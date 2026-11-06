Không bắt buộc người dân chuyển sang sử dụng phương tiện thuần điện

Nghiên cứu giải pháp đồng bộ khuyến khích người dân, doanh nghiệp chủ động chuyển đổi sang sử dụng phương tiện giao thông xanh. Ảnh: Tuấn Khải

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Văn bản số 11281/VPCP-CN ngày 5-11-2026, thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về việc hoàn thiện Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải và Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính trong giao thông vận tải.

Theo đó, Bộ Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc họp ngày 2-11-2026 về định hướng phát triển logistics quốc gia và hạ tầng logistics. Đồng thời, Bộ nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các thành viên Chính phủ đối với dự thảo Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2035, định hướng đến năm 2050 và dự thảo Quyết định phê duyệt Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính trong giao thông vận tải.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng hoàn thiện các dự thảo Quyết định, bảo đảm không trùng lặp với nội dung về Chiến lược phát triển ngành logistics, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15-11-2026.

Đáng chú ý, trong quá trình hoàn thiện, Bộ Xây dựng cần thể hiện rõ các giải pháp đồng bộ nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp chủ động chuyển đổi sang sử dụng phương tiện giao thông xanh, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và hạ tầng giao thông.

Đặc biệt, không quy định bắt buộc hoặc được hiểu là đặt ra lộ trình bắt buộc chủ phương tiện, người dân, doanh nghiệp phải chuyển sang sử dụng phương tiện thuần điện, phương tiện giao thông xanh, nhất là đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.