Không cần xem tuổi, 7 chi tiết này cũng có thể cho thấy một ngôi nhà đang có nhiều sinh khí

Có những căn nhà diện tích không lớn nhưng bước vào luôn thấy thoáng, sáng và dễ chịu. Ngược lại, có nơi rộng rãi nhưng cửa vừa mở đã cảm thấy bí, tối hoặc ngột ngạt. Trong quan niệm phong thủy, sự khác biệt này thường được liên hệ với khái niệm “sinh khí”, tức trạng thái không gian có sự lưu chuyển và sức sống.

Không nhất thiết phải bắt đầu bằng những khái niệm phức tạp, gia chủ có thể quan sát chính những thay đổi rất nhỏ trong căn nhà để nhận biết điều này.

1. Ban ngày không cần bật đèn ở mọi phòng

Ngôi nhà có nhiều ảnh sáng tự nhiên. Ảnh: Charmingsardinia

Ánh sáng tự nhiên là một trong những yếu tố dễ quan sát nhất.

Một căn nhà có thiết kế phù hợp thường đưa được ánh sáng vào các khu vực sinh hoạt chính thông qua cửa sổ, ban công, giếng trời hoặc khoảng sân. Không gian không nhất thiết phải ngập nắng, nhưng ban ngày cũng không nên liên tục chìm trong bóng tối.

Theo quan niệm phong thủy, ánh sáng thường được gắn với dương khí và trạng thái tích cực. Ở góc độ đời sống, một căn nhà có nguồn sáng tự nhiên hợp lý cũng tạo cảm giác rộng và thoáng hơn.

Vì vậy, khi xem một căn nhà, thay vì chỉ nhìn diện tích, có thể thử quan sát cách ánh sáng thay đổi trong ngày.

2. Đóng cửa một lúc nhưng căn phòng không trở nên ngột ngạt

Một căn nhà có nhiều sinh khí không chỉ cần sáng mà còn cần có sự trao đổi không khí.

Những căn hộ có cửa sổ, ban công hoặc hệ thống thông gió hợp lý thường ít tạo cảm giác bí bách. Với nhà mặt đất, cửa trước, cửa sau, giếng trời hay khoảng thông tầng cũng có thể góp phần giúp không khí lưu chuyển.

Phong thủy truyền thống coi “khí” là yếu tố cần được lưu thông, tránh tình trạng tù đọng. Còn trong sinh hoạt hằng ngày, một không gian thông thoáng đơn giản là dễ chịu hơn khi sử dụng.

Do đó, nếu bước vào nhà mà phải đóng kín cửa nhưng căn phòng nhanh chóng trở nên nóng, bí hoặc có mùi, đây là điểm nên xem xét lại.

3. Khu vực cửa chính không bị đồ đạc chiếm hết lối

Có một nơi thường bị bỏ quên khi sắp xếp nhà cửa: khu vực ngay sau cánh cửa.

Giày dép, thùng hàng, túi xách, xe đẩy hoặc đồ chưa kịp cất rất dễ tích tụ ở đây. Trong quan niệm phong thủy, cửa chính được xem là vị trí quan trọng trong việc đón khí vào nhà nên khu vực này thường được khuyến khích giữ sạch và thông thoáng.

Xét trên phương diện thực tế, một lối vào không bị chắn cũng giúp việc di chuyển thuận tiện hơn và tạo cảm giác căn nhà rộng rãi ngay từ bước đầu tiên.

Không cần biến cửa chính thành một khu vực trang trí cầu kỳ. Chỉ cần có đủ khoảng trống để bước vào nhà mà không phải né từng món đồ cũng đã tạo khác biệt.

4. Cây xanh trong nhà có điều kiện để phát triển

Yếu tố thiên nhiên là một dấu hiệu ngôi nhà có nhiều sinh khí. Ảnh: Aravinda

Một chậu cây xanh tốt thường khiến không gian trở nên có sức sống hơn rất rõ rệt.

Nhà có sân vườn có thể trồng cây ở khoảng đất phù hợp. Với căn hộ, ban công hoặc cửa sổ cũng có thể trở thành nơi đặt một vài chậu cây. Khi cây được đặt đúng vị trí, nhận đủ ánh sáng và được chăm sóc phù hợp, màu xanh tự nhiên sẽ giúp không gian bớt đơn điệu.

Trong cách nhìn phong thủy, cây cối phát triển được thường được xem là một dấu hiệu tích cực của môi trường sống.

Tuy nhiên, không nên nhìn một chậu cây héo rồi lập tức kết luận ngôi nhà có phong thủy xấu. Cây vàng lá có thể vì thiếu nước, thừa nước, thiếu sáng hoặc sâu bệnh. Điều đáng quan sát hơn là môi trường tổng thể có phù hợp để sự sống phát triển hay không.

5. Nhà có đồ dùng nhưng không tạo cảm giác “ứ” đồ

Một căn nhà có sinh khí không đồng nghĩa với việc phải sạch trơn như phòng mẫu.

Sách đang đọc, một chiếc cốc trên bàn hay vài món đồ sinh hoạt xuất hiện trong nhà là điều hoàn toàn bình thường. Dấu hiệu đáng chú ý nằm ở chỗ đồ đạc có bắt đầu cản trở việc sử dụng không gian hay chưa.

Khi tủ, bàn, sàn nhà và các lối đi bị phủ kín bởi những món ít dùng, căn phòng dễ trở nên chật chội. Cửa sổ bị che, nguồn sáng bị chắn hoặc các góc khuất liên tục chất đồ cũng khiến không gian kém thông thoáng.

Phong thủy thường đề cao sự lưu chuyển và tránh tình trạng tù đọng. Vì vậy, việc bỏ bớt những thứ không còn sử dụng đôi khi là thay đổi đơn giản nhưng dễ nhận thấy nhất.

6. Những góc dễ ẩm không trở thành nơi tích tụ mùi

Bếp, nhà tắm, dưới bồn rửa, chân tường, ban công hoặc những căn phòng ít sử dụng là các vị trí nên kiểm tra thường xuyên.

Một ngôi nhà khô thoáng, ít mùi ẩm mốc thường tạo cảm giác sạch sẽ và dễ chịu hơn. Ngược lại, nếu tường thường xuyên đọng nước, sàn lâu khô hoặc một góc nhà xuất hiện mùi khó chịu kéo dài, gia chủ nên tìm nguyên nhân cụ thể.

Theo quan niệm phong thủy, sự ẩm thấp và tù đọng không được xem là trạng thái lý tưởng. Ở góc độ thực tế, đây cũng có thể là dấu hiệu cho thấy vấn đề thông gió, chống thấm hoặc thoát nước cần được xử lý.

Đừng chỉ dùng nước hoa để che mùi. Một căn nhà “có sinh khí” trước hết vẫn cần giải quyết được những vấn đề vật lý của chính nó.

7. Người trong nhà thực sự muốn trở về

Đây có lẽ là dấu hiệu khó đo bằng thước nhất nhưng lại dễ cảm nhận nhất.

Một không gian sống tốt không chỉ nằm ở hướng cửa, số lượng cây hay cách đặt đồ. Sau cùng, căn nhà được tạo ra để con người sinh hoạt trong đó.

Nếu các thành viên có thể nghỉ ngơi thoải mái, phòng ngủ dễ chịu, khu vực sinh hoạt chung đủ sáng, căn bếp thuận tiện và mọi người không cả.