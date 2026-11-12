Không cần cài thêm ứng dụng, hành khách mua vé tàu ngay trên VNeID

Theo Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam (VNR), đường sắt mới đây đã triển khai dịch vụ bán và thanh toán vé tàu trên ứng dụng định danh điện tử VNeID, nhằm tạo thuận lợi cho hành khách dễ dàng đặt mua vé tàu hỏa trực tiếp trên nền tảng định danh điện tử quốc gia mà không cần cài đặt thêm các ứng dụng riêng biệt.

Hành khách có thể mua vé qua VNeID.

Để mua vé, hành khách cần tài khoản VNeID đã hoàn tất định danh mức 2 và đăng nhập thành công trên điện thoại. Thông qua tính năng tự động xác thực thông tin cá nhân từ tài khoản VNeID mức 2, quy trình đặt vé trên ứng dụng được đơn giản hóa, nhanh chóng và có tính bảo mật cao. Dịch vụ áp dụng cho tất cả các tuyến đường sắt trên toàn quốc.

Với phương thức này, hành khách thuộc các đối tượng chính sách xã hội như người cao tuổi, trẻ em, sinh viên... thuận tiện đặt vé, mua vé trực tiếp qua VNeID để được hưởng ưu đãi giảm giá theo quy định.

Ngoài ra, hành khách có thể mua vé hộ cho người thân bằng cách nhập thông tin cá nhân của người đi. Hệ thống hỗ trợ tính năng "Gửi vé qua VNeID", cho phép chuyển thẳng vé điện tử vào ứng dụng VNeID của người nhận (tùy chọn ẩn hoặc hiện giá vé). Người đi tàu chỉ cần truy cập VNeID, xác nhận "Nhận vé" là có thể sử dụng đi tàu.

Mỗi giao dịch đặt tối đa 10 vé. Vé được chọn cần phải hoàn tất thanh toán trong thời gian 10 phút. Khách hàng có thể thanh toán qua ứng dụng ngân hàng (quét mã QR), thẻ ATM nội địa hoặc thẻ quốc tế…

VNR cũng hướng dẫn quy trình mua vé trực tuyến, theo đó hành khách cần mở ứng dụng VNeID, tìm từ khóa "giao" tại ô tìm kiếm và chọn Dịch vụ giao thông; đồng ý chia sẻ thông tin và nhập Passcode VNeID để truy cập Nền tảng Giao thông tập trung.

Tại đây, chọn mục Tàu hỏa tại trang chủ dịch vụ và điền các thông tin về ga đi, ga đến, ngày đi, số lượng khách và làm các bước tiếp theo để chọn tàu, chọn chỗ trên sơ đồ chỗ, thanh toán… Đặc biệt, hành khách cần nhập chính xác thông tin hành khách đi tàu và thông tin người liên hệ để bảo đảm quyền lợi của hành khách khi đi tàu.