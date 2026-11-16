Không cần mâm cao cỗ đầy, cuối tuần làm 5 món này đãi khách, ai cũng phải xuýt xoa vì quá ngon

1. CƠM GÀ HỘI AN

Nguyên liệu:

- Gà ta thả vườn, trứng gà non

- Bột nghệ

- Gừng, tỏi, ớt, hành tím, hành lá, hành tây, ngò rí

- Củ cải trắng, củ cải đỏ (cà rốt)

- Rau răm

- Trái tắc

- Tiêu

- Hành phi

- Gia vị

Cách làm:

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

- Gà ta làm sạch, rửa với muối và gừng để khử hết mùi tanh.

- Rau, củ làm sạch, rửa sạch để ráo nước.

Bước 2: Luộc gà

- Đun một nồi nước với lượng nước có thể vừa ngập con gà, cho vào một 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê hạt nêm và vài củ hành tím để nước dùng thêm ngọt.

- Cho vào thêm một chút bột nghệ hoặc nước cốt nghệ tươi để tạo màu vàng đặc trưng cho món ăn cũng như làm cho món ăn này thơm mùi nghệ hơn.

- Đun nước nóng đến 80 độ, cầm cái chân gà nhún đều con gà vào nước để da gà làm quen với nhiệt độ của nồi, khi luộc thì da không bị bung toe toét, nếu có nứt thì cũng chút ít thôi.

- Sau đó, luộc gà trong nước sôi và lửa lớn trong vòng 10 phút. Tiếp tục luộc với lửa vừa trong vòng 15 phút rồi tắt bếp. Cứ để gà trong nồi và đậy nắp như thế khoản 30 phút để cho gà chín đều.

- Ngay khi tắt bếp cho lòng và trứng non của gà vào để cho chín cùng gà.

Bước 3: Ngâm gạo, nấu cơm

- Khi bắt đầu luộc gà thì lấy gạo đem ngâm khoản 30 phút rồi để ráo nước.

- Dùng một cái chảo, đun với một ít dầu ăn, cho gạo đã để ráo vào xào cho thơm khoản 1 phút.

- Cho gạo vào nồi cơm điện, trộn cùng một ít muối (khoản ½ muỗng cà phê).

- Cho nước luộc gà vào ngập gạo rồi bắt đầu nấu chín.

Bước 4: Xé gà

Sau khi gà chín thì xé gà để ăn và trộn gỏi.

Bước 5: Nấu canh gà

- Dùng nước luộc gà để nấu canh.

- Cho vào xương gà đã xé ở bước 4 vào nồi nấu cùng.

- Cho huyết gà vào nồi.

- Cho củ cải trắng, củ cải đỏ tỉa hoa, cắt khúc vào nấu cùng cho ngọt ngào (dùng mỗi thứ nữa củ thôi, còn lại để làm gỏi).

- Nên nếm cho vừa vị.

Bước 6: Làm gỏi gà

- Thái mỏng củ hành tây và cho vào nước đá lạnh.

- Pha hỗn hợp trộn gỏi: 1 cà phê đường + 2 muỗng cà phê nước cốt tắc (quất) + ½ muỗng cà phê muối + ½ muỗng cà phê tiêu. Mọi người có thể nêm nếm để phù hợp hơn với khẩu vị của mình nhé.

- Trộn đều gà xé + rau răm + hành tây + hành phi + hỗn hợp trộn gỏi.

Bước 7: Làm dưa chua ăn kèm

Ngoài Hội An người ta dùng đu đủ và củ cải đỏ, còn trong bài này thay đu đủ bằng củ cải trắng.

- Bào sợi củ cải trắng, củ cải đỏ và ngâm vào nước đá.

- Làm hỗn hợp trộn gồm: 1 muỗng cà phê đường + 2 muỗng cà phê nước cốt tắc.

- Trộn tất hỗn hợp trộn + củ cải bào sợi + rau răm + hành phi.

Bước 8: Làm nước chấm

Nước chấm của món này gồm muối tiêu, tương ớt ăn cơm gà Hội An, nước mắm pha và nước tương. Vì không có có tương ớt ăn cơm gà Hội An nên trong bài dùng tương ớt tự làm.

Bước 9: Bày biện và thưởng thức

Lần lượt bày các nguyên liệu của món cơm gà Hội An lên mẹt rồi thưởng thức nhé!

2. PHỞ CHIÊN PHỒNG

Nguyên liệu:

- Thịt bò: bắp hoặc lõi hoa, lõi rùa, gù hoặc diềm thăn.

- Phở lá: loại dùng làm phở cuốn.

- Rau: cải ngọt hoặc cần tây.

- Cà rốt.

- Hành tây.

- Tỏi, gừng, sả.

- Gia vị: dầu hào, đưởng, tiêu, dầu ăn.

Cách làm:

Bước 1: Sơ chế

- Thịt bò rửa sạch, thái lát mỏng.

- Phở lá cắt miếng vuông, mỗi lớp để dầy khoảng 10 lá.

- Tỏi gừng sả rửa sạch xay hoặc băm nhỏ.

- Cà rốt tỉa hoa hoặc thái lát.

- Hành tây bóc vỏ rửa sạch thái lát vừa.

- Rau rửa sạch cắt khúc vừa.

Bước 2: Ướp thịt bò

- Bò ướp cùng dầu hào, 1 thìa đường, 1 thìa dầu ăn, chút hạt tiêu. Cho toàn bộ gừng, sả, tỏi xay vào ướp cùng.

- Thời gian ướp từ 30 phút đến 60 phút (ướp càng lâu ngấm càng mềm, nếu vội có thể ướp ngắn hơn).

Bước 3: Chiên phở

- Đun nóng già dầu trong chảo, thả từng lớp phở vào chiên vàng đều 2 mặt (nên chiên lửa to, nhiều dầu, lật đều tay để miếng phở phồng to).

Sau đó, vớt ra lót giấy thấm dầu hoặc gác lên rổ cho dầu chảy bớt.

Bước 4: Xào thịt bò

Cho dầu vào láng chảo, đun lửa to thả bò vào đảo đều nhanh tay, bò gần chín cho lần lượt cà rốt, hành tây và cuối cùng cho rau vào đảo đều tắt bếp (nếu phần bò không ra nước thì cho thêm nước vào lúc xào để có phần nước sốt khi ăn).

Bước 5: Bày ra đĩa

- Xếp phở đã chiên vào đĩa phủ bò lên trên boặc bầy phở riêng, bò riêng.

- Khi ăn, thưởng thức chung phở chiên phồng với bò xào. Phở chiên giòn rụm quyện với thịt bò xào mềm thơm cực hấp dẫn.

3. BÚN THỊT NƯỚNG

Nguyên liệu:

- Thịt: 500g

- Mỡ heo: 100g

- Bún tươi

- Rau, dưa, hành

- Cà rốt, cải trắng

- Đậu rang

Cách làm:

- Thịt chọn tuỳ theo sở thích như thịt đùi, vai hay ba rọi.

- Thịt rửa sạch cắt mỏng, dần thịt cho mềm.

- Làm sốt ướp thịt: hơn 2 thìa canh đường,1/2 thìa cà phê hạt nêm hoặc bột ngọt, 2 thìa canh dầu hào, 3 thìa canh nước tương, hơn 1 thìa canh nước mắm, 1-2 thìa canh mật ong, 1 thìa cà phê dầu màu đều,1/2 thìa cà phê nước cốt chanh, ít dầu mè, ít tiêu xay, hành tỏi xay nhuyễn trộn đều cho thịt vào ướp 2-3 tiếng.

- Có thể cho thêm ít sả xay nhuyễn với ngũ vị hương nếu thích.

- Làm đồ chua: cà rốt và cải trắng bỏ vỏ cắt nhỏ, ngâm với giấm đường.

- Làm mỡ hành: mỡ cắt nhỏ cho vào chảo thắng lấy tóp mỡ, phần dầu cho vào chén hành lá cắt nhỏ có ít muối và đường.

- Làm nước mắm: cho 1 chén đường, gần 1/2 chén nước, hơn 1/2 chén nước mắm trộn đều nấu sôi nhẹ, thử lại cho vừa ăn. Để nguội khi ăn cho tỏi ớt băm với đồ chua.

- Rau, dưa rửa sạch, dưa bào nhỏ.

- Đậu rang bỏ vỏ và đập dập.

- Thịt sau khi đã ướp 2-3 tiếng chuẩn bị nướng mình cho thêm 2-4 thìa canh dầu ăn vào trộn đều, dầu giúp thịt mềm và không bị khô. Thịt nướng nguyên miếng hay xiên que đều ngon, nướng trên bếp than hay lò nướng.

4. BÚN ĐẬU MẮM TÔM

Nguyên liệu:

- Đậu phụ: 10 bìa

- Thịt ba chỉ: 300g

- Đế sun: 300g (Có thể thay bằng tràng luộc)

- Mắm tôm, đường, dấm, rượu trắng, chanh, ớt

- Bún lá: 1kg

- Rau thơm: kinh giới, tía tô, húng láng, rau mùi, dưa chuột chẻ.

Cách làm:

- Đậu cắt miếng mỏng vừa phải rán giòn, vàng đều hai mặt rồi xếp ra đĩa. Hoặc để nguyên cái rán vàng rồi mới cắt nếu thích ăn mềm hơn.

- Thịt ba chỉ chọn miếng không nạc không mỡ quá, các khối mỡ và nạc dính vào nhau, thái miếng dài khổ ngang chừng 3cm. Cho thịt và sụn vào nồi đổ ngập nước, đun sôi hớt váng bọt, cho vào chút gia vị và dấm. Đun nhỏ lửa khoảng 10 phút cho thịt chín, vớt ra thả vào bát nước lọc cho khỏi thâm. Sụn đun thêm khoảng 5 phút. Vớt thịt và sụn ra để ráo, thái miếng mỏng bày ra đĩa.

- Lấy mắm tôm ra bát, nêm đường vào khuấy tan cho mắm bớt mặn. Tiếp đến cho dấm và chút rượu vào đánh cho sủi bọt, vắt thêm chanh cho thơm. Trộn thêm chút dầu ăn vừa rán đậu, thả vào mấy lát ớt để có bát mắm tôm ngon.

- Bún lá cắt miếng nhỏ vừa ăn. Rau thơm ăn kèm rửa sạch ngâm nước muối pha loãng vảy sạch nước. Lúc này bạn đã hoàn thành xong các khâu chuẩn bị về nguyên liệu, dọn ra đĩa hoặc mẹt để cùng cả nhà thưởng thức thôi nào.

5. MIẾN TRỘN HÀN QUỐC

Cách làm:

- Miến Hàn Quốc (hoặc các loại miến khác, có thể thay thế bằng bún tươi hay bún khô đều được) 150gr

- Các loại rau củ quả theo ý thích: dưa chuột, cà rốt, giá đỗ, rau cải ngọt, các loại nấm tươi...

- Mộc nhĩ: 5 cái

- Đậu phụ: 3 bìa

- Lạc rang vàng: nửa bát con

- 200g thịt bò

Lưu ý: Nếu ai ăn chay thì không cho thịt và sử dụng các gia vị là đồ chay.

- Gia vị: xì dầu, bột nêm, đường, tỏi, ớt, dầu mè, dầu hào...

- Rau thơm: hành hoa, rau mùi ta

Cách làm:

- Miến ngâm nước khoảng 15-20 phút cho mềm. Vớt ra, cho vào nồi nước sôi, thêm chút dầu ăn luộc khi sợi miến mềm vớt miến ra bát nước lạnh. Đợi miến nguội lại vớt ra rổ cho ráo nước, thêm vào 2 thìa cà phê dầu mè để sợi miến không dính vào nhau.

- Dưa chuột rửa sạch, ngâm nước muối loãng, gọt vỏ, bỏ ruột thái nhỏ.

- Cà rốt gọt vỏ thái sợi đem chần qua nước sôi. Rau cải ngọt rửa sạch, cắt khúc vừa ăn.

- Mộc nhĩ ngâm nở, rửa sạch thái sợi.

- Hành hoa thái khúc.

- Thêm chút dầu ăn vào chảo, phi thơm một ít đầu hành rồi đổ cà rốt, mộc nhĩ, rau cải, hành hoa vào xào chín tới, thêm chút gia vị bột nêm cho vừa ăn.

- Các loại rau thơm thái rối. Lạc rang chín tách vỏ. Đậu phụ rán vàng cắt nhỏ.

- Giá đỗ chần qua với nước sôi.

- Ướp trước thịt bò với chút tỏi băm, dầu ăn và dầu hào để khi xào thịt bò được mềm và thơm hơn.

- Cho ít dầu ăn vào chảo, đun nóng, xào thịt bò cho chín tới rồi cho ra đĩa.

- Pha bát nước chấm chua ngọt hoặc xì dầu. Cho ba thìa canh xì dầu ra bát, thêm vào một thìa cà phê đường, một thìa cà phê nước cốt chanh, chút ớt tươi, rau mùi và hành hoa thái nhỏ, trộn đều nêm nếm vừa ăn.

- Khi ăn miến, đem trộn chung các nguyên liệu mỗi thứ một ít, với miến hoặc bún cắt nhỏ tránh sợi bị quá dài lúc trộn sẽ dễ hơn.

- Rưới chút xì dầu hoặc nước mắm chua ngọt, rắc lạc rang và rau mùi lên trên thưởng thức.