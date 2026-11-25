Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Quế Sơn tiêm vắc xin phòng bệnh lở mồm long móng cho đàn trâu bò. Ảnh: UBND XÃ QUẾ SƠN

Dịch bệnh diễn biến phức tạp

Tại xã Quế Sơn Trung, từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11/2026, dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 2 thôn, ảnh hưởng đến 4 hộ chăn nuôi.

Theo Chủ tịch UBND xã Quế Sơn Trung Ngô Văn Nhanh, nguyên nhân chủ yếu do một số hộ chưa tiêm vắc xin phòng bệnh đầy đủ cho đàn gia súc, chưa chú trọng thực hiện các biện pháp an toàn sinh học. Bên cạnh đó, thời tiết thay đổi thất thường ảnh hưởng đến sức khỏe đàn vật nuôi, tạo điều kiện cho mầm bệnh phát triển, làm tăng nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh.

Tại xã Tiên Phước, đầu tháng 11/2026, dịch xuất hiện tại thôn Tiên Phong với 23 con phải tiêu hủy. Tại hai hộ chăn nuôi ở thôn Tài Đa có 51 con heo mắc bệnh, trọng lượng tiêu hủy 1.240kg.

Trước đó, trong tháng 10, dịch cũng xuất hiện tại thôn Tả Lâm và thôn Tài Đa. Công tác khoanh vùng, xử lý ổ dịch được địa phương tập trung triển khai.

Ông Đỗ Vạn Lộc, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y thông tin, tính đến hết tháng 10/2026, bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 292 hộ chăn nuôi, thuộc 128 thôn của 35/93 xã, phường trên địa bàn thành phố. Đến ngày 31/10, vẫn còn 13 xã có dịch chưa qua 21 ngày.

Một trong những nguyên nhân khiến dịch bệnh còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan là tỷ lệ tiêm phòng đạt thấp, chưa bảo đảm mức miễn dịch bảo hộ cho đàn vật nuôi.

Ông Đỗ Vạn Lộc cho rằng, bên cạnh tỷ lệ tiêm phòng thấp, hình thức chăn nuôi phân tán, việc kiểm soát vận chuyển và áp dụng quy trình an toàn sinh học chưa đồng đều cũng làm gia tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều địa phương còn thiếu cán bộ chuyên môn về chăn nuôi, thú y khiến công tác giám sát, tiêm phòng, lấy mẫu, báo cáo và xử lý dịch bệnh gặp khó khăn.

Tăng cường giám sát và dập dịch

Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu Phi, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Quế Sơn phối hợp các ngành chức năng khẩn trương triển khai biện pháp phòng chống tại các thôn Đông Phú, Tây Trà và Trung Thượng.

Lực lượng chức năng đã tổ chức phun hóa chất tiêu độc, khử trùng và tiêu hủy heo mắc bệnh theo đúng quy trình. Cùng với đó, địa phương tiếp tục tiêm vắc xin phòng bệnh lở mồm long móng cho đàn trâu, bò và vắc xin phòng bệnh dịch tả lợn cổ điển cho đàn heo.

Tại xã Việt An, chính quyền địa phương đã nhanh chóng yêu cầu cơ quan chuyên môn phối hợp với thôn Phú Bình và các hộ chăn nuôi tổ chức cách ly đàn heo mắc bệnh, tiêu hủy theo quy định. Đồng thời triển khai kỹ lưỡng việc vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại và khu vực xung quanh.

Địa phương này cũng khuyến cáo các hộ thường xuyên theo dõi sức khỏe đàn vật nuôi, kịp thời thông báo cho trưởng thôn hoặc nhân viên thú y cấp xã khi vật nuôi có biểu hiện mắc bệnh hoặc chết bất thường. Tuyệt đối không tự ý vận chuyển, giết mổ, mua bán heo mắc bệnh, nghi mắc bệnh hoặc vứt heo chết ra môi trường.

Đối với những thôn chưa xuất hiện dịch, xã Việt An yêu cầu tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc bệnh để xử lý kịp thời, hạn chế nguy cơ lây lan trên diện rộng.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, thời gian đến, đơn vị tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn UBND các địa phương thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi, cập nhật kịp thời biến động đàn vật nuôi. Đồng thời tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý triệt để các ổ dịch, tập trung vào những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như dịch tả lợn châu Phi, dại động vật, cúm gia cầm, viêm da nổi cục và lở mồm long móng.

Ngành chức năng cũng đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng bổ sung đợt 2 năm 2026, bảo đảm tỷ lệ theo quy định.

“Chúng tôi tăng cường kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y, bảo đảm an toàn thực phẩm trong những tháng cuối năm, nhất là thời điểm nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao.

Bên cạnh các biện pháp phòng chống dịch, chi cục tiếp tục hướng dẫn người dân phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất; khuyến khích phát triển chăn nuôi trang trại, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm”, ông Đỗ Vạn Lộc nói.