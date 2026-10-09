Không cần phòng STEM riêng, trường phổ thông sẽ tổ chức dạy học thế nào?

Đáng chú ý, các trường không bắt buộc phải xây dựng hoặc bố trí phòng học STEM riêng mà có thể tận dụng cơ sở vật chất hiện có để triển khai hoạt động dạy học.

Tận dụng cơ sở vật chất sẵn có để dạy học STEM

Theo Thông tư số 86/2026/TT-BGDĐT, không gian tổ chức giáo dục STEM được bố trí linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng nhà trường. Các hoạt động có thể diễn ra tại lớp học, phòng học bộ môn, phòng thực hành, thư viện, phòng chức năng, khu vực sinh hoạt chung hoặc không gian ngoài trời.

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Việc bố trí phòng giáo dục STEM dùng chung chỉ được thực hiện khi nhà trường có đủ điều kiện về quỹ phòng và nguồn lực. Quy định này tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục triển khai STEM mà không phải chịu áp lực đầu tư thêm phòng học chuyên biệt, nhất là tại những địa bàn còn khó khăn về cơ sở vật chất.

Về thiết bị dạy học, các trường được triển khai theo lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế. Ở mức độ đầu tiên, nhà trường tận dụng thiết bị dạy học tối thiểu hiện có, kết hợp với các vật liệu dễ tìm, an toàn và có chi phí thấp.

Khi có điều kiện, trường có thể bổ sung thiết bị theo danh mục khung được ban hành kèm theo Thông tư và bố trí tại các không gian học tập sẵn có.

Ở mức độ cao hơn, các cơ sở giáo dục có thể đầu tư thiết bị chuyên sâu phục vụ hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tích hợp các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và robot.

Đáng chú ý, thiết bị phục vụ giáo dục STEM được quản lý theo nguyên tắc dùng chung cho nhiều môn học. Danh mục thiết bị kèm theo Thông tư mang tính định hướng về chủng loại và chức năng, không quy định cứng về nhãn hiệu hay xuất xứ. Cách tiếp cận này giúp các trường chủ động lựa chọn thiết bị phù hợp với nhu cầu và khả năng đầu tư.

Ba hình thức tổ chức STEM, không tăng số tiết học chính khóa

Theo quy định mới, hoạt động giáo dục STEM trong trường phổ thông được triển khai thông qua bài học STEM, hoạt động trải nghiệm STEM và hoạt động nghiên cứu khoa học, kỹ thuật.

Trong đó, bài học STEM được tích hợp trực tiếp vào quá trình dạy học các môn học chính khóa, bảo đảm không làm tăng tổng số tiết học của các môn. Thông qua việc kết nối kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, học sinh có cơ hội vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề gắn với thực tiễn.

Bên cạnh giờ học chính khóa, nhà trường có thể tổ chức các hoạt động trải nghiệm STEM dưới hình thức câu lạc bộ, ngày hội STEM, dự án trải nghiệm hoặc tham quan cơ sở sản xuất, viện nghiên cứu và trường đại học. Những hoạt động này được thực hiện trên tinh thần tự nguyện của học sinh.

Đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, học sinh có năng khiếu và sở thích có thể tham gia thực hiện các dự án dưới sự hướng dẫn của giáo viên hoặc nhà khoa học. Qua đó, các em có điều kiện phát triển tư duy sáng tạo, khả năng nghiên cứu và kỹ năng giải quyết vấn đề.

Thông tư cũng làm rõ rằng ngày hội STEM và cuộc thi khoa học, kỹ thuật là những hoạt động giao lưu, không phải điều kiện bắt buộc để đánh giá việc triển khai giáo dục STEM. Đây cũng không phải tiêu chí thi đua bắt buộc đối với giáo viên và nhà trường.

Không phát sinh môn học mới, không thêm hồ sơ riêng

Một điểm đáng chú ý khác là hoạt động giáo dục STEM được tổ chức theo hướng tích hợp liên môn, gắn với thực tiễn nhưng không làm phát sinh môn học mới, bài kiểm tra bắt buộc hay các loại hồ sơ, sổ sách riêng.

Việc đánh giá kết quả học tập STEM được thực hiện tích hợp trong quá trình đánh giá các môn học thông qua hoạt động thực hành và sản phẩm học tập của học sinh, không thực hiện xếp loại riêng đối với hoạt động này.

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục được khuyến khích tăng cường ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, học liệu số và thí nghiệm ảo nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức dạy học.

Thông tư số 86/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 30.9.2026. Đối với cơ sở giáo dục đã được trang bị cơ sở vật chất phục vụ giáo dục STEM trước thời điểm này, việc quản lý và khai thác sử dụng tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch của nhà trường.