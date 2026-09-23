Không chấp hành 'phạt nguội' bị xử lý ra sao?

Trường hợp quá 10 ngày không chấp hành quyết định xử phạt nguội, người vi phạm sẽ bị tính thêm tiền chậm nộp với mức 0,05%/ngày trên tổng số tiền phạt. Ngoài ra, các biện pháp cưỡng chế có thể được áp dụng như khấu trừ lương, phong tỏa tài khoản ngân hàng hoặc kê biên tài sản.

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Đáng chú ý, hệ thống dữ liệu của Cảnh sát giao thông hiện đã được đồng bộ toàn quốc. Khi chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp phạt, chủ phương tiện và người vi phạm sẽ bị từ chối giải quyết hàng loạt thủ tục hành chính, bao gồm: cấp mới, đổi hoặc cấp lại giấy phép lái xe; đăng ký, sang tên chuyển quyền sở hữu phương tiện.

Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ gửi thông báo cảnh báo đến cơ quan đăng kiểm. Phương tiện vi phạm chưa nộp phạt nguội sẽ không được kiểm định an toàn kỹ thuật, dẫn đến rủi ro bị xử phạt nặng nếu tiếp tục lưu thông trên đường.