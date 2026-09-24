Không chấp hành phạt hành chính: Có thể bị cắt điện, nước, ngừng Internet?

Chiều 23-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi). Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất bổ sung nhiều biện pháp cưỡng chế mới nhằm nâng cao hiệu quả thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Quochoi.vn/LĐO

Theo tờ trình của Chính phủ do Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an trình bày, dự thảo đề xuất tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của tổ chức chưa chấp hành xong quyết định xử phạt, trong trường hợp cần ngăn chặn ngay việc bỏ trốn.

Đáng chú ý, dự thảo còn bổ sung biện pháp niêm phong trụ sở, địa điểm, cơ sở hoặc bộ phận cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để cưỡng chế thực hiện các hình thức xử phạt như tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Một đề xuất khác thu hút sự quan tâm là yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Biện pháp này được dự kiến áp dụng trong trường hợp cần cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt liên quan đến tước giấy phép, đình chỉ hoạt động hoặc buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Trên môi trường số, dự thảo cũng đề xuất ngừng cung cấp dịch vụ Internet, viễn thông, hạ tầng số hoặc áp dụng biện pháp kỹ thuật, chặn truy cập đối với tổ chức, cá nhân không chấp hành một số hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trên môi trường điện tử.

Ngoài ra, dự thảo còn bổ sung các biện pháp như tạm dừng đăng kiểm, đăng ký phương tiện hoặc cấp giấy phép điều khiển phương tiện để cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt trong một số lĩnh vực giao thông.

Tuy nhiên, tại phiên thẩm tra, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị tiếp tục rà soát, chỉnh lý. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Phan Chí Hiếu, một số biện pháp như ngừng cung cấp điện, nước, Internet có mục đích đình chỉ, chấm dứt hành vi vi phạm nên chưa thực sự phù hợp với tính chất của biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt.

Đối với việc ngừng cung cấp Internet, viễn thông và hạ tầng số, cơ quan soạn thảo cũng ghi nhận ý kiến đề nghị đánh giá kỹ tác động do các biện pháp này có thể trực tiếp ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của cá nhân, tổ chức.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga đồng tình với việc nghiên cứu bổ sung một số biện pháp như cắt điện, nước nhưng đề nghị quy định chặt chẽ điều kiện, trình tự, thủ tục áp dụng, vừa bảo đảm hiệu lực của quyết định xử phạt, vừa bảo đảm quyền của công dân.