Không bố trí giảng dạy bằng mọi giá đối với cán bộ giáo dục dôi dư sau sắp xếp nếu không phù hợp

Trong năm học 2026-2027 phải chấm dứt tình trạng thiếu giáo viên đứng lớp do nguyên nhân chủ quan như chậm tuyển dụng, không ký hợp đồng, không bố trí kinh phí...

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 500/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại cuộc họp về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để giải quyết căn bản tình trạng thừa, thiếu giáo viên, gắn với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm.

Về giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện các giải pháp theo quy định, chịu trách nhiệm trực tiếp bảo đảm đủ giáo viên thực hiện nhiệm vụ dạy học trên địa bàn, hoàn thành trong năm học 2026-2027.

Trong đó,khẩn trương thực hiện: Tuyển dụng hết số biên chế được giao. Điều động, thuyên chuyển, biệt phái, bố trí giáo viên dạy liên trường để xử lý thừa, thiếu cục bộ.

Thực hiện chế độ hợp đồng giáo viên theo quy định đối với cơ sở giáo dục còn thiếu giáo viên chưa thể bố trí bằng biên chế. Chủ động bố trí ngân sách địa phương và các nguồn thu hợp pháp để thực hiện chi trả cho giáo viên hợp đồng.

Trường hợp vượt khả năng cân đối, khẩn trương báo cáo gửi Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định;

Trong năm học 2026-2027 phải chấm dứt tình trạng thiếu giáo viên đứng lớp theo quy định do nguyên nhân chủ quan như chậm tuyển dụng, không ký hợp đồng, không bố trí kinh phí hoặc không điều tiết đội ngũ trong phạm vi thẩm quyền.

Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh rà soát, chịu trách nhiệm về tính chính xác số liệu nhu cầu biên chế, trên cơ sở xu hướng dân số, số học sinh, trường lớp, cơ cấu môn học và khả năng xã hội hóa; không đề xuất biên chế cao hơn nhu cầu thực tế, tránh phát sinh lãng phí.

Chủ động rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, trong đó có cơ sở dữ liệu về đội ngũ giáo viên, học sinh; cập nhật dữ liệu thường xuyên để bảo đảm phục vụ kịp thời công tác quản lý, sử dụng và dự báo nhu cầu giáo viên được thực hiện trên cùng một cơ sở dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung", chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành.

Chỉ đạo thực hiện giải quyết chế độ, chính sách đối với người dôi dư do sắp xếp cơ sở giáo dục bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch và nhân văn.

Phó Thủ tướng đề nghị các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ nêu trên, chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả thực hiện.

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc sử dụng hiệu quả đội ngũ dôi dư sau sắp xếp; chủ động phối hợp với Bộ Nội vụ rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Trong đó lưu ý đối với cán bộ quản lý giáo dục được bố trí trở lại làm giáo viên:

Trường hợp đủ điều kiện, phù hợp chuyên môn: bố trí giảng dạy ngay.

Trường hợp có khả năng đáp ứng nhưng còn thiếu điều kiện giảng dạy: xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo bổ sung cụ thể theo môn học, cấp học và vị trí việc làm;

Trường hợp không phù hợp để giảng dạy: không bố trí bằng mọi giá mà thực hiện phương án điều động, bố trí công việc phù hợp hoặc giải quyết chế độ theo quy định.

Đối với nhân viên dôi dư, chỉ xem xét chuyển sang vị trí giảng dạy khi đáp ứng đầy đủ yêu cầu về trình độ chuyên môn, chuẩn nghề nghiệp và điều kiện thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo theo quy định.

Xây dựng hướng dẫn thống nhất về bồi dưỡng đối với các trường hợp chuyển sang giảng dạy, gắn với môn học, cấp học và thực tiễn nhà trường; kết hợp giữa học tập, thực hành, hướng dẫn tại cơ sở giáo dục và đánh giá năng lực.