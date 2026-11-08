Khống chế đám cháy lớn xảy ra tại quán karaoke ở TP Đồng Nai

Hiện trường đám cháy tại quán karaoke Nữ Hoàng.

Lực lượng chức năng nỗ lực dập tắt đám cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, vụ cháy được nhân viên quán karaoke và người dân phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút nên hô hoán nhau dập lửa nhưng không thành.

Ngọn lửa lan nhanh, khói đen dày đặc bốc cao hàng chục mét từ khu vực quán karaoke, bao trùm một phần tòa nhà, có thể nhìn thấy từ xa.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Đồng Nai và công an địa phương đã có mặt xử lý vụ việc. Lực lượng chức năng đã sử dụng xe thang, triển khai vòi phun nước từ nhiều hướng để khống chế đám cháy, hạn chế cháy lan sang khu vực lân cận.

Công an phường Bình Phước phối hợp chữa cháy và giữ gìn an ninh trật tự, tạo khoảng trống cho phương tiện cứu hỏa tiếp cận. Hai xe cấp cứu được bố trí túc trực, sẵn sàng hỗ trợ y tế. Đến 19 giờ 30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế.

Nguyên nhân và mức độ thiệt hại của vụ cháy đang được khẩn trương làm rõ.