Không chạy theo thành tích, làm thật, báo cáo thật với phương châm số lượng đi với chất lượng - kết quả thực

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: P.T

Tiến độ triển khai còn chậm

Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến ngày 22-9, tổng số lượt/người đã được khám sức khỏe (KSK, lũy kế từ ngày 1-1-2026) là 2.159.191 người/ 3.065.628 người (theo Nghị quyết 202/2025/QH15), đạt tỉ lệ 70,43%. Tuy nhiên, trong số đó, số người KSK miễn phí theo Kế hoạch 269/KH-UBND chỉ đạt 173.182 người. Còn lại là KSK theo NĐ 96/2023/NĐ-CP (gồm KSK người lao động), KSK BHYT, SK nhân đạo, KSK sàng lọc...Trong 93 xã, phường, có 10 địa phương có tỷ lệ người dân đi KSK cao nhất gồm: Tam Kỳ, Hòa Xuân, Thanh Khê, La Dêê, An Hải, Sơn Trà, Phước Thành, Hòa Khánh, Hải Vân và Quảng Phú. 10 địa phương có tỷ kệ KSK thấp gồm có: Bến Giằng, Núi Thành, Đắc Pring, Bến Hiên, Trà Linh, Phước Hiệp, Sông Kôn, Hội An Đông, Hội An Tây và Thăng Phú.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế báo cáo kết quả triển khai Chiến dịch 100 ngày cao điểm KSK định kỳ cho người dân. Ảnh: P.T

Trong quá trình triển khai thực hiện, Sở Y tế đã phân công 25 đơn vị y tế, gồm 3 bệnh viện và 22 Trung tâm Y tế khu vực, chủ trì phối hợp tổ chức KSK tại 93 xã, phường; đồng thời chỉ đạo các đơn vị chủ trì phải chủ động làm việc với địa phương, thống nhất danh sách, số lượng người, thời gian, địa điểm, số buổi khám và phương án tổ chức. Cùng với đó, tăng cường phối hợp liên ngành và đôn đốc các nhóm đối tượng do cơ quan, đơn vị quản lý.

Nhìn chung, theo đánh giá của Sở Y tế, tiến độ triển khai còn chậm; gặp khó khăn về rà soát danh sách, kết nối dữ liệu. Cùng với đó là thiếu nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tỷ lệ người dân đến khám thấp (chỉ 20-40%). Một số địa phương chưa tích cực, còn trông chờ vào cơ sở y tế; một số cơ sở y tế chưa chủ động xây dựng kế hoạch khám cụ thể theo số lượng người, số buổi, thời gian, địa điểm và phương án huy động nhân lực. Công tác truyền thông, vận động người dân tại một số địa bàn chưa hiệu quả, chưa đến từng nhóm đối tượng, hộ gia đình.

Phường Hòa Xuân là một trong 10 địa phương có tỉ lệ người dân được KSK định kỳ cao nhất.

Để phấn đấu đạt tỷ lệ KSK toàn dân cao nhất và cập nhật Sổ sức khỏe điện tử VNeID theo kế hoạch, Sở Y tế đề xuất, kiến nghị một số giải pháp trọng tâm, cụ thể: Cần thống nhất bộ chỉ tiêu báo cáo do dữ liệu đang bị lệch giữa các đầu mối. Cùng với đó, khẩn trương xác định rõ số người còn phải khám tại xã, phường và giao trách nhiệm cụ thể cho từng xã, phường, từng đơn vị y tế chủ trì. Tập trung các địa phương có tiến độ thấp, ưu tiên nhóm miền núi trước khi điều kiện thời tiết bất lợi (trong đó, phấn đấu hoàn thành việc KSK ở miền núi, vùng khó khăn trước ngày 15-10). Song song với đó, tăng cường vận động người dân, thay đổi cách mời khám, đồng thời huy động thêm cơ sở y tế và tổ chức khám linh hoạt. Thiết lập chế độ theo dõi tiến độ hàng tuần, dùng một bộ số liệu thống nhất và thực hiện hiệu quả công tác khám sức khỏe, cập nhật dữ liệu.

Sở Y tế cũng đề nghị tháo gỡ vướng mắc thanh quyết toán KSK học sinh/sinh viên và phân định nguồn NSNN/BHYT; đồng thời đề xuất sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Cả hệ thống chính trị quyết liệt triển khai, đẩy nhanh tiến độ: Số lượng thật - kết quả thật

Trên cơ sở nghe Sở Y tế báo cáo tình hình, kết quả triển khai Chiến dịch 100 ngày cao điểm KSK định kỳ cho người dân trên địa bàn thành phố, ý kiến của các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của Sở Y tế trong công tác tham mưu, hướng dẫn, điều phối các cơ sở y tế, kiểm tra, làm việc trực tiếp với 93/93 xã, phường, huy động nguồn lực và phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương để triển khai Chiến dịch; đồng thời biểu dương 10 phường có tỉ lệ khám cao, nghiêm khắc phê bình 10 xã có tỉ lệ khám thấp.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh Chiến dịch 100 ngày cao điểm khám sức khỏe định kỳ cho người dân là nhiệm vụ chính trị cực kỳ quan trọng. Kết kết quả thực hiện chiến dịch là tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ năm 2026. Ảnh: P.T

Nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị cực kỳ quan trọng, Trung ương, lãnh đạo thành phố đặc biệt quan tâm, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, theo chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy tại buổi làm việc ngày 22-9 với ngành Y tế, kết quả thực hiện chiến dịch là tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ năm 2026.

Lãnh đạo thành phố cũng thống nhất với đánh giá của Sở Y tế và quan điểm phải thay đổi tư duy/phương thức thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2026 với mục tiêu đặt ra 100% người dân được KSK định kỳ/sàng lọc miễn phí và 100% dữ liệu được cập nhật lên hệ thống. Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, phải thay đổi phương thức tổ chức thực hiện, chuyển từ "chờ rà soát - tổ chức từng đợt khám- tổng hợp báo cáo" sang xác định rõ số người còn lại phải khám - giao rõ trách nhiệm - lập kế hoạch cụ thể đến từng địa bàn- tổ chức khám và theo dõi kết quả tiến độ khám hàng tuần.

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm khẩn trương thực hiện trong 3 tháng cuối năm, cụ thể: Đối với UBND các xã, phường, đặc khu, tập trung rà soát chính xác số lượng thực tế còn phải khám; hoàn thành rà soát nhóm đối tượng bổ sung theo Kế hoạch 410/KH-UBND trước 30-9. Phối hợp với cơ sở y tế lập kế hoạch cụ thể đến từng địa bàn, trong đó phải xác định rõ: khám ai, khám ở đâu, thời gian nào, mỗi buổi bao nhiêu người, tổ chức bao nhiêu buổi, đơn vị nào chịu trách nhiệm và ai theo dõi, đối chiếu, xác nhận kết quả. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng có đối tượng nhưng không có kế hoạch tổ chức khám cụ thể. Vận động trực tiếp từng hộ; bố trí lịch khám linh hoạt/lưu động cho người đi làm xa.

Giao Sở Y tế làm đầu mối điều phối chung; chỉ đạo 25 đơn vị y tế chủ trì lập kế hoạch chi tiết, phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn. Ưu tiên khám sớm, khám lưu động tại khu vực miền núi, giao thông khó khăn khi thời tiết còn thuận lợi.

Với các sở, ngành & cơ quan liên quan, giao Sở Nội vụ chủ trì báo cáo nhóm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (công lập & tư nhân). Sở GD-ĐT phối hợp địa phương tổng hợp kết quả KSK của học sinh, sinh viên. BQL Khu công nghệ cao & các KCN, BQL Khu kinh tế mở Chu Lai báo cáo nhóm công nhân, người lao động.

Đồng chí Nguyễn Thị Anh Thi "chốt cứng" một bộ chỉ tiêu với 4 số liệu cốt lõi sau: Tổng số người thuộc diện cần khám; số người đã khám trong tuần; số người đã khám lũy kế và số người còn lại chưa khám. Kết quả khám phải được kiểm tra định danh và cập nhật ngay lên hệ thống Sổ sức khỏe điện tử.

Đối với vấn đề tháo gỡ kinh phí, lãnh đạo thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí, dự toán và thanh quyết toán. Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở GD-ĐT phối hợp tháo gỡ vướng mắc kinh phí kiểm tra sức khỏe học sinh, sinh viên đầu năm học.

Về lộ trình/ phân kỳ tiến độ thực hiện, lãnh đạo thành phố yêu cầu, trong tháng 9 và 10 tăng tốc hoàn thành các nhóm đối tượng KSK theo Kế hoạch 269 & triển khai Kế hoạch 410; chốt danh sách còn phải khám, giao chỉ tiêu, ưu tiên miền núi/ nơi tiến độ thấp. Tháng 11, tổ chức khám quy mô lớn, tăng buổi, khám lưu động; đẩy nhanh nhập dữ liệu. Tháng 12 tập trung xử lý các nhóm/địa bàn còn lại; rà soát lần cuối; hoàn thiện, cập nhật toàn bộ dữ liệu KSK.

Phó Chủ tịch thành phố đặc biệt lưu ý, việc mở rộng nhóm đối tượng phải thực hiện trên cơ sở dữ liệu được rà soát, tránh tổ chức khám trùng lặp, không chạy theo thành tích và số lượng, nhưng cũng không để bỏ sót người dân còn nhu cầu khám. “Phải làm thật, báo cáo thật, số lượng đi với chất lượng - kết quả thực. Kết quả thực hiện chiến dịch là tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ năm 2026”- đồng chí Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh thêm một lần nữa trước khi kết thúc cuộc họp.