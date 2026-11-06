Không cần thiết kế mới, MacBook Pro M6 vẫn là một chiếc laptop đáng gờm

MacBook Pro M6 không phải là cuộc cách mạng về thiết kế hay công nghệ, mà là bước nâng cấp tiếp theo trong dòng laptop cao cấp của Apple. Sức hút của sản phẩm nằm ở khả năng kết hợp giữa trải nghiệm sử dụng hoàn thiện, hiệu năng xử lý mạnh mẽ và thời lượng pin ấn tượng.

THIẾT KẾ CHÚ TRỌNG TÍNH THỰC DỤNG

MacBook Pro M6 vẫn duy trì thiết kế quen thuộc được Apple giới thiệu từ năm 2021. Dù các mẫu MacBook Pro PROLED mới đã có thiết kế mỏng và nhẹ hơn đáng kể, phiên bản M6 vẫn giữ được sức hấp dẫn nhờ kiểu dáng thanh lịch cùng bộ khung nhôm nguyên khối chắc chắn, được gia công tỉ mỉ. Thiết kế không quá cầu kỳ nhưng mang lại cảm giác cao cấp và độ bền đặc trưng của dòng MacBook Pro.

Bản lề được hoàn thiện tốt, giúp việc mở nắp máy bằng một tay trở nên dễ dàng và thuận tiện. Bề mặt khung nhôm mịn màng, tạo cảm giác chắc chắn khi cầm nắm. Máy có kích thước 12,31 x 8,71 x 0,61 inch, trọng lượng khoảng 1,54 kg, đủ gọn nhẹ để mang theo trong ba lô khi di chuyển hàng ngày.

Máy có kích thước 12,31 x 8,71 x 0,61 inch, trọng lượng khoảng 1,54 kg, đủ gọn nhẹ để mang theo trong ba lô khi di chuyển hàng ngày

Hệ thống cổng kết nối vẫn được giữ nguyên so với thế hệ trước, bao gồm ba cổng Thunderbolt 4, khe đọc thẻ SD, cổng HDMI và giắc cắm tai nghe. Bên cạnh đó, cổng sạc MagSafe được bố trí ở cạnh trái, giúp việc sạc pin thuận tiện hơn. Đáng chú ý, người dùng vẫn có thể sạc máy thông qua bất kỳ cổng USB-C nào.

Bàn phím tiếp tục là một trong những điểm mạnh của MacBook Pro M6. Các phím được bố trí với khoảng cách hợp lý, mang lại không gian thao tác thoải mái. Hành trình phím tốt, độ nảy vừa phải và lực nhấn hợp lý giúp việc nhập liệu dễ chịu ngay cả khi làm việc trong thời gian dài.

Bàn di chuột kích thước lớn cũng cho thấy khả năng hoạt động chính xác và ổn định, nhận diện tốt các thao tác điều khiển cũng như cử chỉ đa điểm. Phản hồi xúc giác được tái hiện tự nhiên, góp phần nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Nút Touch ID tích hợp giúp đăng nhập và xác thực nhanh chóng mà không cần nhập mật khẩu. Tuy nhiên, việc máy chưa hỗ trợ Face ID vẫn là một điểm đáng tiếc, nhất là khi công nghệ nhận diện khuôn mặt đã xuất hiện trên nhiều thiết bị khác của Apple.

Hệ thống loa tích hợp tuy không có âm thanh mạnh mẽ như trên các mẫu MacBook Pro PROLED nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu giải trí. Âm thanh rõ ràng, âm lượng lớn, phù hợp để nghe podcast, xem phim hoặc thưởng thức âm nhạc mà không cần sử dụng thêm loa ngoài.

MacBook Pro M6 được trang bị màn hình Liquid Retina XDR kích thước 14 inch, độ phân giải 3.024 x 1.964 pixel. Dù chưa thể tạo ấn tượng mạnh như tấm nền OLED trên phiên bản MacBook Pro PROLED XDR, màn hình này vẫn mang lại chất lượng hiển thị xuất sắc với hình ảnh sắc nét, màu sắc sống động và độ tương phản cao.

MacBook Pro M6 được trang bị màn hình Liquid Retina XDR kích thước 14 inch, độ phân giải 3.024 x 1.964 pixel

Khi trải nghiệm Cyberpunk 2077, màn hình thể hiện rõ sự khác biệt giữa các vùng sáng và tối, giúp hình ảnh có chiều sâu hơn. Những gam màu rực rỡ trong trò chơi cũng được tái hiện nổi bật, trong khi độ phân giải cao giúp các chi tiết nhỏ trong môi trường và trên nhân vật hiển thị rõ ràng.

Do sử dụng cùng loại màn hình với MacBook Pro M5 năm ngoái, kết quả kiểm tra chất lượng hiển thị của phiên bản M6 gần như không có sự thay đổi. Khả năng tái tạo màu sắc trong hai không gian màu sRGB và DCI-P3 có độ bão hòa nhỉnh hơn thực tế đôi chút nhưng không quá mức, nhờ đó hình ảnh vẫn giữ được vẻ tự nhiên.

Độ chính xác màu sắc cũng rất tốt, thể hiện qua chỉ số Delta-E thấp. Khả năng hiển thị độ sáng tiếp tục là ưu điểm nổi bật, đáp ứng tốt cả nội dung SDR lẫn HDR.

Tuy nhiên, phần tai thỏ nằm ở chính giữa cạnh trên màn hình vẫn là chi tiết chưa thực sự hài hòa về mặt thiết kế. Nếu trước đây phần khuyết này không gây nhiều chú ý thì hiện tại, nó trở nên khá nổi bật khi đặt cạnh các mẫu MacBook Pro OLED mới đã chuyển sang thiết kế Dynamic Island. Dù vẫn cần không gian để bố trí camera FaceTime và cảm biến ánh sáng môi trường, kiểu thiết kế tai thỏ truyền thống đang dần trở nên lỗi thời.

Khả năng kết nối màn hình ngoài của MacBook Pro M6 cũng rất linh hoạt. Máy hỗ trợ tối đa hai màn hình ngoài có độ phân giải 6K ở tần số quét 60Hz. Ngoài ra, người dùng có thể kết nối đồng thời một màn hình 6K 60Hz và một màn hình 4K 165Hz thông qua các cổng Thunderbolt và HDMI.

Trong trường hợp chỉ sử dụng một màn hình ngoài, máy còn hỗ trợ màn hình 8K 60Hz, 5K 120Hz hoặc 4K 240Hz thông qua cổng HDMI hoặc Thunderbolt.

MacBook Pro M6 tiếp tục được trang bị webcam Center Stage độ phân giải 12MP tương tự thế hệ trước, mang lại chất lượng hình ảnh tốt khi tham gia các cuộc gọi video.

Nhờ công nghệ Center Stage, chủ thể luôn được giữ ở vị trí trung tâm khung hình ngay cả khi di chuyển, giúp hình ảnh trong các cuộc trò chuyện trực tuyến tự nhiên và chuyên nghiệp hơn.

Qua thử nghiệm của các chuyên gia công nghệ, webcam ghi lại khá rõ các chi tiết trên khuôn mặt, trang phục và cả khung cảnh phía sau. Đặc biệt, trong môi trường có đủ ánh sáng, camera cho chất lượng hình ảnh sắc nét và ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu họp trực tuyến, học tập và liên lạc từ xa.

HIỆU NĂNG MẠNH MẼ VỚI CHIP M6

MacBook Pro M6 được đánh giá là phiên bản tiêu chuẩn trang bị chip Apple M6 với CPU 12 nhân, GPU 12 nhân, bộ nhớ hợp nhất 16GB và ổ SSD 1TB. Đây là cấu hình đủ mạnh để đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng, từ công việc văn phòng, chỉnh sửa hình ảnh cho đến các tác vụ đòi hỏi khả năng xử lý cao.

Chip M6 được sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC, hỗ trợ các công nghệ đồ họa và xử lý phần cứng như Mesh Shading, Ray Tracing và Dynamic Caching. Những công nghệ này vốn đã xuất hiện trên thế hệ M5, nhưng chip M6 được cải thiện về tốc độ xử lý cũng như khả năng tiết kiệm năng lượng, giúp nâng cao hiệu suất hoạt động tổng thể.

Chip M6 được đánh giá đủ mạnh để đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng, từ công việc văn phòng, chỉnh sửa hình ảnh cho đến các tác vụ đòi hỏi khả năng xử lý cao

Trong quá trình sử dụng thực tế, MacBook Pro M6 xử lý mượt mà các công việc thường ngày, ngay cả khi mở đồng thời hàng chục tab Chrome, sử dụng Slack và xem video trên YouTube.

Các thao tác chỉnh sửa hình ảnh bằng phần mềm GIMP, từ cắt xén đến thay đổi kích thước ảnh, cũng được thực hiện nhanh chóng mà không gặp tình trạng giật lag.

Kết quả thử nghiệm tại phòng thí nghiệm tiếp tục cho thấy hiệu năng ấn tượng của chip M6. Trong bài kiểm tra CPU Geekbench 6, máy đạt kết quả tốt ở cả khả năng xử lý đơn nhân và đa nhân.

Đáng chú ý, hiệu năng đa nhân cao hơn 18,17% so với thế hệ tiền nhiệm. Khi đặt cạnh Dell XPS 14 sử dụng bộ xử lý Intel Core Ultra x7 358H và RAM 32GB, MacBook Pro M6 cũng cho thấy ưu thế rõ rệt về hiệu năng.

Ở bài kiểm tra chuyển đổi video bằng Handbrake, máy chỉ mất 2 phút 50 giây để chuyển video từ độ phân giải 4K xuống 1080p. Kết quả trong bài kiểm tra Photoshop của PugetBench cũng rất khả quan. Mặc dù tốc độ SSD không có nhiều thay đổi so với thế hệ trước, cả hai phiên bản MacBook Pro vẫn vượt trội hơn Dell XPS 14 về hiệu năng lưu trữ.

Khả năng chơi game cũng là một điểm mạnh đáng chú ý của MacBook Pro M6. Trong bài kiểm tra GPU 3DMark Wild Life Extreme Unlimited, máy đạt điểm số cao hơn đáng kể so với phiên bản M5 và Dell XPS 14, đồng thời mang lại tốc độ khung hình tốt hơn.

Với tựa game Cyberpunk 2077, khi sử dụng thiết lập đồ họa dành riêng cho máy Mac, MacBook Pro M6 duy trì tốc độ khoảng 53 khung hình/giây và mang lại trải nghiệm tương đối mượt mà. Đặc biệt, những tựa game được tối ưu hóa cho nền tảng Apple Silicon có thể khai thác tốt sức mạnh phần cứng của máy, hứa hẹn đem lại trải nghiệm chơi game ấn tượng.

Thời lượng pin cũng là một trong những ưu điểm nổi bật nhất của MacBook Pro M6. Theo công bố của Apple, máy có thể hoạt động liên tục lên đến 16 giờ khi sử dụng để duyệt web. Đây đã là con số khá ấn tượng đối với một mẫu laptop có hiệu năng cao. Tuy nhiên, kết quả thử nghiệm thực tế của Tom's Guide còn cho thấy thời gian sử dụng có thể vượt xa mức công bố.

Trong bài kiểm tra pin của Tom's Guide, máy được kết nối Wi-Fi và liên tục duyệt web với độ sáng màn hình thiết lập ở mức 150 nit. Kết quả, MacBook Pro M6 đạt thời lượng hoạt động lên đến 19 giờ.

Đây là thành tích rất đáng kinh ngạc, đồng thời cao hơn một giờ so với phiên bản năm ngoái, vốn cũng được đánh giá cao về khả năng duy trì thời lượng pin.

Dell XPS 14 cũng cho thấy khả năng sử dụng pin khá tốt nếu so với mặt bằng chung của các mẫu laptop Windows. Tuy nhiên, khi đặt cạnh MacBook Pro M6, sản phẩm vẫn chưa thể đạt được thời lượng hoạt động ấn tượng tương tự.