Lực lượng Cảnh sát 113 khống chế đối tượng P.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội CS113 (Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH- Công an tỉnh Quảng Ngãi) triển khai lực lượng đến hiện trường để giải quyết. Dù lực lượng Công an vận động ra làm việc nhưng P. không chấp hành mà còn dùng đá, thanh gỗ chống trả lại lực lượng chức năng và cố thủ bên trong căn nhà. Trước sự manh động của đối tượng, Cảnh sát 113 phối hợp với Công an phường Nghĩa Lộ kiên quyết khống chế đối tượng P., đưa về trụ sở Công an phường để tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.