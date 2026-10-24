Khống chế đám cháy lớn tại xưởng sản xuất băng keo ở phường Lê Hồ

Hiện trường đám cháy tại xưởng sản xuất băng keo ở phường Lê Hồ. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ, ngọn lửa bất ngờ bùng phát. Do cơ sở chứa nhiều vật liệu dễ cháy như keo, nhựa, giấy..., ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và phát tán cột khói lớn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, huy động cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện chuyên dụng để triển khai công tác khoanh vùng, chữa cháy và ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận.

Đám cháy dữ dội do xưởng có nhiều vật liệu dễ cháy. (Ảnh: CTV)

Sau gần 2 giờ nỗ lực dập lửa, đến khoảng hơn 9 giờ cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Bước đầu xác định vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại về tài sản, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.