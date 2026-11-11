Khống chế kịp thời vụ cháy cơ sở sửa xe máy tại phường Yên Tử

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai chữa cháy, khống chế hoàn toàn ngọn lửa, không để cháy lan sang các nhà liền kề và không gây thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu từ UBND phường Yên Tử, khoảng 10 giờ cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại cơ sở sửa chữa xe máy nói trên. Ngay sau khi nhận tin báo, lãnh đạo UBND phường trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Phường huy động 15 cán bộ, chiến sĩ Công an phường, 25 cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự phường, phối hợp với 10 cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 2 triển khai các phương án dập lửa.

Theo người dân xung quanh, đám cháy có thể xuất phát từ sự cố chập điện trong quá trình sửa chữa xe máy. Do bên trong cơ sở có nhiều xe máy và vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội kèm nhiều tiếng nổ và khói đen dày đặc, ảnh hưởng đến các hộ dân lân cận. Chủ cơ sở không kịp di chuyển tài sản, chỉ kịp thoát ra ngoài.

Sau khoảng 15 phút triển khai chữa cháy, các lực lượng đã khống chế hoàn toàn đám cháy, ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các nhà liền kề. Vụ việc không gây thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê, xác minh.

Hiện UBND phường Yên Tử chỉ đạo Công an phường phối hợp với các đơn vị liên quan bảo vệ hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại để xử lý theo quy định.