Không cần nhiều quản lý, quyết liệt sắp xếp trường học sẽ đủ giáo viên ngay

Quốc hội Khóa XVI

Phải gọn, tinh, hiệu lực, hiệu quả

Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo thiếu 100.000 giáo viên.

Sau khi sắp xếp theo tinh thần mỗi xã, phường chỉ có một trường mầm non, một trường tiểu học, một trường THCS (nếu có điều kiện thì thêm một trường THPT, các tỉnh, thành chủ động đề xuất), Thường trực Ban Bí thư cho biết “mới thực hiện 52% mà đã đưa được 25.000 cán bộ quản lý chuyển sang làm giáo viên”.

Lực lượng này, theo ông, đều là người giỏi mới lên làm lãnh đạo, quản lý; cạnh đó còn dôi dư hàng chục nghìn nhân lực phục vụ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: QH

“Chúng ta không bao giờ thiếu biên chế. Nếu làm đúng tinh thần chỉ đạo, làm quyết liệt hơn nữa, ngành giáo dục đủ giáo viên ngay”, ông Trần Cẩm Tú nói.

Nhấn mạnh hiện nay là thời buổi khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, quản trị trên máy tính, ra quyết định trên dữ liệu, Thường trực Ban Bí thư nêu quan điểm “cần gì phải nhiều lãnh đạo”. Ông dẫn chứng các tập đoàn toàn cầu, lãnh đạo tập đoàn ngồi ở Mỹ vẫn có thể điều hành doanh nghiệp.

“Nếu tư duy thích lắm tổ chức, lắm đầu mối là không nên. Phải gọn, phải tinh, phải hiệu lực, hiệu quả”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh và lưu ý cần rà soát, chấn chỉnh cho tốt hơn, làm quyết liệt hơn.

Sau sắp xếp, xuất hiện 114 “siêu trường”

Đại biểu Trần Quốc Việt (đoàn Hưng Yên) cũng phản ánh thực tế sáp nhập các cơ sở giáo dục, từ mầm non, tiểu học cho đến THCS, THPT và đại học.

Theo báo cáo, có nơi sáp nhập 4 đơn vị, nơi 10 đơn vị, nhưng có nơi sáp nhập tới 21 trường học. Việc này làm xuất hiện 114 “siêu trường”, trong đó có trường 287 lớp, với số lượng tới hơn 10.000 học sinh.

Đại biểu Trần Quốc Việt (đoàn Hưng Yên). Ảnh: N.A

“Tôi chưa tưởng tượng được việc điều hành như thế nào, nhưng chắc chắn sẽ có rất nhiều khó khăn và đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục”, ông Việt nói.

ĐBQH tỉnh Hưng Yên cho rằng sáp nhập 4 đến 5 đơn vị là phù hợp, để hiệu trưởng, xã, phường điều hành được. Ông đề nghị Chính phủ cần đánh giá lại ưu điểm, tồn tại; Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tham mưu Chính phủ ban hành quy định phù hợp chung cho cả nước.

Theo ông Việt, việc này nhằm tránh tình trạng nơi này làm thế này, nơi kia làm thế khác, khiến chất lượng không bị ảnh hưởng.

Xử lý tiêu cực thi cử không thể như "đà điểu rúc mình trong cát"

Nêu ý kiến, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (đoàn TP.HCM) đặc biệt quan tâm đến hàng loạt "điểm nóng" bủa vây ngành giáo dục hiện nay, từ tình trạng thiếu sách giáo khoa, việc sắp xếp trường lớp, cho đến vấn đề nhức nhối nhất: tiêu cực trong thi cử vừa diễn ra ở Tuyên Quang và một số tỉnh thành khác.

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan. Ảnh: QH

Nhắc lại quá khứ, nữ đại biểu đặt câu hỏi đầy trăn trở: “Tôi nhớ năm 2018, chúng ta cũng có một vụ rất đình đám. Nhưng mà rồi giải quyết như thế nào, để cuối cùng bây giờ bùng phát trở lại? Nếu bây giờ chúng ta không nghiêm trị thì trong tương lai, việc này còn tái diễn hay không?”.

Bà Phạm Khánh Phong Lan đề nghị Chính phủ cần có sự nhìn nhận và đánh giá lại một cách nghiêm túc vấn đề này ngay trong báo cáo.

“Phải nhìn thẳng vào sự thật, phải có một đánh giá về vấn đề hết sức đau xót này và tập trung giải quyết, chứ không phải để lâu rồi sẽ quên đi", bà nói.

Đại biểu đoàn TP.HCM ví von tâm lý né tránh trách nhiệm hiện nay chẳng khác nào "con đà điểu rúc mình trong cát, chờ khó khăn sẽ mất đi".

"Không có đâu. Nó sẽ tiềm ẩn và nó sẽ tiếp tục trong thời gian tới”, bà cảnh báo.