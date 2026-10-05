Không bất ngờ khi tuyển Việt Nam thua Malaysia

12 năm qua, Malaysia gần như không thể tìm được lời giải trước tuyển Việt Nam. Trong 12 lần đối đầu liên tiếp, Việt Nam thắng 11 và hòa 1, tạo ra sự vượt trội rất lớn về thành tích đối đầu. Nhưng bóng đá không sống bằng lịch sử. Trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 là minh chứng rõ nhất.

Không bất ngờ khi tuyển Việt Nam thất bại 0-1 trước Malaysia, bởi thầy trò HLV Kim Sang Sik gần như đã thua đối thủ ở nhiều yếu tố, từ phong độ, lực lượng cho đến sự ổn định trong lối chơi. Malaysia bước vào trận đấu với trạng thái hoàn toàn khác. Đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe có 7 điểm sau vòng bảng, ghi 9 bàn và không thủng lưới. Họ chỉ mất vé vào chung kết theo cách đầy đáng tiếc khi Indonesia tạo nên màn rượt đuổi điên rồ trước Bangladesh và ghi thêm hai bàn trong thời gian bù giờ để vượt Malaysia về hiệu số.

Tuyển Việt Nam từng có 12 trận liên tiếp bất bại trước Malaysia, nhưng màn tái đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026 cho thấy cán cân đã nghiêng về đối thủ. Ảnh: Malaysia NT

Thậm chí, Malaysia từng suýt đánh bại Indonesia ngay trên sân khách trong thế chơi hơn người. Sau đó, họ hủy diệt Singapore 6-0. Đây là chi tiết đáng chú ý bởi Singapore từng cầm hòa tuyển Việt Nam 0-0 tại FIFA ASEAN Cup 2026. Nói cách khác, Malaysia đã thể hiện sức mạnh xuyên suốt giải đấu.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam liên tục chịu tổn thất về lực lượng. Nguyễn Xuân Son rời giải sau trận thắng Philippines vì chấn thương. Thành Chung vắng mặt ở hàng thủ, Quang Hải không góp mặt ở giải lần này. Trước trận đấu với Malaysia, Đình Bắc, Hoàng Hên và Tài Lộc đều gặp vấn đề về thể trạng. Đình Bắc chỉ có thể vào sân trong hiệp hai. Đó là chưa kể tuyển Việt Nam trải qua thất bại 0-2 trước Thái Lan, qua đó chấm dứt chuỗi 27 trận bất bại. Sự tự tin và tính ổn định vì thế không còn ở mức cao nhất.

Ngược lại, Malaysia cho thấy họ đã thay đổi rất nhiều so với lần đối đầu Việt Nam tại AFF Cup 2026. HLV Tan Cheng Hoe sở hữu một đội hình có chiều sâu, chất lượng và đặc biệt là khả năng tổ chức phòng ngự rất tốt.

Tuyển Việt Nam có ưu thế lịch sử, nhưng Malaysia mới là đội có trạng thái và phong độ tốt hơn trước trận đấu. Vì thế, thất bại 0-1 không phải một cú sốc. Đó đơn giản là kết quả phản ánh đúng những gì hai đội đã thể hiện tại giải đấu này.