Không bằng lái, không đăng ký xe, người đàn ông ở Hà Nội vi phạm nồng độ cồn gấp hơn 2 lần mức 'kịch khung'
Kiểm tra tối 26/10 trên đường Nguyễn Đổng Chi, Cảnh sát giao thông Hà Nội phát hiện người đàn ông đi xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,864 mg/l khí thở, đồng thời không có giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe.
Tối 26/10, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội lập chốt kiểm tra tại khu vực đường Nguyễn Đổng Chi - Hồ Tùng Mậu. Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra nồng độ cồn, xử lý người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm và các hành vi vi phạm khác.
Theo Cục CSGT, trong ngày 26/10, toàn quốc xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông, làm 17 người chết và 43 người bị thương.
Riêng trong khoảng thời gian từ 15h ngày 25/10 đến 15h ngày 26/10, cả nước xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông đường bộ, khiến 15 người chết và 41 người bị thương. Trong cùng thời gian, đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.
Về công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT phát hiện 20.008 trường hợp vi phạm, lập biên bản 14.845 trường hợp. Trong đó, qua hệ thống giám sát phát hiện 2.088 trường hợp, lập biên bản 193 trường hợp; qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện 3.067 trường hợp, lập biên bản 259 trường hợp.
Qua tin báo từ báo chí, mạng xã hội và người dân, lực lượng chức năng tiếp nhận thông tin về 129 trường hợp, lập biên bản 2 trường hợp. Qua tuần tra, kiểm soát trực tiếp, CSGT phát hiện 14.538 trường hợp và lập biên bản 14.185 trường hợp.
Lực lượng chức năng đã tạm giữ 34 ô tô, 2.683 mô tô và 185 phương tiện khác; tước quyền sử dụng 401 giấy phép lái xe, trừ điểm 1.755 giấy phép lái xe.
Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm 3.148 trường hợp chạy quá tốc độ, 2.288 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 180 trường hợp sử dụng điện thoại khi lái xe, 117 trường hợp chở quá số người quy định, 70 trường hợp chở hàng quá tải trọng và 20 trường hợp chở hàng quá khổ giới hạn. Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện một trường hợp đón, trả khách sai quy định và 3 trường hợp vi phạm liên quan đến ma túy.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/khong-bang-lai-khong-dang-ky-xe-nguoi-dan-ong-o-ha-noi-vi-pham-nong-do-con-gap-hon-2-lan-muc-kich-khung-post365342.html