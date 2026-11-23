Khống chế đối tượng gây rối
Không chỉ la hét liên tục mà Viết Hải P. (1988, trú phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) còn dùng đá tấn công người đi đường và cầm thanh gỗ đe dọa người dân xung quanh, gây mất ANTT tại khu vực kiệt 272 đường Trần Hưng Đạo (phường Nghĩa Lộ) vào chiều 19-11.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội CS113 (Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH- Công an tỉnh Quảng Ngãi) triển khai lực lượng đến hiện trường để giải quyết. Dù lực lượng Công an vận động ra làm việc nhưng P. không chấp hành mà còn dùng đá, thanh gỗ chống trả lại lực lượng chức năng và cố thủ bên trong căn nhà. Trước sự manh động của đối tượng, Cảnh sát 113 phối hợp với Công an phường Nghĩa Lộ kiên quyết khống chế đối tượng P., đưa về trụ sở Công an phường để tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/khong-che-doi-tuong-gay-roi-post361401.html