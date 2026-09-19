Không áp đặt chỉ tiêu điểm số và tỉ lệ học sinh khá giỏi

“Dạy thật, học thật, thi thật, đánh giá thật”

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Quyết định số 2758/QĐ-BGDĐT về Chương trình hành động tăng cường kỷ cương; xây dựng văn hóa trung thực, liêm chính và thực chất trong các hoạt động giáo dục.

Chương trình hành động tăng cường kỷ cương; xây dựng văn hóa trung thực, liêm chính và thực chất trong các hoạt động giáo dục hướng đến dạy thật, học thật, thi thật, đánh giá thật. Ảnh minh hoạ

Chương trình được triển khai ngay từ năm học 2026-2027, cụ thể hóa yêu cầu tăng cường kỷ cương, nâng cao trách nhiệm thực thi nhiệm vụ; khắc phục bệnh thành tích trong dạy, học, kiểm tra, đánh giá; đồng thời rà soát, cắt giảm những kỳ thi, cuộc thi không cần thiết để giảm áp lực cho học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh.

Chương trình đặt mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, trung thực, liêm chính, nhân văn, thực chất, an toàn, lành mạnh, dân chủ, tôn trọng và lấy người học làm trung tâm.

Cùng với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, ngành Giáo dục sẽ phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý; bảo đảm công khai, minh bạch và khách quan trong các hoạt động giáo dục.

Đến năm 2030, các tiêu chí về liêm chính, trung thực và trách nhiệm nêu gương phải được cụ thể hóa, áp dụng thực chất trong đánh giá, xếp loại, quy hoạch, bổ nhiệm và khen thưởng.

Mục tiêu đặt ra là 100% cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục xây dựng và duy trì môi trường “dạy thật, học thật, thi thật, đánh giá thật”.

Định hướng đến năm 2035, văn hóa trung thực, liêm chính và thực chất trở thành giá trị cốt lõi được xã hội công nhận, tin tưởng; nâng cao độ tin cậy của kết quả học tập, văn bằng và chứng chỉ của hệ thống giáo dục Việt Nam.

Theo Chương trình, các cơ sở giáo dục phải tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá, thi cử, tuyển sinh và kiểm định chất lượng bảo đảm khách quan, trung thực, phản ánh đúng năng lực, phẩm chất của người học.

Các trường không được chạy theo thành tích, không đánh đổi chất lượng thực chất lấy những chỉ tiêu hình thức. Cán bộ quản lý chịu trách nhiệm về tính trung thực, khách quan của kết quả đánh giá, thi cử; không giao chỉ tiêu áp đặt về điểm số, tỷ lệ học sinh khá, giỏi cho giáo viên.

Nhà giáo phải nêu gương về đạo đức, trách nhiệm, trung thực, liêm chính; đánh giá đúng sự tiến bộ thực chất và lấy sự tiến bộ của người học làm trung tâm.

Đối với người học, Chương trình yêu cầu học thật để có tri thức thật, năng lực thật; trung thực trong kiểm tra, thi cử và không lạm dụng công nghệ để giả mạo kết quả.

Trước việc công nghệ số và trí tuệ nhân tạo ngày càng được sử dụng rộng rãi trong giáo dục, Bộ GD&ĐT yêu cầu xây dựng quy định về liêm chính học thuật; phòng, chống đạo văn, làm thay và gian lận bằng công nghệ.

Người học cũng phải được hướng dẫn trích dẫn nguồn, tôn trọng bản quyền và sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm.

Không điều động giáo viên làm việc ngoài nhiệm vụ

Chương trình gắn việc tăng cường kỷ cương với khắc phục bệnh thành tích, giảm hồ sơ, sổ sách, cuộc thi và những công việc ngoài chuyên môn, không làm phát sinh thêm thủ tục cho cơ sở giáo dục và giáo viên.

Bộ GD&ĐT yêu cầu rà soát trong toàn ngành các loại hồ sơ, sổ sách, báo cáo, kỳ thi, cuộc thi, hội thi, hội thao và phong trào thi đua; tinh gọn hoặc bãi bỏ những hoạt động không thiết thực, gây áp lực thành tích.

Việc báo cáo, thống kê được định hướng thực hiện trên môi trường số theo nguyên tắc “một dữ liệu chỉ thu thập một lần”, sử dụng cho nhiều mục đích quản lý, giảm tối đa hồ sơ và báo cáo trùng lặp.

Đáng chú ý, Chương trình quy định không huy động, điều động giáo viên thực hiện nhiệm vụ hành chính, tham gia phong trào ngoài chức năng, nhiệm vụ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Cơ sở giáo dục không được tự đặt thêm hồ sơ, sổ sách không cần thiết; phải cắt giảm những cuộc họp và phong trào hình thức. Cán bộ quản lý có trách nhiệm bảo vệ thời gian làm chuyên môn của nhà giáo để giáo viên dành tâm sức nghiên cứu bài giảng, đổi mới phương pháp và hỗ trợ người học.

Việc tổ chức thực hiện Chương trình được tiến hành theo phương châm “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”; từng nhiệm vụ được xác định cụ thể đơn vị chủ trì, sản phẩm và thời hạn hoàn thành.

Ngay trong tháng 9.2026, các đơn vị, sở GD&ĐT và cơ sở giáo dục phải xây dựng kế hoạch triển khai; rà soát, loại bỏ những cuộc thi, kỳ thi, hội thi, hội thao và phong trào hình thức, gây áp lực thành tích.

Cũng trong tháng 9.2026, hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học sinh phổ thông phải được ban hành, bảo đảm thực chất, khách quan, công bằng và phù hợp với bối cảnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo.

Nhiều nhiệm vụ về quản trị, trách nhiệm giải trình, liêm chính khoa học và giảm hồ sơ, sổ sách được xác định hoàn thành ngay trong những tháng cuối năm 2026.