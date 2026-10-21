Không cần Mendes, PSG vẫn có sẵn người 'bắt chết' Yamal

Lamine Yamal mờ nhạt trong ngày Barca để thua PSG. Ảnh: Reuters.

Hành quân đến Parc des Princes với tư cách ứng viên hàng đầu cho Quả bóng Vàng cùng chuỗi phong độ hủy diệt (in dấu giày vào 5 bàn sau 2 trận Champions League), Yamal được kỳ vọng sẽ làm khổ cánh trái của PSG.

Trách nhiệm ngăn chặn ngôi sao người Tây Ban Nha càng trở nên nặng nề khi hậu vệ số một Nuno Mendes vắng mặt vì chấn thương, buộc huấn luyện viên Luis Enrique phải trao trọn niềm tin cho Lucas Hernandez, một người ở tuổi 30 chỉ còn đóng vai "kép phụ".

Thế nhưng, 78 phút hiện diện trên sân của nhà vô địch World Cup 2018 trở thành màn thị phạm kinh điển về nghệ thuật phong tỏa một siêu sao.

Lấy sự già rơ bẻ gãy nhịp điệu của thần đồng

Đối đầu với một Yamal nhanh nhẹn và biến ảo, Hernandez không chọn cách đua tốc độ một cách ngây thơ. Thay vào đó, anh dùng thể hình, kinh nghiệm và lối đá áp sát ngay từ bước một để bóp nghẹt không gian xử lý của đối thủ.

Hernandez không hề nao núng khi đối đầu Yamal. Ảnh: Reuters.

Các số liệu chuyên môn sau trận phản ánh sự xông xáo của hậu vệ người Pháp. Anh sở hữu 7 tình huống phòng ngự (con số cao nhất trận đấu), thực hiện 3 cú tắc bóng chuẩn xác và 3 lần giải nguy kịp thời.

Không chỉ phòng ngự bằng kỹ năng, Hernandez còn dùng cả sự tinh quái. Anh có 3 lần phạm lỗi chiến thuật có chủ đích ở cự ly an toàn, liên tục dùng va chạm để cắt vụn sự hưng phấn của Yamal.

Đòn tâm lý này hiệu quả đến mức phút 49, chân chạy cánh của Barca phải vung tay bất lực phàn nàn với trọng tài khi không thể thoát khỏi sự kèm cặp nghẹt thở từ người đàn anh.

Triệt tiêu "hành lang trong", đẩy lùi hiểm họa khỏi vòng cấm

Đóng góp lớn nhất của tuyển thủ Pháp nằm ở khả năng kiểm soát không gian. Nhận diện rõ thói quen bó vào trung lộ để dứt điểm bằng chân trái của Yamal, anh luôn chọn vị trí khép góc, phong tỏa triệt để “hành lang trong” nguy hiểm.

Hernandez cùng các đồng đội "bắt chết" Yamal. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó, Hernandez chỉ huy tuyến phòng ngự ăn ý, phối hợp cùng Desire Doue để tạo thành thế gọng kìm 2 đánh 1 (phút 66), cô lập hoàn toàn ngòi nổ nguy hiểm nhất của Hansi Flick.

Sự kiên cố của anh khiến Yamal dù có tới 83 lần chạm bóng nhưng chỉ vỏn vẹn 3 lần được chạm bóng trong vòng cấm đối phương suốt 90 phút. Ngôi sao số một của đội bóng xứ Catalan bị đẩy dạt ra sát đường biên, thường xuyên phải chuyền về hoặc buộc phải tung ra những cú sút xa vô vọng như ở phút 22 hay 88.

Tỏa sáng ở hai đầu sân và bước ngoặt phút 78

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng ngự, Hernandez còn để lại dấu ấn rực rỡ ở mặt trận tấn công. Phút 72, trong một pha lên tham gia phạt góc, hậu vệ 30 tuổi bật cao đè Anthony Gordon để đánh đầu tung nóc lưới Joan Garcia, nâng tỷ số lên 2-1 và hoàn tất ngày thi đấu thăng hoa ở cả hai đầu sân.

Hernandez thậm chí còn đóng góp 1 bàn thắng. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, bằng chứng cho thấy tuyển thủ Pháp “bắt chết” Yamal hiệu quả ra sao lại xuất hiện ngay khi anh... rời sân. Phút 78, Luis Enrique rút cậu học trò ra nghỉ để thay bằng tiền vệ Warren Zaire-Emery.

Trớ trêu thay, chỉ đúng 60 giây sau khi Hernandez rời đường pitch (phút 79), cánh trái PSG lập tức lộ khoảng trống. Tận dụng sai lầm phá bóng của chính Zaire-Emery, Yamal bứt tốc xộc thẳng vào vòng cấm để gỡ hòa 2-2 bằng một cú dứt điểm góc hẹp ngoạn mục.

Khoảnh khắc lóe sáng của Yamal vô tình trở thành lời khẳng định. Suốt 78 phút có Hernandez trên sân, thần đồng người Tây Ban Nha hoàn toàn bất lực. Chỉ khi anh ra nghỉ, ngôi sao mang áo số 10 mới tìm thấy cơ hội. Một chiến thắng áp đảo về mặt chiến thuật và bản lĩnh của cựu sao Bayern Munich khi đối đầu một trong những ngôi sao hay nhất thế giới hiện tại.

PSG quá mạnh Chiến thắng 4-2 trước Barcelona tại Champions League rạng sáng 21/10 một lần nữa khẳng định vị thế số một châu Âu từ PSG.