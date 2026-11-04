Không biết đọc bảng giá chứng khoán, cụ bà 87 tuổi ôm một cổ phiếu suốt 15 năm, giờ sinh lời 9.000%

Nữ diễn viên 87 tuổi và khoản đầu tư cổ phiếu SK Hynix tăng giá tới 91 lần sau 15 năm

Nữ diễn viên gạo cội Jeon Won-joo (87 tuổi), người được biết đến như một "bậc thầy" đầu tư chứng khoán trong giới giải trí Hàn Quốc, mới đây đã thu hút sự chú ý khi tiết lộ vẫn nắm giữ cổ phiếu SK Hynix mà bà mua từ 15 năm trước.

Trong chương trình Docu Insight - Semiconductor Money, the Trajectory of Wealth của đài KBS 1TV, bên cạnh việc phân tích sự bùng nổ của ngành bán dẫn và làn sóng đầu tư cổ phiếu công nghệ tại Hàn Quốc nhờ trí tuệ nhân tạo (AI), nhà đài đã giới thiệu câu chuyện đầu tư thành công của bà Jeon.

Theo thông tin được công bố, nữ diễn viên đã mua cổ phiếu Hynix vào khoảng năm 2011 với mức giá hơn 20.000 won/cổ phiếu, trước thời điểm Tập đoàn SK mua lại doanh nghiệp sản xuất chip nhớ này. Chia sẻ trong chương trình, bà cho biết vẫn tiếp tục nắm giữ số cổ phiếu trên sau 15 năm và khẳng định đang chờ giá cổ phiếu tăng cao hơn nữa.

Mặc dù mức giá mua chính xác và số lượng cổ phiếu sở hữu chưa được tiết lộ, những người trong ngành ước tính khoản đầu tư này đã mang lại tỷ suất sinh lời khoảng 7.000 - 9.000%, tương đương giá trị khoản đầu tư tăng khoảng 71 - 91 lần so với vốn ban đầu.

Bà Jeon Won-ju, một nữ diễn viên kỳ cựu của Hàn Quốc.

Chia sẻ về lý do lựa chọn doanh nghiệp, bà Jeon cho biết từng đến SK Hynix để thuyết giảng và dùng bữa trưa cùng các nhân viên tại đây. Nhận thấy đội ngũ nhân sự rất tài năng, bà đánh giá công ty có nền tảng vững chắc và quyết định đầu tư dài hạn.

Không chỉ dừng lại ở các số liệu, khi tham dự các cuộc họp cổ đông, bà không chỉ lắng nghe mà còn trực tiếp quan sát biểu cảm và các chi tiết khác để đánh giá sự nghiêm túc của công ty.

Triết lý đầu tư của bà Jeon xoay quanh sự kiên nhẫn với nguyên tắc khi đã mua là giữ ít nhất 5 - 6 năm và tuyệt đối không bán, giúp bà tránh được những biến động ngắn hạn để tận dụng tối đa chu kỳ tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, bà luôn tuân thủ kỷ luật tài chính an toàn khi nhấn mạnh chỉ nên đầu tư bằng số tiền dư thừa hoặc không cần gấp, tuyệt đối không sử dụng tiền thiết yếu để tham gia thị trường. Thậm chí, bà không quá quan tâm đến biến động giá hàng ngày và hóm hỉnh chia sẻ rằng mình chẳng bao giờ xem bảng giá vì hễ mua cổ phiếu nào là cổ phiếu đó lại tăng.

Từ kinh nghiệm của bà Jeon Won-joo, có thể thấy đầu tư không nhất thiết phải phức tạp hay đòi hỏi kiến thức quá sâu rộng, mà sự am hiểu doanh nghiệp, kỷ luật tài chính và kiên trì nắm giữ dài hạn có thể tạo nên kết quả vượt trội ngay cả với một nhà đầu tư không chuyên.

Một phân cảnh trong bộ phim sitcom Living Properly, phát sóng năm 2002, trong đó giá cổ phiếu Hynix xuất hiện ở mức chỉ 460 won.

Trên thực tế, bà Jeon từng đầu tư vào cổ phiếu LG Electronics và kiên trì nắm giữ thay vì bán tháo ngay cả khi giá trị khoản đầu tư có thời điểm giảm tới 50%, để rồi cuối cùng vẫn thu về lợi nhuận sau thời gian dài chờ đợi. Nữ diễn viên khẳng định việc nắm giữ cổ phiếu trong 5 - 6 năm là chuyện bình thường và nếu nghiên cứu kỹ để chọn được doanh nghiệp tốt thì cuối cùng cổ phiếu cũng sẽ tăng giá.

Không chỉ thành công với chứng khoán, khi được ê-kíp sản xuất hỏi về việc giá căn nhà tại khu Gugi-dong của bà tăng gấp 20 lần, nữ diễn viên chỉ bình thản xác nhận có nghe nói giá đã tăng khá nhiều. Bà cũng tiết lộ bản thân được các công ty chứng khoán đối đãi như khách hàng VVIP, có xe đến tận nhà đón và khi tới nơi thì từ Giám đốc chi nhánh trở xuống đều xếp hàng chào hỏi.

Sự bùng nổ của cổ phiếu SK Hynix nhờ cơn sốt chip nhớ phục vụ trí tuệ nhân tạo

SK Hynix hiện nổi lên như một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng AI nhờ vị thế dẫn đầu trên thị trường bộ nhớ băng thông cao (HBM) – loại chip đóng vai trò quan trọng trong các hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Đà tăng vọt của cổ phiếu này khiến cộng đồng mạng Hàn Quốc tìm lại một phân cảnh trong bộ phim sitcom Living Properly phát sóng năm 2002, thời điểm giá cổ phiếu Hynix xuất hiện ở mức chỉ 460 won. Nếu so sánh đơn thuần mức giá khi đó với thị giá hiện tại, nhiều người nhận xét rằng nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu từ năm 2002 về lý thuyết có thể đạt tỷ suất sinh lời lên tới hàng trăm nghìn phần trăm.

Mới đây, SK Hynix cho biết toàn bộ sản lượng chip HBM và DRAM của hãng đã được bán hết đến năm 2029, trong đó nhu cầu đối với chip HBM hiện lớn gấp đôi khả năng cung ứng và tình trạng thiếu hụt chip nhớ được dự báo có thể kéo dài đến năm 2030.

Triển vọng tích cực này đã góp phần thúc đẩy đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ châu Á, giúp cổ phiếu SK Hynix tăng vọt 11% và đối thủ có quy mô lớn hơn là Samsung Electronics cũng tăng 9%. Nhờ làn sóng tăng giá của nhóm bán dẫn liên quan đến AI, cổ phiếu SK Hynix đã tăng hơn gấp đôi kể từ đầu năm, dù thị giá hiện tại vẫn thấp hơn khoảng 50% so với mức đỉnh kỷ lục thiết lập hồi tháng 6.

Về kết quả kinh doanh, trong giai đoạn tháng 7 - 9, SK Hynix ghi nhận lợi nhuận hoạt động đạt 83.300 tỷ won, cao gấp hơn 7 lần so với mức 11.400 tỷ won của cùng kỳ năm trước và thiết lập kỷ lục mới về lợi nhuận theo quý.