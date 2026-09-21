Không cần gập, chiếc smartphone màn hình rộng của Huawei tạo 'cơn sốt' mới

Với hơn 280.000 chiếc Pura X View bán ra chỉ trong 5 ngày, thiết bị này cho thấy người dùng có thể đang muốn thoát khỏi kiểu thiết kế cao và hẹp quen thuộc.

Doanh số hơn 280.000 máy trong 5 ngày cho thấy ít nhất một bộ phận người dùng đang sẵn sàng thử nghiệm thiết kế của Huawei Pura X View. Ảnh: Huawei

Huawei Pura X View gây bất ngờ với doanh số kỷ lục

Galaxy Z Fold8 và iPhone Duo dường như đang mở ra một cuộc cách mạng về smartphone màn hình rộng có thể gập.

Tuy nhiên, một sự thay đổi khác cũng đang diễn ra trên thị trường: người dùng dường như đặc biệt yêu thích kiểu dáng màn hình rộng, ngay cả khi thiết bị không có khả năng gập.

Huawei là một trong những hãng đầu tiên thử nghiệm smartphone màn hình rộng với Pura X. Dù Galaxy Z Fold8 và iPhone Duo được chú ý nhiều hơn, Huawei tiếp tục đặt cược vào ý tưởng này khi giới thiệu Pura X View, một mẫu smartphone màn hình rộng nhưng không gập, tại sự kiện ra mắt mẫu SUV Enjoy G9 hồi đầu tháng.

Động thái này dường như đang mang lại kết quả tích cực. Theo dữ liệu được tài khoản rò rỉ nổi tiếng Digital Chat Station đăng tải, Huawei Pura X View đã bán hơn 280.000 máy chỉ trong 5 ngày đầu tiên.

Thành tích này giúp Pura X View đứng đầu về sản lượng bán ra trong nhóm smartphone màn hình rộng của tất cả thương hiệu trong tuần thứ 37 của năm 2026.

Con số trên đặc biệt đáng chú ý bởi thiết kế màn hình rộng, không gập vẫn là một lựa chọn khá mới mẻ trên thị trường smartphone hiện nay.

Thiết kế của Pura X View gợi nhớ đến thời kỳ đầu những năm 2010, khi màn hình smartphone bắt đầu tăng kích thước nhanh chóng.

Khi đó, thuật ngữ "phablet" được sử dụng để chỉ những thiết bị nằm giữa smartphone và máy tính bảng, thường có màn hình từ khoảng 5 đến 6,9 inch.

Khái niệm phablet sau đó dần biến mất khi hầu hết smartphone đều chuyển sang màn hình lớn hơn, trong khi máy tính bảng cỡ nhỏ cũng không còn phổ biến như trước. Tuy nhiên, Pura X View đang khiến ý tưởng này trở lại theo một cách khác.

Một chiếc phablet từ đầu những năm 2010. Ảnh: India Today

Điểm đáng chú ý là Pura X View không đơn thuần là một chiếc phablet được làm mới. Về bản chất, đây có thể được xem là phiên bản Pura X Max không gập, khi Huawei muốn kiểm tra xem thị trường có thực sự quan tâm đến kiểu thiết kế rộng hơn hay không, thay vì chỉ sử dụng màn hình rộng trên smartphone gập.

Nếu doanh số tiếp tục duy trì, Huawei có thể có thêm cơ sở để phát triển một dòng smartphone hoàn toàn mới xoay quanh tỷ lệ màn hình này.

Màn hình rộng, cấu hình flagship và thân máy siêu mỏng

Pura X View sở hữu màn hình 6,39 inch với tỷ lệ khung hình 5:3, rộng hơn đáng kể so với những smartphone có thiết kế cao và hẹp phổ biến hiện nay. Màn hình hỗ trợ tần số quét 120 Hz và theo thông số công bố có độ sáng tối đa lên tới 6.500 nit.

Bên trong máy là chip Kirin 9030S tiến trình 5nm, kết hợp với hệ điều hành HarmonyOS 7. Huawei cung cấp nhiều cấu hình bộ nhớ, cao nhất lên tới 12GB RAM và 1TB bộ nhớ trong, cho thấy hãng không xem đây là một sản phẩm thử nghiệm giá rẻ mà định vị Pura X View ở phân khúc cao cấp.

Hệ thống camera cũng được đầu tư mạnh. Camera chính có độ phân giải lên tới 200MP, khẩu độ f/1.8 và hỗ trợ chống rung quang học OIS.

Máy còn có camera tele tiềm vọng 50MP với khả năng zoom quang học 3,7x cùng camera góc siêu rộng 8MP.

Đáng chú ý hơn cả là cách Huawei xử lý vấn đề kích thước. Dù sở hữu pin lên tới 7.000 mAh, Pura X View chỉ dày 6,68mm.

Điều này biến máy thành một trong những thiết bị đáng chú ý nhất nếu xét đồng thời yếu tố màn hình rộng, pin lớn và thân máy mỏng.

Smartphone màn hình rộng có thể trở thành xu hướng mới?

Thành công ban đầu của Pura X View có thể chỉ là hiện tượng nhất thời, nhưng cũng không loại trừ khả năng đây là tín hiệu về một thay đổi lớn hơn trong cách người dùng lựa chọn smartphone.

Trong nhiều năm, các hãng điện thoại gần như thống nhất theo đuổi thiết kế màn hình ngày càng cao và hẹp. Kiểu dáng này giúp thiết bị dễ cầm bằng một tay và phù hợp với các nền tảng mạng xã hội theo chiều dọc.

Tuy nhiên, màn hình rộng lại mang đến những lợi thế khác khi đọc tài liệu, duyệt web hoặc xem nội dung đa phương tiện.

Tỷ lệ màn hình 5:3 của Pura X View thậm chí gần với tỷ lệ của Kindle thế hệ đầu tiên, khoảng 1,6:1 so với 1,66:1.

Đây là một tỷ lệ từng được sử dụng trên thiết bị đọc sách điện tử phổ biến của Amazon.

Với màn hình rộng hơn, người dùng có thể có trải nghiệm đọc gần với máy tính bảng nhưng vẫn sở hữu một thiết bị có kích thước đủ nhỏ để sử dụng như smartphone.

Khi xem phim, tỷ lệ này cũng có thể giảm đáng kể phần viền đen trên một số nội dung điện ảnh.

Dù vậy, Pura X View vẫn phải đối mặt với câu hỏi về tính tiện dụng. Smartphone là thiết bị cần được sử dụng thường xuyên bằng một tay, trong khi thiết kế rộng có thể khiến việc cầm nắm và thao tác trở nên khác biệt so với những mẫu máy truyền thống.

Tuy nhiên, doanh số hơn 280.000 máy trong 5 ngày cho thấy ít nhất một bộ phận người dùng đang sẵn sàng thử nghiệm thiết kế này.

Thành công của Huawei cũng có thể thúc đẩy các hãng khác đưa tỷ lệ màn hình rộng vào những sản phẩm tương lai, thậm chí kết hợp nó với cơ chế gập.

Nếu smartphone gập đang mở ra kỷ nguyên mới cho màn hình lớn bỏ túi, Pura X View lại đặt ra một câu hỏi khác: liệu tương lai smartphone có nhất thiết phải là màn hình cao và hẹp hay không?

(Theo PhoneArena, Gizmochina)