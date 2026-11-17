Trước đó, Công an xã Phú Lâm nhận được tin báo của người dân về việc Nguyễn Thanh Tuấn có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy và có hành vi bất thường tại nhà. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Công an xã Phú Lâm đã phân công 4 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường xác minh, xử lý vụ việc. Tại đây, Tổ công tác phát hiện Tuấn đang ở trong nhà, có biểu hiện không tỉnh táo, một tay cầm 2 con dao, tay còn lại cầm 1 cây kéo bằng kim loại.

Cơ quan Công an đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Tuấn.

Mặc dù được cán bộ Công an và người thân vận động, khuyên can nhưng Tuấn không chấp hành mà tiếp tục có hành vi manh động, dùng dao gây thương tích cho ông Nguyễn Văn H. (chú ruột của Tuấn).

Chưa dừng lại, Tuấn cầm dao chạy ra khu vực hàng rào, sau đó bất ngờ lao về phía Tổ công tác đang làm nhiệm vụ, gây thương tích đối với Thiếu tá Lê Thanh Nhã (cán bộ Công an xã Phú Lâm).

Vết thương trên tay của Thiếu tá Lê Thanh Nhã do Nguyễn Thanh Tuấn gây ra.

Trước hành vi manh động, nguy hiểm của Tuấn, Tổ công tác đã kịp thời khống chế, đưa đối tượng về trụ sở làm việc, ngăn chặn nguy cơ gây thương tích cho những người có mặt tại hiện trường.