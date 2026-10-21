Không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn đêm 20/10, tài xế đối mặt mức phạt kịch khung

Tối 20/10, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 9, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội lập chốt kiểm tra tại Km20+600 Quốc lộ 32. Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra các phương tiện, tập trung vào những lỗi vi phạm như nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm và các hành vi vi phạm khác khi tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn trên Quốc lộ 32 tối 20/10.

Hoạt động kiểm tra diễn ra trong hơn 3 giờ, từ khoảng 19h30 đến sau 22h. Theo ghi nhận, phần lớn người tham gia giao thông đã có ý thức hơn trong việc chấp hành quy định về nồng độ cồn. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp vi phạm bị phát hiện và xử lý.

Khoảng 20h40, tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 29S6-xxxxx, phát hiện tài xế vi phạm ở mức 0,208 mg/l khí thở.

Theo quy định, với mức vi phạm này, người điều khiển xe máy bị phạt tiền từ 2-3 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế P.V.T., trú tại tỉnh Tuyên Quang, cho biết tối cùng ngày, sau khi hoàn thành công việc xây sửa nhà cho chủ, ông được mời uống bia. Người này nói đã uống 2 lon bia và không nghĩ sẽ bị CSGT kiểm tra, xử phạt.

Đáng chú ý, theo lời tài xế, ông đang thuê trọ tại Long Biên nhưng làm công việc xây dựng ở xã Tam Hiệp. Sau khi uống bia tại nơi làm việc, ông điều khiển xe máy trở về phòng trọ, với quãng đường khoảng 35km.

Ít phút sau, tổ công tác tiếp tục phát hiện nhiều người đi về sau khi dự tiệc ngày 20/10, trong đó có một cặp vợ chồng đi xe máy trở về sau bữa ăn nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Qua kiểm tra, người chồng vi phạm nồng độ cồn ở mức 1, tức chưa vượt quá 0,25 mg/l khí thở. Theo trình bày của hai người, do đi ăn uống dịp lễ, người chồng đã uống một lon bia trước khi điều khiển xe về nhà. Trường hợp này tiếp tục được lực lượng chức năng lập biên bản xử lý theo quy định.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến đường 32 vào đêm 20/10.

Càng về đêm, quá trình kiểm tra của lực lượng chức năng càng xuất hiện những tình huống phức tạp. Theo ghi nhận, một số tài xế trẻ khi phát hiện chốt kiểm tra đã có hành vi né tránh, đánh võng, lách xe qua khu vực kiểm soát, thậm chí vượt đèn đỏ để tránh bị kiểm tra.

Khoảng 21h30, tổ công tác phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Khi được yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, người này liên tục không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng.

Mặc dù CSGT nhiều lần giải thích, yêu cầu phối hợp kiểm tra, tài xế vẫn không thực hiện việc thổi nồng độ cồn, sau đó đi ra ngoài gọi điện thoại.

Đối với hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của người thi hành công vụ khi điều khiển xe máy, theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 8-10 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22-24 tháng.

Việc cố tình né tránh hoặc không chấp hành yêu cầu kiểm tra không giúp người điều khiển phương tiện tránh được trách nhiệm, đồng thời gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Theo Cục CSGT, trong ngày 20/10, toàn quốc xảy ra 43 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 19 người và khiến 34 người bị thương.

Cùng ngày, lực lượng CSGT trên cả nước phát hiện, xử lý 20.638 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, có 1.814 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 3.704 trường hợp vi phạm tốc độ và 173 trường hợp sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện.

Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện 65 trường hợp chở hàng quá tải trọng, 20 trường hợp chở hàng quá khổ giới hạn, một trường hợp tự ý cải tạo phương tiện, 99 trường hợp chở quá số người quy định và 3 trường hợp vi phạm liên quan đến ma túy.