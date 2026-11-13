Không bắt buộc cấp đổi đồng loạt giấy tờ sau khi điều chỉnh địa giới

Đề xuất người dân tiếp tục thụ hưởng các chính sách đang có

Nêu quan điểm tán thành với đề xuất của Chính phủ điều chỉnh 40,06km² diện tích tự nhiên và 1.057 người của tỉnh Phú Thọ về TP Hà Nội quản lý, ĐB Đỗ Đức Hồng Hà (TP Hà Nội) cho rằng, chính sách này chấm dứt tình trạng 1 vườn quốc gia, 2 địa giới hành chính cấp tỉnh, thống nhất quản lý lâm nghiệp với quản lý lãnh thổ.

ĐB Đỗ Đức Hồng Hà (TP Hà Nội). Ảnh: QUANG PHÚC

ĐB Đỗ Đức Hồng Hà đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì phối hợp UBND TP Hà Nội lập danh mục các dự án, xác định rõ tính pháp lý, tiến độ, nghĩa vụ tài chính làm cơ sở bàn giao. Đồng thời công khai danh mục dự án, số hộ bị ảnh hưởng và bảo đảm áp dụng thống nhất, công bằng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong quá trình thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính.

ĐB Hoàng Văn Nghĩa (Quảng Ngãi) cho rằng, quản trị vùng đệm và hệ sinh thái tiếp giáp là thách thức lớn đối với Hà Nội sau khi tiếp nhận địa bàn. Do đó, TP Hà Nội cần có chính sách bảo tồn đồng bộ, đồng thời chủ động áp dụng các chính sách đặc thù theo thẩm quyền của Luật Thủ đô đối với các mô hình thử nghiệm có kiểm soát.

ĐB Hoàng Văn Nghĩa (Quảng Ngãi). Ảnh: QUANG PHÚC

ĐB Nguyễn Văn Mạnh (Phú Thọ) cho biết, tỉnh xác định việc triển khai đề án phải khẩn trương, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm đồng thuận và hạn chế tối đa tác động đến người dân, doanh nghiệp. Qua lấy ý kiến, hơn 97% người dân đồng thuận với đề án.

ĐB Nguyễn Văn Mạnh (Phú Thọ). Ảnh: QUANG PHÚC

ĐB Nguyễn Văn Mạnh đề xuất Quốc hội quy định nguyên tắc tiếp tục duy trì các chế độ, chính sách của tỉnh Phú Thọ đến hết thời hạn thực hiện nghị quyết nếu Hà Nội chưa có chính sách tương ứng hoặc có mức hỗ trợ thấp hơn. Trường hợp Hà Nội có chính sách tương đương hoặc cao hơn, người dân được hưởng theo chính sách của Hà Nội.

Không làm ảnh hưởng tới cuộc sống người dân

Giải trình, làm rõ thêm các nội dung mà ĐB quan tâm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, trong quá trình tổ chức thực hiện, Chính phủ đã chỉ đạo UBND 2 địa phương xây dựng dự thảo kế hoạch triển khai trên các nhóm nội dung.

Đó là điều chỉnh địa giới không làm thay đổi chế độ quản lý rừng đặc dụng, không đồng nghĩa với việc chuyển mục đích sử dụng đất; các dự án đầu tư du lịch chỉ được triển khai phù hợp với quy hoạch và quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải giải trình, làm rõ thêm một số nội dung. Ảnh: QUANG PHÚC

Đồng thời, phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Đối với 243 hộ dân với 1.057 nhân khẩu chuyển về xã Ba Vì, người dân không có nguyện vọng thì không phải di dời do điều chỉnh địa giới hành chính. Các chính sách dành cho đồng bào dân tộc Mường, Dao, người có công và đối tượng bảo trợ xã hội được tiếp tục thực hiện liên tục, không gián đoạn. Giấy tờ đã cấp vẫn có giá trị sử dụng, không bắt buộc đổi đồng loạt.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải, hiện 2 địa phương đang rà soát lập danh mục dự án công trình tài sản trong phạm vi 40,06km² để sẵn sàng bàn giao, tiếp nhận. Dự án đã có quyết định hợp pháp sẽ được kế thừa giá trị pháp lý, không để khoảng trống trong quản lý hoặc khó khăn cho doanh nghiệp, đơn vị.

Theo đề án Chính phủ trình Quốc hội về phương án điều chỉnh: chuyển 40,06km² diện tích tự nhiên (gồm 25,29km² thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 14,77km² vùng đệm), quy mô dân số 1.057 người của tỉnh Phú Thọ về TP Hà Nội quản lý. Sau khi điều chỉnh, TP Hà Nội có 3.399,9km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 8.808.582 người; tỉnh Phú Thọ có 9.306,64km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 4.021.581 người. Số đơn vị hành chính cấp xã, trụ sở và tổ chức bộ máy của hai địa phương cơ bản giữ nguyên.