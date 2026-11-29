Giảm mạnh số vụ cháy

Bắc Ninh hiện có gần 168 nghìn ha rừng và diện tích đã trồng cây rừng, trong đó hơn 54 nghìn ha rừng tự nhiên, tỷ lệ che phủ rừng đạt 31,16%. Hơn 70% diện tích thuộc các loại rừng có nguy cơ cháy cao, tập trung tại 43 xã, phường trọng điểm. Vào mùa khô, từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau, thời tiết nắng hanh, lớp thực bì dưới tán rừng nhiều nên chỉ một chút bất cẩn trong sử dụng lửa cũng có thể gây cháy.

Học sinh xã Sơn Động thi tìm hiểu kiến thức về bảo vệ rừng.

Những năm qua, UBND thành phố, cơ quan chuyên môn, chính quyền các địa phương và chủ rừng quan tâm đầu tư kinh phí, củng cố lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR). Nhờ đó, số vụ cháy và diện tích rừng bị thiệt hại giảm rõ rệt. Mùa khô 2025-2026, toàn thành phố xảy ra 4 vụ cháy rừng tại các xã, phường: Đào Viên, Tuấn Đạo, Cẩm Lý và Việt Yên với tổng diện tích rừng bị cháy 4,05 ha.

Đồng chí Phí Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố đánh giá: "So với mùa khô trước, số vụ cháy và diện tích rừng bị cháy đều giảm mạnh. Các vụ cháy được phát hiện, huy động lực lượng xử lý kịp thời, không gây thiệt hại về người và tài sản khác. Kết quả này cho thấy hiệu quả của công tác phòng ngừa, phát huy phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy, lực lượng, phương tiện và hậu cần tại chỗ). Lực lượng kiểm lâm thường xuyên bám sát địa bàn, phối hợp với công an, quân sự, chính quyền cơ sở tuần tra tại những khu vực có nguy cơ cháy cao; hướng dẫn chủ rừng xây dựng phương án phù hợp với thực tế".

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm thành phố Bắc Ninh kiểm tra công tác bảo vệ rừng tại xã Kiên Lao.

Tại xã Kiên Lao, ngoài diện tích rừng do các tổ chức, hộ gia đình quản lý, trên địa bàn còn có diện tích lớn rừng tự nhiên do UBND xã quản lý. Địa phương xác định tuần tra, kiểm soát rừng là nhiệm vụ thường xuyên của các lực lượng chức năng, tổ xung kích nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng. Xã phối hợp với kiểm lâm địa bàn tổ chức thực tập, diễn tập phương án chữa cháy, không để bị động khi có tình huống xảy ra.

Theo Chi cục Kiểm lâm thành phố, từ đầu năm 2026 đến nay, các địa phương, chủ rừng trên địa bàn thành phố đã làm mới, tu bổ hơn 24 km đường băng cản lửa; tiêu giảm vật liệu cháy trên hơn 9,5 nghìn ha rừng; sửa chữa hơn 200 biển báo, bảng nội quy bảo vệ rừng. Tổng kinh phí huy động phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2026 hơn 17,2 tỷ đồng. Công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ rừng của người dân được chú trọng. Chi cục Kiểm lâm thành phố in 5,5 nghìn tờ rơi tuyên truyền. Các hạt kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức hàng chục hội nghị phổ biến pháp luật về lâm nghiệp, qua đó giúp người dân nhận biết các cấp dự báo cháy, kỹ năng sử dụng lửa an toàn trong sản xuất, sinh hoạt, đề phòng lửa bén rừng.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng cứu

Với mục tiêu bảo vệ màu xanh cho rừng, ngay từ đầu mùa khô năm nay, nhiều nơi tổ chức thực tập, diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, coi đây là dịp để chính quyền cơ sở, chủ rừng đánh giá khả năng chỉ huy, huy động lực lượng, phương tiện, kịp thời bổ sung, hoàn thiện phương án chữa cháy.

Biển cảnh báo cấm lửa tại khu rừng tự nhiên thuộc xã Đông Cứu.

Xã Đông Cứu có 41,3 ha đất lâm nghiệp. So với địa bàn các xã miền núi của thành phố, diện tích rừng của Đông Cứu không lớn song lại nằm xen kẽ trong khu dân cư, giáp đất ở của người dân nên nguy cơ cháy cao. Theo đồng chí Trương Thế Huy, Phó Chủ tịch UBND xã, địa phương đã thành lập, kiện toàn ban chỉ huy và các tổ cộng đồng dân cư bảo vệ rừng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao như: Ngăm Mạc, Du Tràng, Bảo Tháp, Yên Việt, Hiệp Sơn, Cứu Sơn, xã phối hợp với Hạt Kiểm lâm liên phường, xã Bắc Ninh tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức giúp các hộ dân sinh sống gần rừng nâng cao cảnh giác. Hiện nay, tại kho vật tư của xã Đông Cứu, các dụng cụ, phương tiện chữa cháy như: Bàn dập lửa, dao phát cây, đèn pin, mũ, quần áo bảo hộ… được bố trí, sắp xếp gọn gàng, bảo đảm sẵn sàng huy động khi có tình huống xảy ra.

Đến nay, toàn thành phố đã kiện toàn 73 ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng với hơn 1.550 thành viên; củng cố 491 tổ, đội xung kích với hơn 5,1 nghìn thành viên. Đây là lực lượng nòng cốt trong tuần tra, phát hiện sớm và xử lý các đám cháy ngay từ khi mới phát sinh.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, cơ quan chuyên môn nhận thấy công tác này tại một số địa phương, đơn vị vẫn còn hạn chế. Việc chỉ huy, huy động lực lượng tại chỗ trong một số tình huống chưa kịp thời; sự phối hợp giữa các lực lượng có lúc chưa chặt chẽ, nhất là khi chữa cháy tại những khu vực xa dân cư, địa hình phức tạp...

Để không bị động trước “giặc lửa”, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương, đơn vị, chủ rừng tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án; tăng cường thực tập, diễn tập tại những địa bàn trọng điểm. Sau mỗi cuộc diễn tập cần đánh giá, rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế trong chỉ huy, huy động lực lượng, phương tiện và phối hợp chữa cháy. Cùng đó, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng lửa trong và ven rừng. Tăng cường tuần tra tại những khu vực có nguy cơ cháy cao, duy trì trực 24/24 giờ trong thời kỳ cao điểm.

Khi dự báo cháy rừng từ cấp III trở lên, các địa phương, đơn vị phải triển khai ngay các biện pháp phòng ngừa theo quy định. Chú trọng ứng dụng công nghệ trong theo dõi, cảnh báo, phát hiện sớm cháy rừng, hạn chế nguy cơ cháy lan. Đặc biệt là đề cao trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị và chủ rừng trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; thực hiện tốt phương châm “Phòng là chính, chữa cháy kịp thời, khẩn trương, hiệu quả”, hạn chế thiệt hại do cháy.