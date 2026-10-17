Theo công văn của Bộ GD&ĐT về thực hiện nhiệm vụ năm học 2026-2027, đối với các trường đại học, cao đẳng sư phạm.

Các cơ sở giáo dục đại học cần nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng; thực hiện kiểm định chương trình đào tạo đối với các ngành, chương trình đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục đại học.

Đặc biệt, Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các trường rà soát quy định kiểm tra, đánh giá và xếp loại tốt nghiệp; phân tích phân bố điểm học phần, kết quả học tập, xếp loại tốt nghiệp theo ngành, khóa học và hình thức đào tạo.

Không áp đặt tỷ lệ điểm hoặc tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc. (Ảnh minh họa tạo bằng AI)

“Nhà trường cần đối chiếu với mức đạt chuẩn đầu ra, phản hồi doanh nghiệp để phát hiện, kiểm tra và xử lý lạm phát điểm số; không áp đặt tỷ lệ điểm hoặc tỷ lệ tốt nghiệp giỏi, xuất sắc; không hạ chuẩn để tăng thành tích”, theo Bộ GD&ĐT.

Liên quan đến công tác tuyển sinh, ngoài việc sớm hoàn thành công tác năm nay, Bộ GD&ĐT yêu cầu trường đại học, cao đẳng rà soát, quyết định phương án tuyển sinh 2027 sao cho đảm bảo công bằng giữa các phương thức.

Năm 2027, các nhà trường cần thực hiện phương án xét tuyển theo hướng ổn định, minh bạch, đơn giản hóa phương thức xét tuyển công bằng, thực chất, kiểm soát đầu vào và nâng cao chất lượng đầu ra.

Các cơ sở giáo dục đại học cần xác định số lượng tuyển sinh căn cứ đội ngũ, cơ sở vật chất, chất lượng đầu ra và nhu cầu nhân lực; đối chiếu kết quả học tập của các nhóm trúng tuyển để điều chỉnh phương án tuyển sinh.

Tại Hội nghị Giáo dục đại học 2026 mới đây, Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đặt vấn đề về tính thực chất của những tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc và yêu cầu các trường nhìn nhận lại mức độ nỗ lực thực sự của sinh viên.

Người đứng đầu ngành giáo dục yêu cầu các trường phải thống kê, đo lường được thời gian sinh viên dành cho tự học và nghiên cứu mỗi tuần.

Theo Bộ trưởng, nếu nhà trường đầu tư cơ sở vật chất, giảng viên rất tốt nhưng không đo lường được thời gian học tập, không buộc sinh viên phải nỗ lực 100-110% thì không bao giờ có chất lượng thực chất.