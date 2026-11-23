Không thể xem nhẹ trách nhiệm kiểm duyệt bài đăng

Hiện nay, nhiều hội, nhóm trên Facebook được lập ra với mục đích kết nối cộng đồng, trao đổi thông tin và mua bán hàng hóa. Từ những nhóm chợ dân sinh, mua bán đặc sản địa phương đến các hội, nhóm trao đổi hàng hóa chuyên biệt, hoạt động đăng tin, quảng cáo, giao dịch diễn ra thường xuyên, thu hút đông đảo thành viên tham gia.

Sự phát triển này đang mang lại nhiều tiện ích, giúp người bán tiếp cận khách hàng, người mua dễ dàng tìm kiếm sản phẩm. Tuy nhiên, đi cùng với đó là nguy cơ các hội, nhóm bị lợi dụng để quảng cáo, rao bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng cấm hoặc chia sẻ những thông tin trái quy định pháp luật. Trong khi đó, với số lượng bài viết lớn, việc kiểm duyệt thiếu chặt chẽ, phê duyệt theo thói quen hoặc chỉ tập trung vào nội dung mua bán có thể khiến quản trị viên vô tình tiếp tay cho thông tin vi phạm lan truyền.

Nội dung bài đăng trên nhóm Facebook (Ảnh: Công an Tuyên Quang)

Mới đây, ngày 18/11/2026, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, qua nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng phát hiện nhóm Facebook “Chợ Phù Lưu - Hàm Yên – Tuyên Quang” có phê duyệt đăng tải bài viết rao bán mật gấu - là loại hàng hoá bị cấm. Kết quả điều tra, xác minh ghi nhận: Bài viết trên là do L.T.N. (trú tại xã Thái Sơn, tỉnh Tuyên Quang) đăng tải; quản trị viên duyệt đăng là L.V.H. (trú tại xã Phù Lưu, tỉnh Tuyên Quang).

Căn cứ vào hành vi vi phạm, Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.T.N. số tiền 11,25 triệu đồng về hành vi “Quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hoá, dịch vụ bị cấm” theo quy định tại điểm đ, khoản 1, điều 95, Nghị định số 174/2026/NĐ-CP. Đối với hành vi của quản trị viên L.V.H., cơ quan công an xử phạt số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi “Quản lý, điều hành hoặc có khả năng chi phối các trang thông tin điện tử, mạng xã hội hoặc tài khoản, hội, nhóm, chuyên trang trên mạng xã hội nhưng không triển khai biện pháp nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, gỡ, xóa bỏ các thông tin có nội dung vi phạm pháp luật” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định số 330/2026/NĐ-CP.

Chủ động kiểm duyệt, không tiếp tay lan truyền thông tin vi phạm

Từ vụ việc trên cho thấy, trách nhiệm pháp lý không chỉ thuộc về người trực tiếp đăng tải nội dung vi phạm mà còn đặt ra đối với quản trị viên – người có quyền kiểm soát, phê duyệt bài viết trong hội, nhóm. Bởi lẽ, việc quản trị một hội, nhóm không chỉ dừng lại ở phê duyệt thành viên hay duyệt bài viết mà còn đòi hỏi quản trị viên phải nắm bắt được những bài viết quảng cáo, rao bán hàng hóa có thuộc danh mục cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc hoặc có dấu hiệu vi phạm hay không để chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn. Mọi trường hợp buông lỏng quản lý, phê duyệt bài đăng có nội dung vi phạm đều có thể dẫn đến hậu quả pháp lý.

Trước thực tế đó, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người sử dụng mạng xã hội cần thận trọng với những phát ngôn, đăng tải trên không gian mạng. Các Quản trị viên hội, nhóm trên mạng xã hội phải có trách nhiệm kiểm duyệt chặt chẽ nội dung do thành viên đăng tải; chủ động ngăn chặn và gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật và phải chịu trách nhiệm về hội, nhóm trên mạng xã hội, do mình quản lý. Mọi trường hợp đăng tải thông tin vi phạm; buông lỏng quản lý, phê duyệt bài đăng có nội dung vi phạm trên các hội, nhóm mạng xã hội sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng phát triển, các kênh trao đổi, mua bán và kết nối cộng đồng càng phổ biến, mỗi người dùng cần nâng cao trách nhiệm đối với từng nội dung đăng tải, chia sẻ; mỗi quản trị viên cần thực hiện đầy đủ vai trò kiểm soát, quản lý nội dung. Sử dụng mạng xã hội văn minh, an toàn và đúng pháp luật không chỉ bảo vệ quyền lợi của bản thân mà còn góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm, giữ gìn trật tự, an toàn trên không gian mạng.