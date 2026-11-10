Khống chế đám cháy tàu tại khu vực cảng cá gần cầu Cửa Lấp

Ngày 10/11, một vụ cháy tàu đã xảy ra tại khu vực cảng cá gần cầu Cửa Lấp, thuộc xã Long Hải (TP.HCM). Lực lượng chức năng nhanh chóng huy động phương tiện, nhân lực đến hiện trường dập lửa, khống chế đám cháy và ngăn cháy lan sang các ghe, thuyền neo đậu xung quanh.

Hiện trường vụ cháy tàu ở bãi neo đậu.

Cụ thể, vào khoảng 10h30 cùng ngày, người dân phát hiện lửa bùng lên trên một con tàu đang neo đậu tại khu vực cảng cá gần cầu Cửa Lấp, xã Long Hải nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường, huy động 3 phương tiện chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ triển khai dập lửa.

Do khu vực xảy ra cháy có nhiều ghe, thuyền neo đậu gần nhau, các lực lượng đồng thời tập trung khoanh vùng, ngăn nguy cơ cháy lan.

Toàn cảnh vụ cháy tàu ở khu vực Long Hải, TP.HCM.

Đến trưa cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước làm mát, kiểm tra các khu vực có nguy cơ phát sinh cháy trở lại.

Bước đầu chưa xác định thiệt hại về người, tài sản và hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Video: Toàn cảnh vụ cháy tàu.

Minh Tuệ