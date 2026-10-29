Không bỏ sót thông tin phục vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo TPHCM, chủ trì hội nghị.

Ban Chỉ đạo TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết, chiều 29-10. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Kết quả đạt gấp hơn 4 lần chỉ tiêu

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, cho biết tính đến hết ngày 29-10, TPHCM tìm kiếm, quy tập được 867 hài cốt liệt sĩ, đạt gấp hơn 4 lần chỉ tiêu được giao (200 hài cốt).

Trong đó, lực lượng chức năng quy tập được 862 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng) và 5 hài cốt liệt sĩ tại xã Thường Tân.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn báo cáo tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai từ ngày 23-6. Đến ngày 14-10, Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ diễn ra trang trọng.

Dịp này, khoảng 20.000 người dân đã đứng hai bên đường, thành kính tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.

Đại biểu xem phim tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thành phố hoàn thành việc lấy mẫu đối với các mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại 18/18 nghĩa trang liệt sĩ, vượt tiến độ kế hoạch 10 tháng.

Đặc biệt, ngày 21-8, Ban Chỉ đạo TPHCM phối hợp Quân chủng Phòng không - Không quân vận chuyển 7.113 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ bằng máy bay quân sự ra Hà Nội…

Với những kết quả nổi bật trên, TPHCM được Ban Chỉ đạo Quốc gia ghi nhận nằm trong nhóm địa phương tiêu biểu thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm 6 tháng đầu năm 2026.

Phó Giám đốc Sở VH-TT Nguyễn Ngọc Hồi đề xuất giải pháp quản lý thông tin, phương hướng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền thời gian tới. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại hội nghị, đại diện Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã thu nhận 1.843 mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ; dự kiến tiếp tục thu nhận đợt 2 trong tháng 11-2026 với hơn 5.000 trường hợp.

Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Bàu Bàng, phường Bình Cơ trong tháng 11 Trong năm 2027 và giai đoạn 2 của chiến dịch, TPHCM tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng; củng cố hồ sơ, tổ chức khảo sát, tìm kiếm tại các địa điểm có thông tin, tư liệu. Tháng 11-2026, căn cứ tài liệu do Đoàn Cựu chiến binh Hoa Kỳ cung cấp (qua thăm dò đã xác định được 2 vị trí nghi vấn), lực lượng chức năng sẽ triển khai tìm kiếm tại xã Bàu Bàng và phường Bình Cơ. Đối với khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, cơ quan thường trực tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, lập bản đồ tìm kiếm, thu thập thông tin nhân chứng và xây dựng kế hoạch khảo sát, tìm kiếm ngay khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đại tá Bùi Yên Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu, thành viên Tổ giúp việc Phó Thủ tướng Chính phủ tham luận các giải pháp nghiên cứu hồ sơ, bản đồ, xác định vị trí, tọa độ tại các khu vực nghi có hố chôn liệt sĩ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Công tác khảo sát cần thực hiện nhanh và nhiều hơn

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường trân trọng cảm ơn các cơ quan, đơn vị, cá nhân đã tham gia, đồng hành cùng Ban Chỉ đạo TPHCM trong thời gian qua.

Theo đồng chí, từ những thông tin bước đầu, thành phố xác định 16 địa điểm nghi có mộ liệt sĩ, qua đó phối hợp các cơ quan rà soát và tổ chức tìm kiếm tại 5 địa điểm.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thay mặt Ban Chỉ đạo TPHCM, đồng chí biểu dương sự nỗ lực tập trung cao độ của các lực lượng, nhất là lực lượng vũ trang thành phố; cùng sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị và sự ủng hộ của nhân dân TPHCM cũng như cả nước.

"Các hình ảnh, di vật phát hiện trong quá trình tìm kiếm, quy tập không chỉ làm sáng tỏ thêm lịch sử đấu tranh của dân tộc, mà còn là kết quả rất đáng ghi nhận của các lực lượng tham gia giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm", đồng chí Nguyễn Mạnh Cường khẳng định.

Thủ trưởng các đơn vị tham dự hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trước nhu cầu và nguyện vọng lớn của người dân, đồng chí yêu cầu công tác khảo sát cần được thực hiện tốt hơn, nhanh hơn và nhiều hơn. Thành phố sẽ tiếp thu ý kiến để tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên gia và tổ giúp việc.

Đồng chí khẳng định: “Rút kinh nghiệm giai đoạn 1, chúng ta phải làm tốt hơn, trách nhiệm hơn, hiệu quả hơn. Niềm tin của người dân không cho phép chúng ta bỏ sót bất kỳ thông tin, dữ liệu nào”.

Đại biểu nghe phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường cho biết, khối lượng công việc còn rất lớn.

Ngoài 3 địa điểm cần tiếp tục củng cố thông tin, các lực lượng phải rà soát 11 địa điểm trong danh sách ban đầu và những vị trí khác có thông tin cần xác minh.

Đồng chí yêu cầu tổ chức chặt chẽ hơn công tác tìm kiếm nhân chứng, huy động sự tham gia của tất cả cơ quan, đơn vị. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tại các địa phương có địa điểm nghi vấn cần thường xuyên xuống cơ sở, vận động nhân dân cung cấp thông tin và tiếp nhận phản ánh phục vụ công tác tìm kiếm.

Đồng chí khẳng định, Ban Chỉ đạo Thành phố sẽ tập trung, phối hợp chặt chẽ hơn nữa để thực hiện mục tiêu “tìm đủ, xác định đúng và tri ân”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ vào năm 2027; đồng thời thể hiện trách nhiệm đối với sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ.

Dịp này, UBND TPHCM tặng Bằng khen cho 16 tập thể và 83 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026 cùng giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường trao Bằng khen đến các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung trao Bằng khen đến các tập thể. Ảnh: HOÀNG HÙNG