Không cần giỏi ngoại ngữ, cô gái Việt chia sẻ bí quyết du lịch Trung Quốc 19 ngày một mình

Dù không thông thạo tiếng Trung, tiếng Anh cũng đã lâu không sử dụng, chị Trang Nguyễn vẫn tự tin thực hiện hành trình khám phá nhiều thành phố của Trung Quốc trong 19 ngày. Thông qua những trải nghiệm thực tế cùng các kinh nghiệm tích lũy trên hành trình, chị hy vọng có thể tiếp thêm sự tự tin cho những người đang còn e ngại mạnh dạn thử sức với những chuyến du lịch một mình.

Với nhiều người, du lịch Trung Quốc một mình vẫn là lựa chọn khiến họ e ngại bởi những trở ngại về ngôn ngữ, phương thức thanh toán, ứng dụng công nghệ hay việc di chuyển tại một đất nước rộng lớn. Tuy nhiên, theo chị Trang Nguyễn, những khó khăn này không phải rào cản quá lớn nếu du khách có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

“Đi du lịch một mình có cái thú vị riêng, mình được chủ động sắp xếp lịch trình, muốn đi đâu, ở lại bao lâu hay khám phá địa điểm nào đều tùy theo sở thích của bản thân”, chị Trang nói.

Đáng chú ý, vốn tiếng Trung của chị chỉ ở mức nhập môn, có thể nghe hiểu khoảng 50% nhưng gần như không thể giao tiếp bằng lời nói. Tiếng Anh cũng đã lâu không sử dụng, trong khi không phải người dân địa phương nào cũng có thể giao tiếp bằng ngoại ngữ này.

Chị Trang cho biết, mình may mắn có bạn bè là người Trung Quốc nên đôi khi nhận được sự hỗ trợ trong những tình huống cần thiết. Tuy nhiên, nếu không có người quen bản địa, du khách vẫn có thể nhờ nhân viên lễ tân khách sạn giúp đỡ.

CHUẨN BỊ KỸ TỪ KHÂU NHẬP CẢNH

Từ kinh nghiệm của mình, chị Trang Nguyễn cho biết thời điểm làm thủ tục nhập cảnh cũng là một yếu tố đáng lưu ý. Chị nhận thấy nhập cảnh vào buổi sáng thường thuận lợi và dễ chịu hơn so với buổi trưa. Nhân viên hải quan có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, tuy nhiên đôi khi cách phát âm chưa thực sự rõ ràng, khiến du khách nước ngoài gặp khó khăn khi trao đổi.

“Không nghe rõ thì mình cứ hỏi lại, có thể dùng tiếng Anh hoặc mở ứng dụng dịch thuật để trao đổi. Quan trọng là phải nói rõ mục đích chuyến đi là du lịch, đồng thời chuẩn bị sẵn lịch trình, thông tin khách sạn và vé máy bay cả chiều đi lẫn chiều về. Hải quan có thể kiểm tra hoặc không, nhưng mình cứ chuẩn bị đầy đủ để khi cần là có thể xuất trình ngay”, chị Trang kể lại.

Chuẩn bị kỹ lịch trình, thông tin khách sạn và vé máy bay giúp du khách chủ động hơn khi làm thủ tục nhập cảnh Trung Quốc

Riêng tại sân bay Bạch Vân (Quảng Châu), chị nhận xét khâu kiểm tra an ninh và nhập cảnh có phần chặt chẽ hơn. Theo kinh nghiệm của chị, du khách nữ có thể được hỏi kỹ về lịch trình, thậm chí được yêu cầu kiểm tra một số thông tin trên điện thoại như WeChat hoặc thư viện hình ảnh. Vì vậy, chị khuyên nên lựa chọn trang phục lịch sự, kín đáo, trang điểm nhẹ nhàng và chuẩn bị tinh thần cho những câu hỏi phát sinh.

Một thủ tục khác không nên bỏ qua là khai báo thông tin nhập cảnh trước khi đến quầy hải quan. Du khách có thể thực hiện tại quầy hướng dẫn sau khi hạ cánh hoặc quét mã QR để khai báo từ trước tại sân bay Việt Nam.

Đặc biệt, với những chuyến bay có quá cảnh, du khách cần lưu ý địa điểm làm thủ tục nhập cảnh có thể là sân bay trung chuyển chứ không phải điểm đến cuối cùng. Chẳng hạn, trong hành trình từ TP.HCM đến Hàng Châu, quá cảnh tại sân bay Bạch Vân, chị Trang phải hoàn tất thủ tục nhập cảnh tại Quảng Châu trước khi tiếp tục chuyến bay đến Hàng Châu.

NÊN CHỌN KHÁCH SẠN Ở TRUNG TÂM

Về lưu trú, nhân vật ưu tiên lựa chọn khách sạn ở khu vực trung tâm, dù chi phí có thể nhỉnh hơn đôi chút. Vị trí lưu trú thuận tiện sẽ giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức di chuyển, nhất là khi lịch trình có nhiều điểm tham quan.

Trong các hành trình của mình, chị thường chọn khách sạn thuộc hai hệ thống Ji Hotel và Lavande. Diện tích phòng tùy thuộc vào từng thành phố và vị trí, dao động khoảng 16-20 m² tại Thượng Hải, Bắc Kinh, Côn Minh, Quảng Châu; trong khi ở Nam Kinh, Tô Châu, Yết Dương và Đại Lý, phòng có diện tích khoảng 32 m².

Bảng chi phí khách sạn tại 5 thành phố Trung Quốc trong hành trình khám phá 19 ngày của chị Trang

Theo trải nghiệm của chị Trang, những khách sạn này có một số tiện ích cơ bản như dịch vụ giặt ủi và buffet sáng với chất lượng tương đối ổn. Với những chuyến đi kéo dài nhiều ngày, đây là những yếu tố giúp du khách chủ động hơn trong sinh hoạt, đồng thời tiết kiệm thời gian và công sức.

Chị cũng cho rằng vị trí khách sạn càng cần được cân nhắc kỹ khi lưu trú tại các đô thị đông đúc như Bắc Kinh. Có những địa điểm chỉ cách nhau khoảng 2-3 km nhưng thời gian di chuyển bằng ô tô vẫn có thể kéo dài do mật độ giao thông cao. Vì vậy, trong một số trường hợp, đi bộ hoặc thuê xe đạp lại là phương án thuận tiện hơn.

Chẳng hạn, tại Nam Kinh, chị chọn khách sạn cách khu du lịch Trung Sơn khoảng 1 km, thuận tiện đi bộ đến đại lộ Ngô Đồng. Còn ở Thượng Hải, khách sạn cách Bến Thượng Hải khoảng 1 km, giúp chị dễ dàng kết hợp tham quan tháp Minh Châu Phương Đông và các địa điểm nổi tiếng dọc khu vực ven sông.

Thay vì liên tục gọi xe cho những quãng đường ngắn, chị Trang thường ưu tiên đi bộ. Cách di chuyển này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn tạo cơ hội để chị quan sát và cảm nhận rõ hơn nhịp sống thường ngày của người dân địa phương.

HAI ỨNG DỤNG KHÔNG THỂ THIẾU TẠI TRUNG QUỐC

Một trong những vấn đề du khách cần chuẩn bị kỹ trước khi đến Trung Quốc là phương thức thanh toán. Theo chị Trang, tiền mặt hiện không còn phổ biến trong phần lớn hoạt động mua sắm, ăn uống và sử dụng dịch vụ thường ngày tại quốc gia này.

Những ứng dụng chị Trang gợi ý cho du khách: từ nhắn tin, tra bản đồ, mua vé tàu hỏa đến giao đồ ăn

Trong suốt hành trình, chị chỉ gặp một vài trường hợp cần sử dụng tiền mặt, chẳng hạn khi xin bùa bình an tại một ngôi chùa ở Bắc Kinh. Song, ngay cả địa điểm này sau đó cũng đã hỗ trợ thanh toán qua Alipay.

Hai ứng dụng được chị sử dụng thường xuyên nhất là Alipay và WeChat. Trong khi đó, thẻ thanh toán quốc tế vẫn được chấp nhận tại một số địa điểm nhưng không phải lúc nào cũng hoạt động ổn định. Nhân vật cho biết, bản thân từng gặp khó khăn khi thanh toán bằng thẻ tại Hàng Châu và Nam Kinh, trong khi việc sử dụng phương thức này ở Bắc Kinh hay Thượng Hải thuận lợi hơn.

Từ đó, chị Trang khuyến nghị du khách nên cài đặt ứng dụng, hoàn tất các bước xác thực và liên kết phương thức thanh toán điện tử trước chuyến đi.

CÁCH THỨC DI CHUYỂN

Trong các thành phố, nữ du khách chủ yếu sử dụng Didi, dịch vụ gọi xe công nghệ phổ biến tại Trung Quốc và có thể tích hợp trên Alipay.

Nhân vật khuyên du khách nên thực hiện toàn bộ quá trình đặt xe và thanh toán trên ứng dụng, không tự ý chuyển sang thỏa thuận thanh toán bên ngoài với tài xế. Khi lên xe, khách cần kiểm tra đúng phương tiện và đọc bốn số cuối của số điện thoại đăng ký để tài xế xác nhận chuyến đi.

Một lựa chọn khác khá thú vị là xe đạp công cộng. Giá thuê tương đối rẻ, phù hợp với những quãng đường ngắn và các khu vực có hạ tầng thuận tiện. Tuy nhiên, nếu không quen đường, du khách sẽ phải liên tục theo dõi bản đồ trên điện thoại.

Đối với hành trình liên tỉnh, tàu cao tốc là phương tiện được nữ du khách ưu tiên. Theo cô, đây là lựa chọn thuận tiện, chi phí hợp lý và tiết kiệm thời gian hơn so với máy bay ở nhiều chặng. Trên tàu có bán đồ ăn nhẹ với mức giá trung bình.

Thay vì Google Maps, nữ du khách sử dụng Amap để tìm đường, xác định vị trí và tra cứu phương tiện di chuyển.

ẨM THỰC KHÁC BIỆT THEO TỪNG VÙNG MIỀN

Một trong những trải nghiệm thú vị nhất khi du lịch Trung Quốc là sự khác biệt về ẩm thực giữa các khu vực.

Theo quan sát của nữ du khách, các món ăn tại Quảng Châu, Yết Dương, Đại Lý và Côn Minh có nhiều nét gần gũi với phong cách ẩm thực người Hoa tại khu vực Chợ Lớn, TP.HCM.

Trong khi đó, tại Thượng Hải, Tô Châu, Hàng Châu, Nam Kinh và Bắc Kinh, mì và sủi cảo xuất hiện phổ biến hơn trong bữa ăn thường ngày.

Một điểm mà du khách Việt Nam có thể cần thời gian thích nghi là cách chế biến. Nhiều món ăn sử dụng dầu và gia vị cay, trong khi rau sống hay rau luộc không phổ biến như trong bữa cơm Việt. Ngay cả những món rau cũng có thể được xào hoặc chế biến cùng dầu.

Việc ăn uống cũng là một thử thách nhỏ khi du lịch một mình, bởi khẩu phần tại nhiều nhà hàng khá lớn. Để thuận tiện, chị Trang thường đặt đồ ăn qua Meituan và thanh toán bằng Alipay hoặc WeChat. Ứng dụng đôi khi có ưu đãi cho người dùng mới. Nếu gặp khó khăn khi đặt hoặc nhận đồ, du khách có thể nhờ lễ tân khách sạn hỗ trợ.

CHUẨN BỊ SIM VÀ CÁC ỨNG DỤNG CẦN THIẾT

Theo chị Trang, du khách nên chuẩn bị SIM du lịch hoặc giải pháp kết nối Internet quốc tế trước khi đến Trung Quốc. Một số ứng dụng quen thuộc như Facebook, Instagram, Google hay ChatGPT có thể bị hạn chế khi sử dụng mạng nội địa.

Để giao tiếp, chị thường dùng ứng dụng dịch thuật và DeepSeek hỗ trợ ngôn ngữ. Người dân tại các thành phố lớn nhìn chung khá thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ khi du khách gặp khó khăn. Trong trường hợp cần thiết, khách có thể tìm đến cảnh sát địa phương.

Ngoài ra, chị khuyên nên mang theo một số loại thuốc thông dụng như thuốc đau bụng, tiêu chảy, cảm cúm, ho và hạ sốt để chủ động chăm sóc sức khỏe.

Về an ninh, dù các thành phố có hệ thống camera giám sát dày đặc, du khách vẫn nên tránh những khu vực vắng vẻ vào ban đêm, đặc biệt khi đi một mình.

Một vật dụng nhỏ nhưng cần thiết khác là giấy vệ sinh cá nhân, bởi không phải nhà vệ sinh công cộng nào cũng có sẵn.

NHỮNG ĐỊA ĐIỂM NÊN KHÁM PHÁ TẠI TRUNG QUỐC

Tại Nam Kinh, khu du lịch Trung Sơn là điểm đến nên dành ít nhất một ngày khám phá. Theo chị Trang, nơi đây có nhiều địa danh đáng chú ý như Trung Sơn Lăng, Đài Âm nhạc, Mỹ Linh Cung và Minh Hiếu Lăng. Do khoảng cách giữa các điểm khá xa, chị khuyên du khách nên sử dụng xe buýt nội bộ để tiết kiệm thời gian và sức lực.

Đến Hàng Châu, chùa Linh Ẩn cũng là quần thể rộng lớn, cần ít nhất một ngày tham quan. Tuy nhiên, du khách nên đặt vé trước khoảng 2-5 ngày. Trong khi đó, Tây Hồ nổi tiếng với cảnh quan mặt nước và công viên ven hồ. Riêng Lôi Phong Tháp là điểm tham quan tùy sở thích, bởi công trình hiện tại đã được xây dựng lại và giá vé tương đối cao.

Tại Bắc Kinh, chị Trang đánh giá Universal Studios là điểm vui chơi đáng trải nghiệm, dù cách trung tâm khoảng 20 km. Chị cho biết: “Giá vé ngày thường tôi ghi nhận từ khoảng 450 NDT, cuối tuần và ngày lễ từ 510 NDT trở lên”. Chi phí ăn uống, dịch vụ bên trong khá cao, nhưng du khách có thể trải nghiệm phần lớn các khu vực cơ bản với vé vào cửa.

Những hàng cây xanh trải dài tạo nên khung cảnh thơ mộng, là điểm nhấn cảnh quan tại khu vực tham quan ở Trung Quốc

Với những người yêu thích lịch sử, Cố cung và Vạn Lý Trường Thành là hai điểm đến không nên bỏ qua. Du khách nên kiểm tra thông tin bảo trì tại Cố cung trước chuyến đi vì một số công trình có thể tạm đóng cửa.

Vạn Lý Trường Thành có nhiều khu vực đón khách như Bát Đạt Lĩnh, Mộ Điền Dục, Cư Dung Quan, Thủy Trường Thành và Tư Mã Đài. “Bát Đạt Lĩnh thường đông khách, trong khi Mộ Điền Dục phù hợp hơn với những người muốn tránh cảnh chen chúc”, nhân vật nhận xét. Trong chuyến đi, chị lựa chọn Mộ Điền Dục và có trải nghiệm khá thoải mái.

Vạn Lý Trường Thành hùng vĩ uốn lượn qua những dãy núi trùng điệp, là điểm đến không thể bỏ qua khi khám phá Bắc Kinh

Về chi phí, với hành trình khoảng 19 ngày qua nhiều thành phố, nữ du khách cho biết nên dự trù ngân sách khoảng 30 triệu đồng cho chuyến đi, tùy thuộc vào giá vé máy bay, khách sạn và mức chi tiêu thực tế. Riêng chi phí di chuyển nội đô và tàu cao tốc giữa các thành phố vào khoảng 2.500 NDT (khoảng 9,62 triệu đồng). Tiền ăn uống trung bình khoảng 60 NDT/ngày (khoảng 231.000 đồng/ngày).

Sau ba lần tự túc khám phá Trung Quốc, điều chị Trang muốn chia sẻ không chỉ là những điểm đến đẹp hay địa chỉ ăn uống hấp dẫn, mà còn là sự tự tin khi một mình bước ra khỏi vùng an toàn.