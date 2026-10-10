Không bắt buộc họp phụ huynh 3 lần mỗi năm học từ 15/11

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 81/2026/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, thay thế Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT và có hiệu lực từ ngày 15/11/2026.

Bên cạnh những quy định mới về hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, như không thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ; không bắt buộc cha mẹ học sinh sử dụng ứng dụng, nền tảng số hoặc dịch vụ có thu phí để phối hợp với nhà trường, Điều lệ mới cũng thay đổi cách thức tổ chức hội nghị cha mẹ học sinh (họp phụ huynh).