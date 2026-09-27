Khống chế 2 thiếu niên mang kiếm, lạng lách trên đường Trường Chinh

Ngày 27/9, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 3h15 ngày 24/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo của người dân về việc một nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên đường Trường Chinh, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự khu vực.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội điều động lực lượng Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đến hiện trường để xác minh, xử lý.

Hai nam thanh niên bị lực lượng Công an khống chế.

Tại khu vực đường Trường Chinh, Tổ công tác phát hiện một nhóm đối tượng điều khiển xe mô tô chạy với tốc độ cao, liên tục lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây tiếng ồn lớn. Trong nhóm có đối tượng mang theo hung khí.

Tổ công tác triển khai lực lượng truy bắt nhóm đối tượng, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân và các phương tiện lưu thông trên đường. Khi đến khu vực trước số nhà 171 đường Trường Chinh, lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ 2 đối tượng.

Tang vật thu giữ gồm 1 thanh kiếm bằng kim loại dài khoảng 90cm, có vỏ bao kiếm và 1 xe mô tô Honda Wave màu đỏ, biển kiểm soát 29H1-412.xx.

Qua xác minh ban đầu, hai đối tượng là N.M.L. và N.T.L. (cùng SN 2011, cùng trú tại phường Kim Liên, TP Hà Nội).

Sau đó, Tổ công tác đưa hai đối tượng cùng phương tiện, tang vật bàn giao Công an phường Phương Liệt để tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.