Không ai muốn mặc áo số 7 của Ronaldo

Ronaldo gắn với áo số 7 của tuyển Bồ Đào Nha trong gần hai thập niên.

Cristiano Ronaldo rời tuyển Bồ Đào Nha sau 234 trận, 146 bàn và ba danh hiệu lớn. Khoảng trống anh để lại không chỉ nằm ở hàng công hay chiếc băng đội trưởng, bởi trước trận gặp Đan Mạch, báo chí Bồ Đào Nha bắt đầu đặt thêm một câu hỏi khác: ai sẽ mặc áo số 7?

Rodrigo Mora đã sớm gạt tên mình khỏi câu chuyện này. Sau chiến thắng 3-0 của Roma trước Sassuolo, tài năng trẻ được DAZN hỏi liệu có muốn kế thừa số áo Ronaldo để lại hay không và lập tức từ chối.

"Không, không... Tôi thậm chí không nghĩ về chuyện ấy. Quá sức với tôi", Mora trả lời trong tiếng cười.

Phản ứng của Mora phần nào cho thấy sức nặng của chiếc áo số 7 tại tuyển Bồ Đào Nha lúc này. Trong thông điệp chia tay đội tuyển, Ronaldo nói anh "trả lại chiếc áo số 7", nhưng sau hơn hai thập niên, số áo này gần như đã gắn chặt với hình ảnh CR7.

Từ tháng 9/2006 đến tháng 9/2026, Ronaldo mặc số 7 trong 202 trận mỗi khi có mặt và đủ điều kiện thi đấu. Quãng thời gian kéo dài gần 20 năm khiến việc tìm một người kế nhiệm không còn đơn giản như chuyện phân lại số áo trong danh sách đăng ký.

Từ Figo đến Ronaldo

Số 7 đã có vị trí đặc biệt ở tuyển Bồ Đào Nha từ trước thời Ronaldo. Luis Figo từng mặc số áo này tại nhiều giải lớn, từ Euro 1996 đến World Cup 2006, trước khi Ronaldo tiếp quản và giữ nó trong phần lớn sự nghiệp quốc tế của mình.

Rodrigo Mora từ chối khi được hỏi về khả năng kế thừa số 7 của Ronaldo.

Theo A Bola, tại các vòng chung kết lớn, ngoài Figo và Ronaldo, chỉ ba cầu thủ Bồ Đào Nha từng mặc số 7 gồm Figueiredo tại World Cup 1966, Carlos Manuel ở Euro 1984 và Jaime Pacheco tại World Cup 1986.

Trong quãng thời gian Ronaldo còn khoác áo đội tuyển, 15 cầu thủ từng tạm sử dụng số 7 khi anh vắng mặt. Danh sách có Nani, Ricardo Quaresma, André Silva, Gonçalo Guedes, Pedro Neto và Rafael Leão, nhưng không ai thực sự sở hữu số áo này trong thời gian dài.

Rafael Leão từng được xem là ứng viên dễ nghĩ tới nhất khi đã mặc số 7 trong hai trận Ronaldo vắng mặt gần đây. Tuy nhiên, anh đang chấn thương và không góp mặt ở đợt tập trung tháng 11, khiến câu chuyện về chủ nhân mới của số áo này tiếp tục bỏ ngỏ.

Một chiếc áo khó nhận

Trong danh sách của Jorge Jesus chuẩn bị cho hai trận gặp Đan Mạch và Xứ Wales, một số cầu thủ từng sử dụng số 7 gồm Pedro Neto, Francisco Trincão và Carlos Forbs. Khi Leão vắng mặt, Neto hoặc Trincão có thể trở thành phương án được tính tới cho trận tiếp theo.

Rafael Leão từng mặc số 7 khi Ronaldo vắng mặt nhưng không dự đợt tập trung tháng 11 vì chấn thương.

Về thủ tục, Bồ Đào Nha vẫn phải trao số 7 cho một cầu thủ khi đăng ký danh sách thi đấu, bởi Nations League yêu cầu các cầu thủ sử dụng số áo từ 1 đến 23. Vì thế, chắc chắn sẽ có người mặc số 7 trước Đan Mạch, nhưng việc mặc số áo ấy và thực sự trở thành người kế thừa Ronaldo lại là hai câu chuyện khác nhau.

Phản ứng của Mora cho thấy các cầu thủ trẻ hiểu rõ áp lực đi kèm. Ronaldo không phải người đầu tiên làm nên giá trị cho số 7 của Bồ Đào Nha, nhưng anh biến nó thành một phần trong tên tuổi và hình ảnh của mình suốt hơn 20 năm.

Bồ Đào Nha rồi sẽ có người mặc số 7 ở trận tiếp theo, còn để số áo này thực sự thuộc về một cầu thủ khác, đội tuyển có lẽ cần thêm thời gian. Sau Figo và Ronaldo, người kế nhiệm sẽ phải đối mặt với kỳ vọng lớn hơn nhiều so với một con số in sau lưng áo.