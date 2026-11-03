Khống chế người đàn ông dùng dao khống chế 'vợ hờ'

Theo thông tin ban đầu, Có và một người phụ nữ có quan hệ tình cảm và sống như vợ chồng ở đặc khu Phú Quốc. Thời gian gần đây, cả 2 xảy ra mâu thuẫn nên người phụ nữ đi vào đất liền và ở tại phường Rạch Giá. Sau đó, Có đến phường Rạch Giá tìm người phụ nữ.

Cán bộ Công an tống đạt quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Có.

Đến khoảng 21h30 ngày 30/10, tại khu vực trước nhà hàng XO, đường Lê Văn Hưu, phường Rạch Giá, Có dùng dao tấn công người phụ nữ, gây thương tích ở vùng bụng, lưng và cổ. Có còn khống chế, đưa nạn nhân lên xe mô tô, chở đến khu vực đường nội bộ Lạc Hồng, phường Rạch Giá và tiếp tục đe dọa.

Nhận được tin báo, Công an phường Rạch Giá nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức vận động, thuyết phục. CBCS đã kịp thời khống chế đối tượng, giải cứu nạn nhân và đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ một cán dao bằng nhựa màu vàng, một vỏ dao bằng nhựa quấn băng keo màu đen và một xe mô tô.