Không ai ở căn phòng của Ronaldo tại tuyển Bồ Đào Nha

Ronaldo chia tay tuyển Bồ Đào Nha sau 23 năm với 234 trận và 146 bàn.

Trong đợt hội quân chuẩn bị cho hai trận gặp Đan Mạch và Xứ Wales, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) không giao phòng số 201 cho bất kỳ cầu thủ nào.

Theo Record và A Bola, đây là căn phòng Ronaldo sử dụng trong nhiều năm mỗi khi trở về tập trung cùng đội tuyển tại Cidade do Futebol, đại bản doanh của bóng đá Bồ Đào Nha ở Oeiras. Việc để phòng trống được FPF xem như một cách tri ân quãng thời gian 23 năm của cựu đội trưởng trong màu áo tuyển quốc gia.

Ronaldo từng nhiều lần được các phóng viên bắt gặp đứng ngoài ban công phòng 201 giữa các buổi tập. Sau khi anh tuyên bố kết thúc sự nghiệp quốc tế, FPF quyết định chưa trao căn phòng quen thuộc này cho người khác trong lần hội quân đầu tiên vắng CR7.

Quyết định cũng nhận được sự đồng thuận từ các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện. Bên cạnh phòng 201, Bồ Đào Nha còn chuẩn bị một màn tri ân khác trước trận gặp Đan Mạch tại Braga, khi các cầu thủ sẽ bước ra sân với áo số 7 - số áo gắn với Ronaldo trong phần lớn sự nghiệp quốc tế.

Ronaldo chia tay tuyển Bồ Đào Nha sau 23 năm, với 234 lần ra sân và 146 bàn thắng. Anh giữ kỷ lục về số trận lẫn số bàn ở cấp đội tuyển nam, đồng thời cùng Bồ Đào Nha giành Euro 2016 và hai chức vô địch Nations League.

Lần tập trung tháng 11 vì thế đánh dấu nhiều thay đổi tại Cidade do Futebol. Jorge Jesus phải chuẩn bị một đội tuyển không còn Ronaldo trong danh sách, FPF bắt đầu sắp xếp lại những chi tiết vốn gắn với cựu đội trưởng suốt nhiều năm, nhưng phòng 201 vẫn chưa được động đến.

Bồ Đào Nha sẽ gặp Đan Mạch tại Braga ngày 15/11 trước khi làm khách trên sân Xứ Wales ngày 18/11. Hai trận đấu cũng là những lần đầu tiên tuyển Bồ Đào Nha thi đấu kể từ khi Ronaldo chính thức khép lại sự nghiệp quốc tế.