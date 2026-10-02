18h đến 6h hôm sau phải bật đèn

Theo Điều 20 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ phải bật đèn chiếu sáng phía trước trong khoảng thời gian từ 18h ngày hôm trước đến 6h ngày hôm sau.

Người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ phải bật đèn chiếu sáng phía trước trong khoảng thời gian từ 18h ngày hôm trước đến 6h ngày hôm sau. (Ảnh minh hoạ tạo bằng AI).

Quy định này cũng áp dụng khi người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong điều kiện có sương mù, khói, bụi, trời mưa hoặc thời tiết xấu làm hạn chế tầm nhìn.

Như vậy, việc bật đèn chiếu sáng không chỉ là yêu cầu đối với người điều khiển phương tiện khi trời tối. Trong điều kiện thời tiết làm hạn chế tầm nhìn, người điều khiển cũng phải sử dụng đèn theo quy định để tăng khả năng nhận diện phương tiện, góp phần bảo đảm an toàn giao thông.

Đây là điểm người điều khiển xe máy cần đặc biệt lưu ý, nhất là vào thời điểm chiều tối, khi ánh sáng tự nhiên giảm nhưng nhiều người vẫn có thói quen tiếp tục di chuyển mà chưa bật đèn.

Không bật đèn, mức phạt từ 200.000 đến 400.000 đồng

Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự, điểm g khoản 1 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 200.000 đến 400.000 đồng đối với hành vi không sử dụng đèn chiếu sáng trong thời gian từ 18h hôm trước đến 6h hôm sau hoặc khi có sương mù, khói, bụi, trời mưa, thời tiết xấu làm hạn chế tầm nhìn.

Không bật đèn đúng quy định, người đi xe máy có thể bị phạt đến 14 triệu đồng. (Ảnh minh hoạ tạo bằng AI).

Đáng chú ý, quy định hiện hành đã thay đổi so với trước đây. Từ khi Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực, khung thời gian bắt buộc sử dụng đèn được xác định từ 18h đến 6h hôm sau, thay vì khoảng thời gian 19h đến 5h theo quy định trước đây.

Gây tai nạn, mức phạt tăng lên 10-14 triệu đồng

Mức xử phạt sẽ cao hơn đáng kể nếu hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông.

Khoản 10 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 10 triệu đến 14 triệu đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy thực hiện một trong các hành vi vi phạm được liệt kê tại khoản này mà gây tai nạn giao thông.

Trong số đó có điểm g khoản 1 Điều 7, tức hành vi không sử dụng đèn chiếu sáng trong khoảng thời gian từ 18h đến 6h hôm sau hoặc trong điều kiện thời tiết làm hạn chế tầm nhìn.

Bên cạnh mức phạt tiền, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi thuộc khoản 10 Điều 7 còn bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe theo điểm d khoản 13 Điều 7.

Như vậy, cần phân biệt rõ: không phải cứ quên bật đèn là bị phạt tới 14 triệu đồng. Trường hợp thông thường, mức phạt đối với xe máy là 200.000-400.000 đồng. Mức 10-14 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe được áp dụng khi hành vi vi phạm thuộc trường hợp quy định và gây tai nạn giao thông.

Không chỉ bật đèn, cần sử dụng đèn đúng cách

Pháp luật không chỉ quy định thời điểm phải bật đèn mà còn yêu cầu người điều khiển phương tiện sử dụng đèn chiếu xa, chiếu gần phù hợp với từng tình huống.

Theo Điều 20 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, người lái xe phải tắt đèn chiếu xa, bật đèn chiếu gần khi gặp người đi bộ qua đường; khi đi trên đoạn đường qua khu đông dân cư có hệ thống chiếu sáng đang hoạt động; khi gặp xe đi ngược chiều, trừ trường hợp dải phân cách có khả năng chống chói; và khi chuyển hướng tại nơi đường giao nhau.

Việc sử dụng đèn không đúng cách, đặc biệt là chiếu đèn pha vào phương tiện đi ngược chiều, có thể làm hạn chế khả năng quan sát của người tham gia giao thông đối diện.

Do đó, người điều khiển phương tiện cần hình thành thói quen kiểm tra hệ thống chiếu sáng trước khi xuất phát, chủ động bật đèn khi đến thời điểm quy định và chuyển từ đèn chiếu xa sang chiếu gần khi gặp các tình huống được pháp luật quy định.

Một thao tác nhỏ, góp phần bảo đảm an toàn

Thực tế giao thông cho thấy, vào thời điểm chạng vạng hoặc khi trời mưa, tầm nhìn của người điều khiển phương tiện bị hạn chế, trong khi các phương tiện lưu thông với mật độ cao. Việc bật đèn giúp phương tiện dễ được nhận diện hơn, qua đó hỗ trợ người tham gia giao thông chủ động xử lý tình huống.

Chị Đỗ Thị Thuỳ Ninh (Cư dân phường Hoàng Mai, Hà Nội) cho rằng việc bật đèn khi đi xe máy vào buổi tối không nên được xem đơn thuần là để tránh bị xử phạt. Đây là thao tác đơn giản nhưng giúp những người đi đường khác nhận biết phương tiện từ xa, nhất là trên những tuyến đường đông phương tiện.

“Nhiều người chỉ nhớ bật đèn khi trời đã tối hẳn. Trong khi quy định đã xác định rõ từ 18h phải bật đèn, nên người điều khiển xe cần tạo thói quen thực hiện đúng ngay từ đầu”, anh Nguyễn Tuấn Vũ (trú phường Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ.

Vì vậy, người điều khiển xe máy cần chủ động chấp hành quy định về sử dụng đèn, không chỉ để tránh bị xử phạt mà quan trọng hơn là tăng khả năng nhận diện phương tiện, hạn chế nguy cơ va chạm và bảo đảm an toàn cho chính mình cũng như những người cùng tham gia giao thông.