trổ cầm kéo la hét, đe dọa người dân ở Quảng Ngãi

Ngày 6/11, theo tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh (CS113) phối hợp với Công an phường Kon Tum kịp thời khống chế một người đàn ông cầm kéo, la hét và đe dọa tính mạng người dân trên đường Phan Đình Phùng, tỉnh Quảng Ngãi.

Nam thanh niên bị khống chế. Ảnh: CA.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 16h05 ngày 5/11, Đội CS113 thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội nhận được tin báo khẩn cấp từ Công an phường Kon Tum về một người đàn ông có biểu hiện mất kiểm soát tại khu vực gần nhà số 789 đường Phan Đình Phùng.

Người này cầm kéo trên tay, liên tục la hét và có lời nói, hành vi đe dọa tính mạng bản thân cũng như những người xung quanh, khiến người dân hoang mang, lo lắng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác CS113 nhanh chóng huy động lực lượng và phương tiện chuyên dụng đến hiện trường. Các cán bộ, chiến sĩ triển khai phương án tiếp cận, phối hợp với Công an phường Kon Tum khống chế đối tượng.

Đối tượng được đưa về trụ sở Công an phường Kon Tum. Ảnh: CA.↵

Nhờ xử lý kịp thời, lực lượng chức năng đã ngăn chặn nguy cơ xảy ra sự việc nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho người dân và cán bộ làm nhiệm vụ.

Sau đó, người đàn ông được đưa về trụ sở Công an phường Kon Tum để bàn giao cho lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc người có biểu hiện đe dọa đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của bản thân và cộng đồng cần nhanh chóng thông báo cho công an gần nhất hoặc gọi Tổng đài 113 để được hỗ trợ kịp thời.