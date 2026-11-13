Không ai mua, bán tải số sàn dần trở thành 'hàng hiếm'

Theo Motor1, bán tải số sàn đang dần trở thành “hàng hiếm” trên thị trường ôtô Mỹ. Trong bối cảnh Jeep chưa cho thấy động thái mang hộp số MT trở lại trên Gladiator đời 2027 như tin đồn, khách hàng Mỹ yêu thích bán tải số sàn sẽ chỉ có duy nhất lựa chọn Toyota Tacoma cho năm sau.

Bán tải số sàn kén khách

Cần lưu ý rằng các dòng bán tải số tự động vẫn nhận được sự ưa chuộng lớn hơn. Tỷ lệ khách Mỹ chọn mua Tacoma số sàn chỉ dao động 1-2%, do đó Motor1 tin rằng hãng xe Nhật Bản dù giữ lại cũng sẽ không duy trì tùy chọn này quá lâu.

Hộp số sàn 6 cấp là tùy chọn chỉ xuất hiện trên vài phiên bản Toyota Tacoma thuần động cơ đốt trong, bao gồm SR, TRD Sport và TRD Off-Road. Hộp số sàn sẽ đi kèm cấu hình thùng hàng dài 1,52 mét, thiết lập cabin kép và hệ dẫn động 4 bánh.

Số sàn chỉ còn xuất hiện trên vài phiên bản nhất định của Toyota Tacoma. Ảnh: Toyota.

Toyota Tacoma các phiên bản số sàn sở hữu công suất tối đa 270 mã lực, mô-men xoắn cực đại 420 Nm, đi cùng sức kéo tối đa hơn 2,9 tấn. Loạt thông số này khá hấp dẫn khi xuất hiện trên Toyota Tacoma SR - phiên bản dễ tiếp cận nhất của xe với giá khởi điểm tại Mỹ dưới 40.000 USD.

Theo Motor1, phần lớn khách hàng Mỹ dường như sẽ chọn Tacoma TRD Off-Road - phiên bản sở hữu khoang nội thất cao cấp hơn kèm theo loạt nâng cấp phục vụ khả năng vận hành địa hình.

Tương tự trường hợp Toyota Tacoma, tỷ lệ khách hàng Mỹ chọn mua Jeep Gladiator phiên bản số sàn cũng không quá cao, thậm chí thấp hơn mức 1-2% như đề cập phía trên. Đây có thể là nguyên nhân mẫu bán tải địa hình của thương hiệu Mỹ chưa được trang bị tùy chọn số sàn trở lại, dù đã xuất hiện khá nhiều tin đồn.

Jeep Gladiator hồi sinh phiên bản số sàn chỉ đang dừng lại ở mức tin đồn. Ảnh: Jeep.

Chuyên trang Motor1 nhận định các hãng xe đang không có nhiều lý do để cung cấp tùy chọn số sàn cho dòng bán tải.

Các mẫu bán tải hạng nặng và cỡ lớn đã khai tử tùy chọn số sàn từ nhiều năm trước, trong khi bán tải cỡ trung cũng đang trên đường loại bỏ thiết kế 3 bàn đạp trong khoang lái.

Cũng là “hàng hiếm” ở Việt Nam

Hồi tháng 7, Ford Việt Nam thông báo loại bỏ tùy chọn số sàn 6 cấp trên dòng bán tải Ford Ranger. Mitsubishi Triton bản số sàn cũng không còn bán cho khách hàng phổ thông từ khá lâu, ngay cả trước khi thế hệ thứ sáu ra mắt vào tháng 9/2024.

Thị trường bán tải Việt do vậy chỉ còn Toyota Hilux và Isuzu D-Max cung cấp các lựa chọn số sàn cho khách hàng. Toyota Hilux bản Standard 2.8L 4x2 MT có giá 632 triệu đồng, còn Isuzu D-Max có đến 3 phiên bản trang bị hộp số MT, gồm 2 bản cabin kép và một cabin đơn, giá từ 483 triệu đến 656 triệu đồng.

Isuzu D-Max D-Cargo 1000 là một trong số ít lựa chọn bán tải số sàn tại Việt Nam. Ảnh: Isuzu.

Báo cáo bán hàng từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) không chia sẻ chi tiết về mức độ đóng góp của các phiên bản vào doanh số từng dòng xe. Tỷ lệ khách Việt chọn mua phiên bản MT của Toyota Hilux và Isuzu D-Max trong tổng doanh số từng xe do vậy vẫn chưa thể xác định.

Tuy nhiên với việc khá nhiều dòng xe đã loại bỏ tùy chọn số sàn, bao gồm Ford Ranger đang bán chạy hàng đầu phân khúc, bán tải số sàn dường như không phải là lựa chọn được phần đông khách Việt yêu thích.

Khi thị trường không có nhu cầu, tùy chọn số sàn có thể sẽ sớm biến mất khỏi phân khúc bán tải. Động thái tương tự từng được các hãng xe tại Việt Nam triển khai ở nhiều phân khúc khác nhau, khiến bán tải sử dụng hộp số sàn nói riêng và ôtô số sàn nói chung đang dần trở thành “hàng hiếm”.