Không áp đặt lộ trình bắt buộc chuyển đổi phương tiện giao thông thuần điện

Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng hoàn thiện Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải và Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính trong giao thông vận tải, bảo đảm các giải pháp chuyển đổi phù hợp điều kiện kinh tế-xã hội, hạ tầng giao thông; không quy định bắt buộc người dân, doanh nghiệp phải chuyển sang sử dụng phương tiện thuần điện.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Văn bản số 11281/VPCP-CN ngày 5/11/2026, thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về việc hoàn thiện Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải và Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính trong giao thông vận tải.

Theo đó, Bộ Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc họp ngày 2/11/2026 về định hướng phát triển logistics quốc gia và hạ tầng logistics.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các thành viên Chính phủ đối với dự thảo Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2035, định hướng đến năm 2050 và dự thảo Quyết định phê duyệt Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính trong giao thông vận tải.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thiện các dự thảo Quyết định, bảo đảm nội dung không trùng lặp với Chiến lược phát triển ngành logistics, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/11/2026.

Đáng chú ý, trong quá trình hoàn thiện các dự thảo, Bộ Xây dựng cần nghiên cứu, đề xuất những giải pháp đồng bộ nhằm khuyến khích, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp chủ động chuyển đổi sang sử dụng phương tiện giao thông xanh. Việc triển khai phải căn cứ điều kiện kinh tế-xã hội, khả năng đáp ứng của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông và nhu cầu thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ lưu ý không quy định bắt buộc hoặc đưa ra các nội dung có thể được hiểu là đặt lộ trình bắt buộc chủ phương tiện, người dân và doanh nghiệp phải chuyển đổi sang sử dụng phương tiện thuần điện, phương tiện giao thông xanh, nhất là đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Yêu cầu này nhằm bảo đảm quá trình chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải được thực hiện theo lộ trình phù hợp, có giải pháp hỗ trợ và khuyến khích thiết thực, hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân; đồng thời gắn mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội và năng lực hạ tầng của đất nước.