Không cần tường lửa tại chỗ, Fortinet vẫn bảo vệ toàn diện mạng lưới chi nhánh

Fortinet đưa bảo mật hợp nhất đến các văn phòng nhỏ và địa điểm từ xa

Fortinet (NASDAQ: FTNT) vừa chính thức giới thiệu dịch vụ FortiLink SASE - giải pháp giúp các tổ chức bảo vệ văn phòng chi nhánh quy mô nhỏ, cơ sở ở xa và các địa điểm phân tán mà không cần triển khai tường lửa chuyên dụng tại chỗ. Giải pháp hướng tới đơn giản hóa hoạt động quản lý mạng và bảo mật, đồng thời tăng cường khả năng kiểm soát tập trung trên toàn hệ thống.

Thông qua việc kết nối mạng cục bộ (LAN) với nền tảng FortiSASE, các tổ chức có thể bảo vệ và quản lý các thiết bị có dây, không dây bằng dịch vụ đám mây. Đáng chú ý, hoạt động quản lý mạng và bảo mật được tích hợp trên cùng một bảng điều khiển, giúp giảm sự phức tạp trong vận hành tại các địa điểm phân tán.

Ông Anthony James, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách Tiếp thị tại Fortinet cho biết, các tổ chức ngày càng cần sự linh hoạt trong bảo vệ những chi nhánh phân tán, đặc biệt tại các địa điểm mà việc triển khai hạ tầng bảo mật chuyên dụng hoặc cài đặt phần mềm bảo mật không khả thi.

“Bằng cách mở rộng FortiSASE đến các mạng cục bộ, chúng tôi mang đến cho các tổ chức một phương thức đơn giản hơn để bảo vệ người dùng và thiết bị, đồng thời duy trì tính nhất quán trong bảo mật và khả năng kiểm soát tập trung”, ông Anthony James nhấn mạnh.

Theo Fortinet, các văn phòng chi nhánh quy mô nhỏ, cơ sở ở xa và địa điểm hoạt động tạm thời thường phải bảo vệ nhiều loại thiết bị khác nhau, từ thiết bị của nhân viên, máy in, camera đến các thiết bị Internet vạn vật (IoT). Trong khi đó, nguồn lực công nghệ thông tin tại chỗ thường hạn chế, gây khó khăn cho việc triển khai và duy trì các giải pháp bảo mật.

Một trong những thách thức đáng chú ý là nhiều thiết bị không hỗ trợ cài đặt phần mềm bảo mật thiết bị đầu cuối truyền thống. Bên cạnh đó, việc trang bị tường lửa chuyên dụng tại từng địa điểm có thể làm gia tăng chi phí đầu tư, đồng thời khiến công tác quản lý và vận hành hệ thống trở nên phức tạp hơn.

FortiLink SASE được phát triển nhằm giải quyết những hạn chế này thông qua khả năng kết nối mạng cục bộ với nền tảng FortiSASE bằng các điểm truy cập Wi-Fi và thiết bị chuyển mạch Ethernet được Fortinet hỗ trợ. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể mở rộng phạm vi bảo vệ đến các địa điểm phân tán mà không cần triển khai tường lửa FortiGate tại chỗ.

Giải pháp đồng thời tập trung hóa hoạt động kiểm tra lưu lượng mạng, thực thi chính sách bảo mật và quản lý hệ thống. Cách tiếp cận này cho phép doanh nghiệp duy trì chính sách bảo mật thống nhất trên toàn bộ mạng lưới, thay vì phải thiết lập và giám sát riêng lẻ tại từng chi nhánh.

Về lợi ích, FortiLink SASE hỗ trợ bảo vệ các thiết bị có dây và không dây, kể cả những thiết bị không thể cài đặt phần mềm FortiClient. Cơ chế bảo mật được cung cấp thông qua nền tảng điện toán đám mây, giúp mở rộng khả năng bảo vệ đến nhiều nhóm thiết bị mà không phụ thuộc vào việc cài đặt tác nhân bảo mật trên từng thiết bị.

Bên cạnh đó, giải pháp cho phép kết nối toàn bộ môi trường mạng LAN với FortiSASE mà không cần cài đặt phần mềm tác nhân trên từng thiết bị hoặc triển khai thiết bị bảo mật chuyên dụng tại mỗi địa điểm. Các thiết bị mạng được hỗ trợ và chính sách bảo mật cũng có thể được quản lý thông qua một bảng điều khiển duy nhất, góp phần giảm khối lượng công việc và độ phức tạp trong vận hành.

Được xây dựng trên kiến trúc mạng và bảo mật hợp nhất của Fortinet, FortiLink SASE hướng tới cung cấp khả năng bảo vệ xuyên suốt, từ từng thiết bị đầu cuối đến toàn bộ môi trường chi nhánh quy mô nhỏ. Với mô hình quản lý tập trung trên nền tảng đám mây, giải pháp mang đến thêm lựa chọn cho các tổ chức trong việc mở rộng hệ thống bảo mật, kiểm soát rủi ro và tối ưu nguồn lực công nghệ thông tin tại những địa điểm hoạt động phân tán.