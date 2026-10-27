Không bằng lái, không đăng ký xe, người đàn ông ở Hà Nội vi phạm nồng độ cồn gấp hơn 2 lần mức 'kịch khung'

Tối 26/10, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội lập chốt kiểm tra tại khu vực đường Nguyễn Đổng Chi - Hồ Tùng Mậu. Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra nồng độ cồn, xử lý người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm và các hành vi vi phạm khác.

Lực lượng chức năng triển khai kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến đường Nguyễn Đổng Chi.

Trong buổi tối, tổ công tác phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn với các mức độ khác nhau. Đáng chú ý, một người đàn ông có nồng độ cồn vượt hơn 2 lần mức cao nhất được quy định đối với lỗi vi phạm này.

Khoảng 20h30, nhận thấy một người đàn ông có biểu hiện đã sử dụng rượu, bia, lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe máy mang biển kiểm soát 29U8-xxxxx để kiểm tra.

Kết quả đo cho thấy người này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,864 mg/l khí thở, cao hơn 2 lần mức 0,4 mg/l khí thở. Ngoài lỗi vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông còn không xuất trình được giấy phép lái xe và giấy chứng nhận đăng ký xe.

Trao đổi với phóng viên, ông P.H.T., trú tại đường Phan Bá Vành, Hà Nội, cho biết tối cùng ngày, sau khi đi làm về, ông đến nhà vợ trên đường Nguyễn Đổng Chi để ăn giỗ và có uống rượu cùng nhiều người. Theo lời người vi phạm, do quãng đường từ nhà vợ về nhà không xa nên ông chủ quan, vẫn điều khiển xe máy sau khi uống rượu.

Theo quy định được áp dụng đối với người điều khiển xe máy, hành vi vi phạm nồng độ cồn ở mức trên 0,4 mg/l khí thở bị phạt tiền từ 8-10 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22-24 tháng. Lỗi không có giấy phép lái xe bị phạt từ 2-4 triệu đồng, trong khi lỗi không có giấy chứng nhận đăng ký xe bị phạt từ 2-3 triệu đồng.

Tại chốt kiểm tra trên đường Nguyễn Đổng Chi, nhiều trường hợp khác cũng bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn. Khi làm việc với lực lượng chức năng, không ít người phân trần rằng bản thân chỉ uống một chén hoặc uống rất ít nên cho rằng vẫn có thể điều khiển phương tiện.

Tuy nhiên, tất cả trường hợp vi phạm đều bị lập biên bản xử lý theo quy định. Các phương tiện liên quan được niêm phong, tạm giữ sau khi người điều khiển bị phát hiện vi phạm.

Theo Cục CSGT, trong ngày 26/10, toàn quốc xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông, làm 17 người chết và 43 người bị thương.

Riêng trong khoảng thời gian từ 15h ngày 25/10 đến 15h ngày 26/10, cả nước xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông đường bộ, khiến 15 người chết và 41 người bị thương. Trong cùng thời gian, đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

Về công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT phát hiện 20.008 trường hợp vi phạm, lập biên bản 14.845 trường hợp. Trong đó, qua hệ thống giám sát phát hiện 2.088 trường hợp, lập biên bản 193 trường hợp; qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện 3.067 trường hợp, lập biên bản 259 trường hợp.

Qua tin báo từ báo chí, mạng xã hội và người dân, lực lượng chức năng tiếp nhận thông tin về 129 trường hợp, lập biên bản 2 trường hợp. Qua tuần tra, kiểm soát trực tiếp, CSGT phát hiện 14.538 trường hợp và lập biên bản 14.185 trường hợp.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 34 ô tô, 2.683 mô tô và 185 phương tiện khác; tước quyền sử dụng 401 giấy phép lái xe, trừ điểm 1.755 giấy phép lái xe.

Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm 3.148 trường hợp chạy quá tốc độ, 2.288 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 180 trường hợp sử dụng điện thoại khi lái xe, 117 trường hợp chở quá số người quy định, 70 trường hợp chở hàng quá tải trọng và 20 trường hợp chở hàng quá khổ giới hạn. Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện một trường hợp đón, trả khách sai quy định và 3 trường hợp vi phạm liên quan đến ma túy.