Không cần thi quốc gia, người học vẫn có thể được lựa chọn đi thi quốc tế

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn tổ chức, tham dự thi kỹ năng nghề các cấp trong nước và quốc tế.

Theo Bộ GD&ĐT, Việt Nam đã tổ chức 12 kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia, tham gia 11 kỳ thi kỹ năng nghề ASEAN và 9 lần dự kỳ thi kỹ năng nghề thế giới. Phần lớn thí sinh là học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

Dự thảo lần này quy định từ khâu lựa chọn nghề, xây dựng kế hoạch, ban hành quy chế, xây dựng đề thi, đăng ký, huấn luyện đến cử thí sinh dự thi và tổ chức kỳ thi. Ảnh: HNIVC

Không thi quốc gia vẫn có thể đi thi quốc tế

Đáng chú ý, dự thảo mở rộng nguồn lựa chọn thí sinh tham dự các kỳ thi kỹ năng nghề quốc tế. Theo đó, người học được lựa chọn dự thi quốc tế có thể là thí sinh đoạt giải tại kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia.

Tuy nhiên, người học không tham dự kỳ thi quốc gia vẫn có thể được lựa chọn, đề cử dự thi quốc tế.

Việc đề cử có thể do cơ sở giáo dục, hiệp hội, cơ quan, tổ chức hoặc doanh nghiệp thực hiện bằng nguồn kinh phí xã hội hóa hoặc nguồn tự bảo đảm.

Người được đề cử phải đáp ứng các quy định của kỳ thi kỹ năng nghề quốc tế.

Quy định này mở thêm một kênh phát hiện và lựa chọn người có kỹ năng nghề, thay vì chỉ giới hạn nguồn thí sinh từ kết quả kỳ thi quốc gia.

Doanh nghiệp có thể tham gia huấn luyện thí sinh

Dự thảo cũng cho phép lựa chọn cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức làm đơn vị chủ trì huấn luyện thí sinh.

Kinh phí tổ chức huấn luyện, tham dự kỳ thi có thể được bảo đảm từ ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa, nguồn tự bảo đảm và các nguồn hợp pháp khác.

Về ngành nghề dự thi, dự thảo không chỉ giới hạn trong danh mục nghề nghiệp Việt Nam hoặc các nghề đào tạo mà còn cho phép lựa chọn những nghề được tổ chức tại kỳ thi kỹ năng nghề quốc tế.

Đặc biệt, có thể lựa chọn nghề mới, nghề đáp ứng yêu cầu của sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hội nhập quốc tế.

Đối với kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia, kế hoạch tổ chức phải được công bố ít nhất 9 tháng trước ngày khai mạc. Quy chế chuẩn bị, tổ chức kỳ thi phải được ban hành ít nhất 6 tháng trước ngày khai mạc.

Thông qua các quy định này, Bộ GD&ĐT hướng tới việc mở rộng nguồn phát hiện thí sinh có kỹ năng nghề, đồng thời tăng sự tham gia của cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, hiệp hội và các tổ chức trong quá trình tuyển chọn, huấn luyện và đưa người học tham dự các sân chơi kỹ năng nghề quốc tế.